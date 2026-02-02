Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Tres ex jugadores del Leyma Coruña entran en el Cinco Ideal de la jornada 18

Phil Scrubb, integrante de la plantilla ACB, fue distinguido con el MVP por su gran actuación contra el CB Zamora 

Chaly Novo
Chaly Novo
02/02/2026 14:17
Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Acción de Phil Scrubb durante el Palmer-Zamora
Palmer Basket
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A pesar de marchar como líder destacado en solitario, a los jugadores del Leyma Básquet Coruña se le resisten los galardones individuales. Incluso el entrar en el Cinco Ideal de la jornada. Cosas de ser un equipo (muy) coral. Pero los ex no paran de hacerlo.

Dídac Cuevas, con 24 créditos el más valorado en el triunfo en Melilla, se ve desplazado del mejor quinteto de la fecha 18 por uno que la temporada ocupaba su puesto en el conjunto naranja, Ingus Jakovics, quien recolectó 26 en el triunfo del Palencia en Alicante, donde también destacó su compañero alero Mathieu Kamba, otro con pasado en A Coruña (vistió la naranja en la temporada pandémica 2019-20), con 27 créditos. La FEB lo ubica, pillado con pinzas, en el puesto de ala-pívot. 

El director de juego letón, designado MVP de la jornada 17, la última de la primera vuelta, cede el testigo a otro compañero, en este caso de la temporada pasada, el escolta canadiense (la Federación Española lo coloca como alero para la ocasión) Phil Scrubb, quien se fue hasta los 34 de valoración (26 puntos, 8 asistencias y 7 faltas recibidas), aunque su equipo, el Palmer Basket, cayó en casa contra el CB Zamora (92-95). 

Una acción de tiro de Dídac Cuevas, jugador más valorado, durante el partido

La tormenta perfecta del Básquet Coruña

Más información

Es el primer premio de mejor jugador de la semana para el pequeño de los hermanos Scrubb, quien llegó al club mallorquín hace poco más de un mes. El indiscutible fichaje estrella del mercado invernal de Primera FEB. 

Completan el Cinco Ideal un jugador del conjunto castellano, el escolta Josep Peris, con un crédito menos que Scrubb, y el pívot del Obradoiro Felipe Dos Anjos, con 27 de valoración en la victoria en Fontes dos Sar ante el Oviedo, próximo rival del Básquet Coruña (sábado 7, a las 19.00 horas en el Palacio de los Deportes de la capital asturiana). 

El único jugador del plantel de Carles Marco con un MVP en solitario este curso es Dídac Cuevas. El base catalán fue el mejor, con 36 créditos en la pista del Menorca, de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de España. 

Paul Jorgensen consiguió el otro, pero compartido con Pedro Bombino (Palma), gracias a 30 de valoración en el duelo liguero de la cuarta jornada contra el Palmer. 

Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum

Carles Marco: "Los dos primeros cuartos no hemos dejado nada al azar"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada

Riki, a un paso de llegar ya al Deportivo
Zeltia Regueiro
El ideal gallego

Ya hay fecha y hora para la visita del Eibar a Riazor
Dani Fernández
Ximo Navarro atándose las botas en el Cultural-Deportivo

Ximo Navarro es el fichaje
Jorge Lema
Lionel Scaloni celebra su gol en el minuto 90+3 frente al Hamburgo, en el primer partido de la historia de la Champions League como Riazor como escenario, en la temporada 2000-01

Top 10 | Victorias del Dépor por encima del minuto 90
Lois Novo