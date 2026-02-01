Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

El uno x uno del Leyma Coruña contra el Melilla

Dídac Cuevas alcanza la matrícula de honor, escoltado por los sobresalientes Dino Radoncic y Guillem Jou, dentro de un alto tono general

Chaly Novo
Chaly Novo
01/02/2026 21:26
Dino Radoncic, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta
Dino Radoncic, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta
Javier Alborés
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Dentro de un tono general muy alto, destacaron por encima del resto Dídac Cuevas, que impartió un máster en dirección de equipos; Dino Radoncic, perfecto en los tiros de campo y en defensa, y Guillem Jou, sumando en todos los aspectos del juego. 

10 DÍDAC CUEVAS 

Magnífico partido del barcelonés. No solo por el doble-doble (13 puntos y 11 asistencias), sino porque el equipo mostró su versión más abrasiva con él al timón. 

8 PAUL JORGENSEN 

Sigue peleado con los triples (1 de 5), pero en el Javier Imbroda lo compensó con un 5 de 6 en tiros dos, una muy buena defensa sobre el balón y como punta lanza del contraataque. 

9 GUILLEM JOU 

El de Llagostera ejerció de asesino silencioso. No pareció estar tan activo, en su primer partido del curso como suplente, pero acabó con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 17 de valoración. En 17 minutos. Las cositas de Jou. 

9 DINO RADONCIC 

Imperial el montenegrino. Pasó por el aro los 7 tiros (todos de dos) que lanzó, colaboró en rebote (3), en asistencias (2) y estuvo tremendo en las ayudas defensivas. 

6 CAIO PACHECO 

No fue el mejor día del brasileño, cuyo ritmo no le sentó tan bien al equipo como el de Cuevas. Firmó 9 puntos y 3 pases de canasta, pero se jugó algunos lanzamientos algo precipitados. 

6 DANILO BRNOVIC 

Mucho mejor en defensa que en ataque en los algo menos de nueve minutos que estuvo sobre el parqué. Fue el penúltimo jugador del Leyma en pisarlo. 

7 ILIMANE DIOP 

Al revés que Brnovic: mejor en ataque que en defensa. Atrás dejó demasiado suelo a Debaut. Delante sacó a relucir en un par de ocasiones su muñeca desde media distancia. 

- MACACHI BRAZ 

Poco pudo hacer el angoleño en apenas cuatro minutos en pista. Falló un tiro forzado y convirtió uno cómodo.

7 JOE CREMO 

Bajó bastante su rendimiento ofensivo de los partidos precedentes y sufrió en defensa contra Heron, aunque aportó en todo: 9 tantos, 4 rebotes y 4 pases de canasta. 

7 MUS BARRO 

Partido sólido, un día más, del senegalés, que estuvo certero de cara al aro (3 de 4), bajó 4 rechaces y se comió en defensa al debutante Jonas Zohore. 

6 ABDOU THIAM 

Menos participativo de lo habitual. Tiró poco (2 de 4), capturó 3 rechaces de los aros y corrió bien la cancha. 

7 JACOBO DÍAZ 

El madrileño, en su primer partido como titular de la temporada, estuvo perfecto en los tiros de dos (4 de 4), pilló 5 rebotes, repartió 2 pases de canasta y robó 1 balón.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El Deportivo festeja el tanto del triunfo ante la Cultural

El Dépor ya es tercero, a solo dos puntos de ascenso directo y a cuatro del líder
Armando Palleiro
Sporting Coruñés y Carral disputaron su partido en Torre 1

Punto de oro para el Sporting Coruñés ante el líder
Santi Mendoza
Imagen del Paiosaco-O Val disputado en la tarde de ayer en A Porta Santa

El Paiosaco toma aire y en Vista Alegre reina la locura
Santi Mendoza
Noé y Bil presionan a Cheli, que terminó expulsado

El Uno x Uno del Fabril ante el Vetusta: Bil se corona entre El Reino de León y el Principado
Dani Fernández