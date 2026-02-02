Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dubai International Championship

Doble éxito de Antonio Pérez Caínzos, extécnico del Leyma Coruña, en el Mundial árabe oficioso

El ferrolano, que fue elegido Mejor Entrenador del torneo, guio al Africain tunecino a su primer título de este campeonato

Chaly Novo
Chaly Novo
02/02/2026 15:45
Pérez Caínzos, con el trofeo al Mejor Entrenador del torneo
Pérez Caínzos, con el trofeo al Mejor Entrenador del torneo
Cedida
El ferrolano Antonio Pérez Caínzos, técnico principal del Básquet Coruña durante siete temporadas consecutivas (entre la 2005-06 y la 2011-12), se convirtió el pasado fin de semana en campeón de la trigésimo quinta edición del Dubai International Basketball Championship, un Mundial Árabe oficioso que contó con la participación de diez equipos de Asia, África y Oriente Medio.

Además, Pérez Caínzos, que el pasado verano firmó el Africain tunecino, fue elegido Mejor Entrenador de un campeonato que su equipo remató superando en la final a la selección nacional de Emiratos Árabes Unidos por 93-77. 

Es la primera vez que el Africain gana esta competición, en la que acabó tercero el Al Ittihad libio al vencer por 98-95 al Beirut libanés. 

El ferrolano, que también fue coordinador de cantera y técnico ayudante en el Básquet Coruña, emprendió la aventura africana después de llevar la pasada campaña las riendas del Lucentum Alicante, su tercer equipo en la segunda categoría nacional, tras dirigir al CB Clavijo riojano y al Araberri vasco.

El Africain superó en la final a la selección de Emiratos Árabes Unidos
El Africain superó en la final a la selección de Emiratos Árabes Unidos
Cedida

Con el equipo herculino logró tres ascensos, dos a LEB Plata (actual Segunda FEB) y uno a la extinta LEB Bronce, competición con solo dos temporadas de vida (2007 a 2009). A finales del pasado año sonó como posible sustituto del destituido Lucas Victoriano al frente del Palmer Basket. 

El Africain marcha segundo en la fase por el título de la Pro A, la liga tunecina, de la que es vigente campeón, tras cinco jornadas consumidas. Encabeza la clasificación el US Monastirienne. El próximo mes empezará su participación en la Basketball Africa League, el equivalente del continente negro a la Euroliga

