El uno x uno del Leyma Coruña contra el Melilla

Dino Radoncic, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta Javier Alborés

Dentro de un tono general muy alto, destacaron por encima del resto Dídac Cuevas, que impartió un máster en dirección de equipos; Dino Radoncic, perfecto en los tiros de campo y en defensa, y Guillem Jou, sumando en todos los aspectos del juego.

10 DÍDAC CUEVAS

Magnífico partido del barcelonés. No solo por el doble-doble (13 puntos y 11 asistencias), sino porque el equipo mostró su versión más abrasiva con él al timón.

8 PAUL JORGENSEN

Sigue peleado con los triples (1 de 5), pero en el Javier Imbroda lo compensó con un 5 de 6 en tiros dos, una muy buena defensa sobre el balón y como punta lanza del contraataque.

9 GUILLEM JOU

El de Llagostera ejerció de asesino silencioso. No pareció estar tan activo, en su primer partido del curso como suplente, pero acabó con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 17 de valoración. En 17 minutos. Las cositas de Jou.

9 DINO RADONCIC

Imperial el montenegrino. Pasó por el aro los 7 tiros (todos de dos) que lanzó, colaboró en rebote (3), en asistencias (2) y estuvo tremendo en las ayudas defensivas.

6 CAIO PACHECO

No fue el mejor día del brasileño, cuyo ritmo no le sentó tan bien al equipo como el de Cuevas. Firmó 9 puntos y 3 pases de canasta, pero se jugó algunos lanzamientos algo precipitados.

6 DANILO BRNOVIC

Mucho mejor en defensa que en ataque en los algo menos de nueve minutos que estuvo sobre el parqué. Fue el penúltimo jugador del Leyma en pisarlo.

7 ILIMANE DIOP

Al revés que Brnovic: mejor en ataque que en defensa. Atrás dejó demasiado suelo a Debaut. Delante sacó a relucir en un par de ocasiones su muñeca desde media distancia.

- MACACHI BRAZ

Poco pudo hacer el angoleño en apenas cuatro minutos en pista. Falló un tiro forzado y convirtió uno cómodo.

7 JOE CREMO

Bajó bastante su rendimiento ofensivo de los partidos precedentes y sufrió en defensa contra Heron, aunque aportó en todo: 9 tantos, 4 rebotes y 4 pases de canasta.

7 MUS BARRO

Partido sólido, un día más, del senegalés, que estuvo certero de cara al aro (3 de 4), bajó 4 rechaces y se comió en defensa al debutante Jonas Zohore.

6 ABDOU THIAM

Menos participativo de lo habitual. Tiró poco (2 de 4), capturó 3 rechaces de los aros y corrió bien la cancha.

7 JACOBO DÍAZ

El madrileño, en su primer partido como titular de la temporada, estuvo perfecto en los tiros de dos (4 de 4), pilló 5 rebotes, repartió 2 pases de canasta y robó 1 balón.