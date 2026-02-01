Mi cuenta

Básquet Coruña

Así fue el Melilla 72-105 Básquet Coruña

Los naranjas estrenan la segunda vuelta en la pista donde consiguieron el ascenso en 2024 con una nueva victoria

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/02/2026 17:30
Directo Melilla-Leyma
Directo Melilla-Leyma
DXT
Melilla
72-105
Básquet Coruña
Final

Estadísticas

Radoncic y Jorgensen fueron los máximos anotadores del equipo con 15 puntos cada uno. Dídac Cuevas consiguió otro doble-doble con 13 puntos y 11 asistencias para 24 créditos de valoración. El máximo anotador del encuentro fue heron con 16

4Q

Final

Finaaal del partido en el Javier Imbroda. El Básquet Coruña empieza la segunda vuelta ganando (72-105), lo que supone la victoria número 16 del equipo esta temporada. El Leyma mantiene el margen con su principal perseguidor, el Obradoiro, que sigue a dos triunfos de distancia

">

68-105

Otros dos para Jorgensen a la contra

66-103

Se estrena Macachi en el partido

66-100

Tercer triple seguido del Leyma, en esta ocasión fue Jorgensen, que hizo el punto 100 para su equipo

66-97

Y oootro triple del Leyma, ahora de Guillem Jou, que pone el +31

66-94

Vuelve a correr el Leyma y se vuelve a estirar. Ahora con un triple en transición de Pacheco

64-91

Buena canasta de media distancia de Ily Diop, que tiró completamente solo

64-89

Cómo ha subido la intensidad defensiva el Leyma y, en particular, Dídac Cuevas, que ha robado el balón para asistir a Cremo en la contra

64-85

Canasta de Diop para seguir distanciando al Leyma

62-81

Triplazo de Heron desde la esquina

59-81

Ha salido con otra intensidad el Leyma tras el paso por el banquillo. Triplazo de Dídac, defensa excelente y canasta fácil al contragolpe de Jacobo para volver al +22 con un 0-9 de salida en 98 segundos de juego

59-76

Empieza el último cuarto con una bandejita liberada de Dídac Cuevas y un mate a la contra de Radoncic

4Q

Inicio

A pista el Leyma con Cuevas, Cremo, Jacobo, Radoncic y Barro para el último cuarto

3Q

Final

Final del tercer cuarto con 59-72 en el marcador. Melilla ha mejorado mucho sobre la pista y se ha llevado el parcial por 26-19

">

59-72

Triplaaaazo desde su casa de Joe Cremo para enfriar un poco el momento melillense, pero responde con otro Heron

56-69

Canasta de Melilla, que luego defiende su aro con un gran tapón sobre Mus Barro. Está muy bien el equipo norteafricano

54-69

Primeros puntos para Brnovic en el partido. Corrió bien el Leyma la pista para encontrar al montenegrino. Tiempo muerto Melilla

54-67

Canastón de Stilman después de que Thiam perdonase una canasta liberada bajo el aro

52-67

Triple de Córdoba. Jugando mucho mejor ahora Melilla, que se ve con confianza

49-67

Pitaron, por fin, falta sobre Jorgensen. Uno más para Paul desde la línea de personal

49-66

Buena canasta debajo del aro de Abdou a pase de Jorgensen. Vuelven a estar de silbato tímido los colegiados

49-64

Intercambio de canastas entre Leyma y Melilla que acaba con un triple de Iván Cruz para forzar el primer tiempo muerto de Carles Marco en el encuentro. Parcial de 16-11 en este cuarto

44-62

Vuelve del tiempo muerto Melilla con un triple

41-62

Gran robo de Radoncic, que comanda el contragolpe y termina asistiendo para la bandeja fácil de Dídac Cuevas. Lo para Rafa Sanz después de que recupere el +20 el Leyma

41-60

Buena canasta de Jacobo posteando en línea de fondo, gran asistencia de Dídac, una más

41-58

Caraja histórica del Leyma en defensa tras el paso por vestuarios. Han concedido cuatro canastas fáciles a sus rivales. Lo compensa Dídac con un triple en ataque

37-53

Dos canastas fáciles de Heron para inaugurar la segunda parte

3Q

Inicio

Empieza la segunda parte el Leyma con Cuevas, Cremo, Jacobo, Radoncic y Barro sobre la pista del Javier Imbroda

Descanso

Estadísticas

Al descanso, Radoncic y Jorgensen comparten el título de máximo anotador con 9 puntos. Dídac Cuevas sigue en modo John Stockton con 5 asistencias en la primera parte y tan solo Macachi y Brnovic faltan por anotar en el Leyma. En Melilla, Iván Cruz y Debaut suman 7 puntos cada uno

2Q

Final

Descanso en el Javier Imbroda con el resultado de 33-53 tras la canasta de Radoncic y el triple de Iván Cruz. 20 arriba el Leyma, al que le tienen que salir muy mal las cosas en la segunda mitad para que se le escape esta victoria

