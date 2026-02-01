El Leyma Coruña abusa del farolillo rojo (72-105)

Dídac Cuevas, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña inició la segunda vuelta liguera de la misma manera que cerró la primera, ganando con total autoridad (72-105), en esta ocasión a un Melilla que demostró, a los dos lados de la pista, el porqué de su condición de colista. Medio cuarto aguantaron los de Rafa Sanz a la locomotora pilotada por Carles Marco.

El líder se tomó muy en serio, como prometió en la previa Marco, al Melilla, pese a la condición de farolillo rojo del Decano. Parcial de salida de 0-8, gracias una tremenda velocidad y fluidez en ataque y una defensa más propia de un final de partido apretado que de unos compases iniciales.

Heron inauguró el marcador local. Llevándose a Cremo al poste bajo. Pagando al neoyorquino con una de sus monedas favoritas. Un inciso infinitesimal en el claro dominio de los visitantes, que pronto alcanzaron los dobles dígitos de ventaja (7-19).

El obligado tiempo muerto de Rafa Sanz no cambió nada. El parcial desde ese punto hasta el minuto diez fue de 9-4. Lo culminó Jacobo Díaz tras preciosa asistencia de Cuevas al contraataque y en el aire (11-28).

El segundo periodo arrancó con la primera canasta del principal soporte local, Iván Cruz, aprovechando un error defensivo en el poste bajo. Una zona que los de Carles Marco no protegieron del todo bien y que dio a Debaut la oportunidad de anotar un puñado de puntos fáciles.

Previa | Leyma Coruña y Melilla, dos polos que se atraen Más información

Cinco partidos en veinte días: El duro mes de febrero del Básquet Coruña Más información

No obstante, el pívot francés estuvo muy solo contra todo un equipo. Un Leyma que llegó a la veintena de ventaja con una jugada de lujo: salida a la contra de Cuevas, pase a Jacobo Díaz y asistencia por la espalda del madrileño a Barro (13-33).

El senegalés, culminando un alley oop con Cremo, mantuvo alto el nivel de espectáculo de un equipo que en estos minutos bien podría haber sido el Leyma París Basketball. Tal estaba siendo el partido de los visitantes, que no perdieron un balón hasta el minuto dieciséis. Y lo recuperó enseguida, tras un pase de Ezquerra a la espalda de Debaut cuando el galo corría la pista. Se lo quedó Jorgensen, que encaró el solitario el aro y firmó su primer mate de la temporada.

Un triple de Pacheco y otro robo y canasta a la carrera del Príncipe Harry de Harlem dieron al líder una nueva máxima (21-47). Curiosamente, a partir de ahí le empezaron a entrar los triples al Decano. Tres seguidos, de Córdoba, Cristian Díaz e Iván Cruz, mandaron el duelo al descanso con 33-53. Una veintena de superávit con solo tres dianas lejanas en once intentos. Eso sí, con un 63% de acierto en tiros de dos (17 de 27).

A pesar de la primera canasta del tercer cuarto, con un pick and roll de manual entre Cuevas y Radoncic, el regreso a la pista del Leyma resultó algo fría, sobre todo en comparación con los volcánicos primeros 20 minutos.

Heron, con dos bandejas, la segunda tras pérdida de Cuevas, y Debaut, con un mate gracias a un despiste defensivo de Diop, (re)animaron al Melilla (39-55). El base barcelonés del Leyma enfrió el ambiente con un triple desde ocho metros. Y recuperó la doble decena de margen con una bandeja a la contra nacida de un robo de Radoncic.

No obstante, el Decano había espabilado. Sobre todo en defensa, donde dio las primeras señales de vida. Y cuando se defiende (más o menos) bien, se ataca mejor. Parcial de 8-2, cerrado con un triple de Iván Cruz que obligó a Carles Marco a pedir su primer tiempo muerto del encuentro (49-64).

El minuto de paréntesis dio paso a un par de ellos caóticos. En toda la cancha. El Leyma, perdido en malos tiros y acciones individuales; el Melilla, en tiros lejanos mal seleccionados. Salió antes del descontrol el equipo local. Córdoba, con un triple, y Stilma, con una penetración chocando con Thiam, redujeron a la mitad la máxima diferencia naranja (54-67).

Rescató de la inopia al líder una buena defensa, un rebote defensivo y dos puntos a la carrera de Brnovic. No obstante, el ritmo lo marcaba ahora la hiperactividad de los hombres de Rafa Sanz, que en los instantes finales del cuarto devolvieron golpe por golpe. Con dos triples, uno de Cremo y otro de Heron, acabó el tercer asalto (59-72).

Tormenta perfecta de 98 segundos

El líder se sacudió el sustito con una fórmula que no suele fallar: defender + correr. Cuevas impulsó ambos conceptos. Y anotó la primera canasta. Asistió la segunda, bandeja al contraataque de Radoncic; firmó también la tercera, otro triple de ocho metros, y regaló la cuarta a Jacobo Díaz (59-81). Todo ello en solo 98 segundos.

Rafa Sanz gastó un tiempo muerto. Más por frenar la hemorragia que con la intención de suturarla. Porque el daño era ya irreversible. Y, si había al guna mínima duda, el campeón de invierno la despejó con un parcial de 0-6 que le otorgó una nueva máxima (64-91).

Y no paró ahí. El Leyma volvió a entrar en trance y, con tres triples consecutivos sin fallo, de Pacheco, Jou y Jorgensen, valieron una nueva centena y un nuevo superávit máximo (66-100). Momentos de esos en que entra todo. Hasta un tiro de Braz. Una contra de Jorgensen rondó los 40 de margen (66-105), que Jacobo Díaz tuvo con un triple liberado en la esquina izquierda, pero el aro escupió el balón.

Tampoco era necesario hacer más sangre. La cuestión es seguir sumando victorias. Y en eso el Básquet Coruña está sentando cátedra. Porque los pupilos de Carles Marco respetan al dedillo esa parte de la filosofía del badalonés que dice que todos los rivales son iguales. Así se empieza a engrasar una maquinaria (casi) perfecta.