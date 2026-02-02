Tres ex jugadores del Leyma Coruña entran en el Cinco Ideal de la jornada 18

Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora Palmer Basket

A pesar de marchar como líder destacado en solitario, a los jugadores del Leyma Básquet Coruña se le resisten los galardones individuales. Incluso el entrar en el Cinco Ideal de la jornada. Cosas de ser un equipo (muy) coral. Pero los ex no paran de hacerlo.

Dídac Cuevas, con 24 créditos el más valorado en el triunfo en Melilla, se ve desplazado del mejor quinteto de la fecha 18 por uno que la temporada ocupaba su puesto en el conjunto naranja, Ingus Jakovics, quien recolectó 26 en el triunfo del Palencia en Alicante, donde también destacó su compañero alero Mathieu Kamba, otro con pasado en A Coruña (vistió la naranja en la temporada pandémica 2019-20), con 27 créditos. La FEB lo ubica, pillado con pinzas, en el puesto de ala-pívot.

El director de juego letón, designado MVP de la jornada 17, la última de la primera vuelta, cede el testigo a otro compañero, en este caso de la temporada pasada, el escolta canadiense (la Federación Española lo coloca como alero para la ocasión) Phil Scrubb, quien se fue hasta los 34 de valoración (26 puntos, 8 asistencias y 7 faltas recibidas), aunque su equipo, el Palmer Basket, cayó en casa contra el CB Zamora (92-95).

Es el primer premio de mejor jugador de la semana para el pequeño de los hermanos Scrubb, quien llegó al club mallorquín hace poco más de un mes. El indiscutible fichaje estrella del mercado invernal de Primera FEB.

Completan el Cinco Ideal un jugador del conjunto castellano, el escolta Josep Peris, con un crédito menos que Scrubb, y el pívot del Obradoiro Felipe Dos Anjos, con 27 de valoración en la victoria en Fontes dos Sar ante el Oviedo, próximo rival del Básquet Coruña (sábado 7, a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana).

El único jugador del plantel de Carles Marco con un MVP en solitario este curso es Dídac Cuevas. El base catalán fue el mejor, con 36 créditos en la pista del Menorca, de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de España.

Paul Jorgensen consiguió el otro, pero compartido con Pedro Bombino (Palma), gracias a 30 de valoración en el duelo liguero de la cuarta jornada contra el Palmer.