Dulce resaca naranja de un triunfo con historia

La contundente victoria del Leyma Básquet Coruña en la pista del Melilla (72-105), en el primer compromiso de la segunda vuelta de la fase regular, deparó numerosas intrahistorias, entre ellas un registro inédito en los casi 30 años de vida del club.

Los 33 puntos de margen convierten el décimo sexto triunfo liguero del curso en el más holgado del equipo herculino en un partido fuera de casa. Ni siquiera en la Liga EBA (actual Tercera FEB) llegó el Básquet Coruña a ganar por más de 29 tantos lejos de la Polideportiva de Riazor 2.

El anterior tope como visitante data de la temporada 2019-20, en Almansa (62-93), el 2 de febrero de 2020 (jornada 20, cuatro antes de que la pandemia acabase prematuramente con la competición), seis años menos un día antes que este triunfo en el Pabellón Javier Imbroda de la ciudad autónoma.

La tercera del ranking a domicilio es por menos de 30 puntos: 50-78 en El Plantío burgalés contra el Tizona, en el segundo partido -pero correspondiente a la primera jornada- del grupo A de la primera fase de la temporada 2020-21.

La de Melilla es la quinta centena de puntos de este ejercicio liguero. En 17 partidos disputados. La misma marca que el Básquet Coruña que dio el salto a la Asociación de Clubes de Baloncesto. El plantel dirigido por Diego Epifanio acabó el curso 2023-24, de 34 partidos, dos más que el presente, con ocho centenas, guarismo con el que igualó el tope histórico de la competición, que tenía el Pineda del Mar desde la campaña 1996-97, la inaugural de la entonces llamada Liga LEB.

La pasada temporada el campeón de la fase regular, un San Pablo Burgos que solo perdió dos de los 34 encuentros, registró cinco marcadores propios con tres dígitos.

Por otra parte, los 134 créditos de valoración recolectados en Melilla representan la sexta mayor cantidad de la entidad herculina, además de entrar en el top-5 en partidos de la segunda categoría del baloncesto español.

Al frente de la lista global permanecen los 145 registrados contra el Zaragoza en el Coliseum en la ACB. Completan el top-5 en Primera FEB los 141 ante el Cantabria en la 2023-24, los 139 de este mismo curso también contra el equipo de Torrelavega, los 136 frente al Ourense y los 135 ante el Estudiantes, estos dos últimos también en la temporada del histórico ascenso.

Ocho en dobles dígitos

Ocho jugadores del plantel de Carles Marco alcanzaron los dobles dígitos en este apartado estadístico en el duelo en el Pabellón Javier Imbroda, con Dídac Cuevas (24) como el más valorado. Los otros son Dino Radoncic (20), Guillem Jou (17), Paul Jorgensen (14), Mus Barro (14), Joe Cremo (13), Jacobo Díaz (13) e Ilimane Diop (12).

Es la tercera vez en lo que va de liga que el Leyma cuenta con dicha cantidad de elementos en más de nueve créditos. Ante el Cantabria, en la jornada quince, lo hicieron Cuevas, Jorgensen, Radoncic, Caio Pacheco, Cremo, Barro, Abdou Thiam y Jacobo Díaz. Contra el Palma, en la última fecha de la primera vuelta, Jou 'sustituyó' a Jorgensen, Danilo Brnovic a Pacheco y Diop a Thiam.

Además, seis jugadores naranjas registraron un más-menos superior a 19 puntos, superando los cinco que lo habían logrado en el Coliseum contra el Cantabria. En Melilla fueron Radoncic (23), Cuevas (21), Cremo (21), Jacobo Díaz (21), Thiam (16), Diop (16), Jorgensen (12) y Pacheco (12). Llama la atención el -13 de Brnovic, que estuvo en pista durante ocho minutos y 54 segundos.

El montenegrino, que acabó con -2 créditos, y Macachi Braz, que jugó 4:27, fueron los único con más-menos y valoración negativos. El angoleño, con -1 y -5 respectivamente.

En la ciudad autónoma se dio una circunstancia inédita bajo la batuta de Carles Marco: Guillem Jou no salió de inicio por primera vez. El alero de Llagostera había sido titular en los anteriores 16 encuentros ligueros y en los dos de la Copa de España. Su lugar en el cinco inicial lo ocupó Jacobo Díaz, que no había empezado en la pista ninguno de esos 18 partidos.

Los cambios introducidos por el técnico badalonés (solo Barro y Radoncic habían sido titulares dos semanas antes contra el Palma) convirtieron el quinteto inicial en el undécimo distinto en lo que va de fase regular. En el torneo del KO, Marco usó el mismo en los partidos en la pista del Menorca y en el Coliseum frente al Tizona.

Por último, un dato meramente anecdótico. O tal vez no tanto. El Básquet Coruña encajó 72 puntos por segundo encuentro consecutivo, seis por debajo de su media. Es el décimo partido de la campaña liguera por debajo de 80.

Ocupan el podio de este ranking los 63 en la pista del Gipuzkoa (en la jornada inaugural), los 67 en el duelo contra el Cantabria y los 69 en la cancha del CB Zamora.

Muchos números positivos de un plantel en progresión de conseguir algo que parecía improbable al final de la temporada pasada, por el descenso como farolillo rojo de la ACB, por el 32-2 del San Pablo en Primera FEB y porque este Básquet Coruña, que nadie lo olvide, empezó el pasado verano de cero.

Y, por si fuera poco, el Estudiantes perdió en San Sebastián y ya está a cuatro victorias del conjunto naranja. Un rival por el ascenso se descuelga (mucho) más de lo recomendable.