">

30-51

Triiiple de Christian Díaz, mejora Melilla en la pista

27-51

Suman desde el tiro libre Diop y Sergio Rodríguez

26-49

Se gusta el Leyma. Gran asistencia de Pacheco para la canasta de Abdou Thiam. Responde Córdoba con un triple liberado

21-47

Suma y sigue Paul Jorgensen. Otros dos a la contra y ya son 9 para él

21-45

Y se anima a la fiesta Pacheco con un triple que obliga a Melilla a gastar su segundo tiempo muerto dela primera parte. Arrollador el Leyma hasta el momento

21-42

Maaaate de Jorgensen a la contra, al que responde con otro Debaut

18-40

Saca la falta Jorgensen en el uno contra uno. A la línea el estadounidense de pasaporte italiano. Anota uno de los dos tiros

16-37

Hasta la cocina Radoncic

16-35

Triple de Sergio Rodríguez para calmar las aguas, pero responde con otra canasta fácil Cremo, no les cuesta llegar al aro a los naranjas

13-33

Se gusta el Básquet Coruña. Pase por la espalda de Jacobo para el +20 de Mus Barro. Vendaval naranja

13-31

Le sale todo al Leyma, pase acrobático de Cremo para el corte de Radoncic, que anota y recibe falta. Anota el adicional el montenegrino

13-28

Inaugura el cuarto Iván Cruz con una canasta fácil bajo el aro

2Q

Inicio

A pista el Leyma con Cremo, Cuevas, Jacobo, Radoncic y Barro

1Q

Final

Final del primer cuarto con otra acción de mucha clase de Dídac Cuevas para asistir a Jacobo y poner el 11-28 en el marcador. Es un huracán el Leyma en Melilla

">

11-26

Triplaaaazo de Cuevas, que sacó a bailar a su defensor

9-23

Ahora sí señalaron los árbitros la falta sobre Barro en el poste bajo, que anota dos desde el 4,60

9-21

Dos más para Guillem Jou (con falta no señalada), responde Heron

7-19

A la tercera fue la vencida para que le pitaran la falta a favor a Ily Diop. Erró los dos tiros el Leyma en la reanudación

7-19

Otros dos para Jorgensen en un 1vs1 marca de la casa para poner el +12 y forzar el tiempo muerto de Rafa Sanz

7-17

Dos para Jorgensen, que recibió dos faltas clamorosas que no señalaron los colegiados

7-15

Vuelve a sumar desde la línea de personal el Leyma, en este caso fue Guillem Jou quien forzó la falta personal en una transición

7-14

Se acerca Melilla con un triple de Christian Díaz tras rebote ofensivo, responde Pacheco con una buena canasta

4-12

A la línea Ily Diop, que falla el primero y anota el segundo

4-11

Triiiiiple de Guillem Jou, que ya está en cancha junto a Diop, Thiam, Jorgensen y Pacheco

2-8

Se le salen dos lanzamientos a Cremo, un triple y una jugada a la media vuelta marca de la casa que no quiso entrar

8-2

Muy fácil el Básquet Coruña, bandejita de Cremo para el 0-8. Inaugura Heron el casillero de Melilla

0-6

Otros dos a la contra para el Leyma, ahora Jacobo. En el otro aro tuvo hasta 4 intentos en la misma jugada Melilla en las manos de Ezquerra

0-4

Corre el Leyma y saca la falta Mus Barro bajo el aro. Suma 2 desde la línea de personal el pívot senegalés

1Q

Inicio

¡Comienza (con retraso) el partido! La primera posesión es para el Leyma, que inaugura el marcador por medio de Radoncic

Previa

Cuenta atrás

Jugadores presentados, a punto de empezar el partido en el Javier Imbroda

Previa

Quintetos

Sorprende Carles Marco con un quinteto inédito del que se cae por primera vez Guillem Jou. El Leyma empezará el partido con Cuevas, Cremo, Jacobo, Radoncic y Barro. Por su parte, Melilla empezará el encuentro con Hezquerra, Heron, Cruz, Rodríguez y Bergstedt.

Previa
 

Novedades

Por su parte, Melilla dio de baja a Darel Poirier, pero se hizo con los servicios de Jonas Zohore

Previa
 

Enfermería

Tras dos semanas de descanso, el Leyma vuelve al ruedo de la competición con toda su plantilla disponible para el encuentro. Los 12 jugadores del primer equipo están en Melilla

Previa
 

Memoria

El Javier Imbroda, sede del partido de hoy, trae a la afición naranja buenos y malos recuerdos. En 2016 aguó los sueños de subir en las semifinales del playoff, unas esperanzas que consagró ocho años más tarde con el ascenso a ACB en 2024

A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla
A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla
Nuria Rioja/Alfaquí
Previa
 

La previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de liga contra Melilla? Os dejamos nuestra previa.

Previa
 

Así se presenta el partido

Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 18 de Primera FEB entre Melilla y Básquet Coruña

">

