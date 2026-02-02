Mi cuenta

Diario de Ferrol

Vasilije Vucetic y Gilad Levy suman centímetros al juego interior del Palencia

El Melilla, última víctima del Leyma Coruña, refuerza su perímetro con el escolta Nathan Hoover

Chaly Novo
Chaly Novo
02/02/2026 16:45
Gilad Levy posa con la bufanda de su nuevo equipo
Gilad Levy posa con la bufanda de su nuevo equipo
Palencia Baloncesto
El mercado invernal de Primera FEB  no se detiene. Tres movimientos para iniciar una nueva semana. En el Palencia y en la última víctima del Básquet Coruña, el Melilla.

El equipo morado, cuarto clasificado, no ha tardado en cubrir la salida del pívot Stephen Ugochukwu, desvinculado por motivos familiares, y la grave lesión de rodilla del también ‘5’ Chema González. Sus fichas las ocuparán dos jugadores con experiencia en España, Gilad Levy y Vasilije Vucetic.

El israelí con pasaporte, de 23 años y 2,16 metros, se formó en la cantera del Estudiantes y también jugó en el Real Canoe, en Segunda FEB. En principio estará a prueba durante un mes.

El serbio, de 29 años y 2,08 metros, ha pertenecido al Bilbao Basket –que lo cedió al Zornotza y al Iraurgi–, al Melilla, al Peñas Huesca, al Força Lleida y al Real Valladolid.

La pasada temporada, con la camiseta del equipo pucelano, promedió 9,3 puntos, 5,7 rebotes y 1,2 asistencias en poco más de 24 minutos de media en pista. Fue partícipe del descenso a Segunda FEB:

Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora

Tres ex jugadores del Leyma Coruña entran en el Cinco Ideal de la jornada 18

Más información

Por otra parte, el Melilla se hace con los servicios del escolta Nathan Hoover, que ha jugado en dos equipos en los que también lo ha hecho Vucetic, con quien compartió vestuario, durante un par de meses,  en el Valladolid. 

El estadounidense, de 28 años y 1,93 metros, militó la temporada 2022-23 de Primera FEB en el Iraurgi, con el que promedió 16,7 puntos. El equipo vasco bajó a la tercera categoría. Varios rumores apuntan a que su homólogo y paisano Mustapha Heron abandona la disciplina del club de la ciudad autónoma. 

La pasada campaña, Hoover vistió la camiseta del Valladolid. Registró 14,3 tantos en los nueve partidos ligueros que jugó hasta principios de diciembre. Por lo cual evitó por segunda vez un descenso a Segunda FEB. Ahora llega a un equipo que ocupa la última posición de la tabla clasificatoria. 

