Carles Marco: "Los dos primeros cuartos no hemos dejado nada al azar"

Estaba con ganas de jugar el Básquet Coruña. Así lo demostraron los jugadores con su salida a la pista del Javier Imbroda de Melilla, donde se acabaron imponiendo por un contundente 72-105. Tras el encuentro, Carles Marco se mostró satisfecho con la actuación de su equipo, aunque no tanto con la del tercer cuarto en particular.

Carles Marco

El entrenador del Básquet Coruña se mostró satisfecho con la actuación global de su equipo en el Javier Imbroda, sobre todo con la salida a la pista: "Felicitar al equipo y a los jugadores porque hemos salido con la mentalidad adecuada para venir aquí, por las dinámicas, porque creo que tienen muy buenos jugadores. El puesto real de Melilla puede ser que no sea el que está y nuestra mentalidad de inicio ha sido muy buena porque hemos apretado. Los dos primeros cuartos hemos corrido, no hemos dejado nada al azar, algún rebote ofensivo, pero porque ellos han fallado mucho. Hemos estado bien compartiendo el balón y corriendo".

Sin embargo, Carles Marco se mostró crítico con la actuación de los suyos tras el paso por los vestuarios: "No así el tercer cuarto, donde nos hemos equivocado un poquito con la mentalidad. No era nuestra intención, pero ha sido así y nos han entrado dudas porque se han acercado".

El Leyma reaccionó en el último cuarto y volvió a ser un vendaval desde la agresividad defensiva para llevarse la primera victoria de la segunda vuelta, la número 16 en 17 partidos esta temporada en liga. "El equipo ha sido capaz de estar focus en lo que tenía que hacer, en correr, en defender agresivo y lo hemos hecho bien en el último cuarto. Contento por la victoria y a seguir", sentenció Carles Marco.

Rafa Sanz

Valoración del partido: "Creo que ellos en el primer y último períodos han demostrado su nivel. Hay mucha diferencia entre su situación clasificatoria, su nivel baloncestístico y el nuestro. Nosotros hemos intentado competir en el segundo y sobre todo en el tercero, que creo que hemos hecho un buen trabajo, pero felicitar a Coruña, que ha sido mucho mejor que nosotros y hemos tenido muchas dificultades para poder plantar cara a un equipo que aspira a la ACB claramente".

Mejoría tras el descanso: "Creo que en el tercer cuarto hemos hecho un buen trabajo, hemos tenido determinación y hemos estado más sólidos en defensa. Pero esto pasa, a veces cuando mejor estamos, nos caemos físicamente y nos pasan por encima. Creo que no es un partido medible a día de hoy, aunque somos de la misma categoría hay una gran diferencia de nivel entre ellos y nosotros. Intentar ganarle al Coruña en la situación actual era muy complicado. Tenemos que intentar limpiar la cabeza y recuperarnos físicamente para ser mucho más competitivos y tener opciones reales de victoria".