Previa | Leyma Coruña y Melilla, dos polos que se atraen

El Pabellón Javier Imbroda acoge este domingo (18.00 horas) el duelo más polarizado posible a día de hoy en Primera FEB: el Melilla, farolillo rojo, recibe la ilustrísima visita del líder en solitario, un Leyma Básquet Coruña que encara la segunda vuelta con una sola derrota en su casillero.

Un regreso del equipo naranja al lugar que escenificó, hace 632 días, su histórico ascenso a la ACB. Entonces se proclamó campeón y mandó al Decano a Segunda FEB. Prácticamente un espejo de la situación actual.

Igualar la gesta registrada la pasada temporada por el San Pablo Burgos, que ascendió directo gracias a una histórica marca de 32-2, pasa, en primera instancia, por ganar compromisos como el de la ciudad autónoma.

Y es que Carles Marco ya ha subrayado, por activa y por pasiva, que su equipo encara a todos los rivales por igual sea cuál sea su situación en la tabla clasificatoria. Uno de sus pupilos y extensión en la cancha, Caio Pacheco, declaró a este diario que “lo que nunca negociamos es la ganas y la voluntad de ganar”.

Dos en dieciséis

Ganar, un verbo que el conjunto norteafricano únicamente ha conjugado dos veces en los 16 primeros choques ligueros. Ambas en casa. Contra rivales de muy distinto pelaje.

Se estrenó ante el Palencia, por 80-75, en el ya lejano 24 de octubre. Un mes menos tres días más tarde, superó por 90-76 a un Palmer Basket que entonces ocupaba el último lugar. Desde entonces, siete derrotas encadenadas.

Un farolillo rojo que no ha podido evitar el Melilla con el cambio de entrenador. Rafa Sanz tomó el testigo, a mediados del pasado diciembre, del destituido Mikel Garitaonandia, el técnico que devolvió al Decano a la segunda categoría nacional, de la que solamente faltó, desde su arranque en 1996, en la campaña 2024-25.

Además, hay cambios en la plantilla. Por diferentes motivos. El base serbio Stefan Peno, otrora una perla de la cantera del Barça, fue cortado por bajísimo rendimiento: promedió 1,3 puntos en los doce partidos ligueros que disputó.

Más recientemente, el pívot francés Darel Poirier, segundo máximo anotador y más valorado del equipo, abandonó la nave azul por motivos personales.

Antes había salido también el ala-pívot letón Roberts Stumbris, en su caso por finalización del contrato temporal que firmó para cubrir la baja por lesión de Iván Cruz. El interior madrileño, que reapareció hace cinco jornadas, se ha convertido en el mejor fichaje. El ex de, entre otros, el Breogán, está promediando 15,8 puntos (magnífico 48% de acierto en triples), 10,2 rebotes, 3,2 asistencias y 20,2 créditos de valoración.

Sobre la marcha han llegado a la ciudad autónoma el joven base puertorriqueño Javier Ezquerra, salido hace unos meses de la NCAA, que debutó en la jornada previa al parón por la Copa del Rey; el pívot danés Jonas Zohore, en principio en periodo de prueba, y el alero Sergio Rodríguez Febles, que ha colaborado con 7,0 tantos y 2,0 rechaces en los dos encuentros que ha disputado.

Cruz y el escolta Mustapha Heron (13,4 puntos) son las principales fuentes de anotación del Melilla. Cuentan con satélites de calidad como el pívot Ludgy Debaut (8,3 y 6,1 capturas), el veterano ‘1’ Cristian Díaz (7,8 y 2,6 pases de canasta en su duodécima temporada en la categoría) o su homólogo Javi García (7,3 y 3,4 asistencias), que se marcó un partidazo (22 puntos y 6 asistencias) en el duelo en el Coliseum (101-89), donde el equipo entonces de Garitaonandia dio una muy buena imagen.

Llama la atención en el rival que los interiores Debaut (40%) y Cruz (48%) son los que mejor lanzan desde el arco, mientras que ninguno de los tres bases llega al 30%.

Una falta de acierto reflejada en la anotación general: con 76,2 de media, el Decano es el equipo que menos anota de la competición. También es el peor a la hora de mantener el balón (15,4 pérdidas) y de robarlo (5,4). Por si fuera poco, solo el Tizona encaja más puntos. Y este domingo tendrá delante al que más anota.

Ingredientes que apuntan, sobre el papel, a un plato de fácil digestión para el campeón de invierno. Aunque Carles Marco advirtió en la rueda de prensa previa que es “un partido difícil, dificilísimo”.