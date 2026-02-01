Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Carles Marco: "Los dos primeros cuartos no hemos dejado nada al azar"

El técnico se mostró satisfecho con la actuación global de su equipo, aunque no tanto con la del tercer cuarto en particular

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
01/02/2026 21:21
Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum
Carles Marco aplaude durante el partido contra Palma en el Coliseum
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Estaba con ganas de jugar el Básquet Coruña. Así lo demostraron los jugadores con su salida a la pista del Javier Imbroda de Melilla, donde se acabaron imponiendo por un contundente 72-105. Tras el encuentro, Carles Marco se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, aunque no tanto con la del tercer cuarto en particular.

Dídac Cuevas, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta

El Leyma Coruña abusa del farolillo rojo (72-105)

Más información

Carles Marco

El entrenador del Básquet Coruña se mostró satisfecho con la actuación global de su equipo en el Javier Imbroda, sobre todo con la salida a la pista: "Felicitar al equipo y a los jugadores porque hemos salido con la mentalidad adecuada para venir aquí, por las dinámicas, porque creo que tienen muy buenos jugadores. El puesto real de Melilla puede ser que no sea el que está y nuestra mentalidad de inicio ha sido muy buena porque hemos apretado. Los dos primeros cuartos hemos corrido, no hemos dejado nada al azar, algún rebote ofensivo, pero porque ellos han fallado mucho. Hemos estado bien compartiendo el balón y corriendo".

Sin embargo, Carles Marco se mostró crítico con la actuación de los suyos tras el paso por los vestuarios: "No así el tercer cuarto, donde nos hemos equivocado un poquito con la mentalidad. No era nuestra intención, pero ha sido así y nos han entrado dudas porque se han acercado".

El Leyma reaccionó en el último cuarto y volvió a ser un vendaval desde la agresividad defensiva para llevarse la primera victoria de la segunda vuelta, la número 16 en 17 partidos esta temporada en liga. "El equipo ha sido capaz de estar focus en lo que tenía que hacer, en correr, en defender agresivo y lo hemos hecho bien en el último cuarto. Contento por la victoria y a seguir", sentenció Carles Marco.

Rafa Sanz

Valoración del partido: "Creo que ellos en el primer y último períodos han demostrado su nivel. Hay mucha diferencia entre su situación clasificatoria, su nivel baloncestístico y el nuestro. Nosotros hemos intentado competir en el segundo y sobre todo en el tercero, que creo que hemos hecho un buen trabajo, pero felicitar a Coruña, que ha sido mucho mejor que nosotros y hemos tenido muchas dificultades para poder plantar cara a un equipo que aspira a la ACB claramente".

Mejoría tras el descanso: "Creo que en el tercer cuarto hemos hecho un buen trabajo, hemos tenido determinación y hemos estado más sólidos en defensa. Pero esto pasa, a veces cuando mejor estamos, nos caemos físicamente y nos pasan por encima. Creo que no es un partido medible a día de hoy, aunque somos de la misma categoría hay una gran diferencia de nivel entre ellos y nosotros. Intentar ganarle al Coruña en la situación actual era muy complicado. Tenemos que intentar limpiar la cabeza y recuperarnos físicamente para ser mucho más competitivos y tener opciones reales de victoria".

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El Deportivo festeja el tanto del triunfo ante la Cultural

El Dépor ya es tercero, a solo dos puntos de ascenso directo y a cuatro del líder
Armando Palleiro
Sporting Coruñés y Carral disputaron su partido en Torre 1

Punto de oro para el Sporting Coruñés ante el líder
Santi Mendoza
Imagen del Paiosaco-O Val disputado en la tarde de ayer en A Porta Santa

El Paiosaco toma aire y en Vista Alegre reina la locura
Santi Mendoza
Noé y Bil presionan a Cheli, que terminó expulsado

El Uno x Uno del Fabril ante el Vetusta: Bil se corona entre El Reino de León y el Principado
Dani Fernández