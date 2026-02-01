Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Jornada 18

Previa | Leyma Coruña y Melilla, dos polos que se atraen

El equipo naranja vuelve 632 días después al escenario del ascenso a la ACB | Lo hace como líder ante un Decano colista en solitario

Chaly Novo
Chaly Novo
01/02/2026 09:10
Imagen del Leyma-Melilla de la primera vuelta
Imagen del Leyma-Melilla de la primera vuelta
Javier Alborés
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Pabellón Javier Imbroda acoge este domingo (18.00 horas) el duelo más polarizado posible a día de hoy en Primera FEB: el Melilla, farolillo rojo, recibe la ilustrísima visita del líder en solitario, un Leyma Básquet Coruña que encara la segunda vuelta con una sola derrota en su casillero. 

Un regreso del equipo naranja al lugar que escenificó, hace 632 días, su histórico ascenso a la ACB. Entonces se proclamó campeón y mandó al Decano a Segunda FEB. Prácticamente un espejo de la situación actual. 

Igualar la gesta registrada la pasada temporada por el San Pablo Burgos, que ascendió directo gracias a una histórica marca de 32-2, pasa, en primera instancia, por ganar compromisos como el de la ciudad autónoma. 

Y es que Carles Marco ya ha subrayado, por activa y por pasiva, que su equipo encara a todos los rivales por igual sea cuál sea su situación en la tabla clasificatoria. Uno de sus pupilos y extensión en la cancha, Caio Pacheco, declaró a este diario que “lo que nunca negociamos es la ganas y la voluntad de ganar”. 

Dos en dieciséis

Ganar, un verbo que el conjunto norteafricano únicamente ha conjugado dos veces en los 16 primeros choques ligueros. Ambas en casa. Contra rivales de muy distinto pelaje. 

Se estrenó ante el Palencia, por 80-75, en el ya lejano 24 de octubre. Un mes menos tres días más tarde, superó por 90-76 a un Palmer Basket que entonces ocupaba el último lugar. Desde entonces, siete derrotas encadenadas. 

Un farolillo rojo que no ha podido evitar el Melilla con el cambio de entrenador. Rafa Sanz tomó el testigo, a mediados del pasado diciembre, del destituido Mikel Garitaonandia, el técnico que devolvió al Decano a la segunda categoría nacional, de la que solamente faltó, desde su arranque en 1996, en la campaña 2024-25. 

Además, hay cambios en la plantilla. Por diferentes motivos. El base serbio Stefan Peno, otrora una perla de la cantera del Barça, fue cortado por bajísimo rendimiento: promedió 1,3 puntos en los doce partidos ligueros que disputó. 

Más recientemente, el pívot francés Darel Poirier, segundo máximo anotador y más valorado del equipo, abandonó la nave azul por motivos personales. 

Carles Marco, durante una rueda de prensa

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"

Más información
A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla

Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio

Más información

Antes había salido también el ala-pívot letón Roberts Stumbris, en su caso por finalización del contrato temporal que firmó para cubrir la baja por lesión de Iván Cruz. El interior madrileño, que reapareció hace cinco jornadas, se ha convertido en el mejor fichaje. El ex de, entre otros, el Breogán, está promediando 15,8 puntos (magnífico 48% de acierto en triples), 10,2 rebotes, 3,2 asistencias y 20,2 créditos de valoración. 

Sobre la marcha han llegado a la ciudad autónoma el joven base puertorriqueño Javier Ezquerra, salido hace unos meses de la NCAA, que debutó en la jornada previa al parón por la Copa del Rey; el pívot danés Jonas Zohore, en principio en periodo de prueba, y el alero Sergio Rodríguez Febles, que ha colaborado con 7,0 tantos y 2,0 rechaces en los dos encuentros que ha disputado. 

Cruz y el escolta Mustapha Heron (13,4 puntos) son las principales fuentes de anotación del Melilla. Cuentan con satélites de calidad como el pívot Ludgy Debaut (8,3 y 6,1 capturas), el veterano ‘1’ Cristian Díaz (7,8 y 2,6 pases de canasta en su duodécima temporada en la categoría) o su homólogo Javi García (7,3 y 3,4 asistencias), que se marcó un partidazo (22 puntos y 6 asistencias) en el duelo en el Coliseum (101-89), donde el equipo entonces de Garitaonandia dio una muy buena imagen. 

Llama la atención en el rival que los interiores Debaut (40%) y Cruz (48%) son los que mejor lanzan desde el arco, mientras que ninguno de los tres bases llega al 30%. 

Una falta de acierto reflejada en la anotación general: con 76,2 de media, el Decano es el equipo que menos anota de la competición. También es el peor a la hora de mantener el balón (15,4 pérdidas) y de robarlo (5,4). Por si fuera poco, solo el Tizona encaja más puntos. Y este domingo tendrá delante al que más anota. 

Ingredientes que apuntan, sobre el papel, a un plato de fácil digestión para el campeón de invierno. Aunque Carles Marco advirtió en la rueda de prensa previa que es “un partido difícil, dificilísimo”. 

Melilla-Leyma Coruña

Melilla: Javi García, Pablo Córdoba, Mustapha Heron, Sergio Rodríguez, Ludgy Debaut –posible cinco inicial– Jeffrey Godspower, Pavlo Krutous, Morgan Stilma, Iván Cruz, Cristian Díaz, Jonas Zohore, Javier Ezquerra. 

​Leyma Básquet Coruña: Caio Pacheco, Paul Jorgensen, Guillem Jou, Dino Radoncic, Ilimane Diop –posible cinco inicial– Dídac Cuevas, Macachi Braz, Danilo Brnovic, Joe Cremo, Abdou Thiam, Mus Barro, Jacobo Díaz.

Árbitros: Juan Ramón Hurtado, Mikel Cañigueral, Alejandro López Lecuona.

Pabellón: Javier Imbroda. 

​Hora: 18.00 (LaLiga+)

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Once inicial Leyton Orient

El gafe de Bachmann no cesa: lesión en el calentamiento que frustró su estreno como titular en el Leyton Orient
Esther Durán
Fernando Soriano y Massimo Benassi hablan en el palco del Ibercaja Estadio durante el Zaragoza-Dépor

El Dépor cumple en el campo y Fernando Soriano busca ahora cumplir en el cierre de mercado
Jorge Lema
Marisa García, delantera del Dépor, en el partido ante el Levante en Riazor

Ocho jugadoras con pasado cruzado entre Deportivo y Real Madrid
Bea Arrizado
Yeremay, frente a la Cultural Leonesa

Las tres claves de Álex Suárez del Cultural-Dépor
Zeltia Regueiro