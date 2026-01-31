Duelo de alta tensión en el San Sebastián Arena

Dos ex del Leyma, Maiza y Nwogbo, el Estudiantes-Gipuzkoa de la primera vuelta Nicholas P. Jones/FEB

La primera jornada de la segunda vuelta de Primera FEB cuenta con varios encuentros importantes, entre los que sobresale el que librarán en el San Sebastian Arena el Gipuzkoa y el Estudiantes: uno que quiere saltar al top-5 y uno que pretende mantener la tercera posición en solitario.

El conjunto vasco, que en la última fecha de la primera mitad del curso perdió por primera vez en nueve compromisos, presenta una balance de 9-7, el mismo que un Menorca que descansa esta semana. Tres victorias más acumula el colegial, en cuyas filas seguramente hará su debut el pívot senegalés Petit Niang, fichado hace una semana, un día antes de encarar las semifinales del torneo del KO.

También especialmente relevante es el duelo entre el Lucentum Alicante y el Palencia, al que ambos llegan con el mismo récord (10-6), pero distintas sensaciones. El conjunto entrenado por Rubén Perelló, quinto clasificado, ha encadenado tres derrotas, mientras que el Natxo Lezkano, cuarto en la tabla, parece haber recobrado la regularidad después de una etapa oscura. El que pierda podría caer hasta la séptima posición.

Por otra parte, el equipo morado querrá olvidar la derrota ante el Estudiantes en el partido por el título de una fase final de la Copa en la que ejerció como anfitrión.

Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos" Más información

Cinco partidos en veinte días: El duro mes de febrero del Básquet Coruña Más información

Una Final Four en la que también participaron el Ourense (7-8) y el Fuenlabrada (8-7). Este sábado miden sus fuerzas en el Pazo Paco Paz. Es su primer cara a cara del curso, ya que el de la primera vuelta, pospuesto a causa de una intoxicación alimentaria que afectó a diez jugadores de la plantilla del ferrolano Moncho López, está programado para el 4 de febrero.

El recuperado Fuenlabrada está a un triunfo de la novena plaza, la última que otorga pasaporte para los playoffs. En la octava está ubicado el Oviedo (8-8), que visita al segundo clasificado, un Obradoiro (13-3) que esta semana se ha hecho con los servicios de alero Travis Munnings, procedente del Fundación CB Granada, colista de la ACB.

Un fichaje del que Diego Epifanio ha dicho: “No tenemos una necesidad de un jugador. No tenemos un rol para él, nos tendremos que poner a dar cabezazos para poder encontrarle un sitio”. Ojo.

El equipo compostelano, que hizo pagar al Lucentum Alicante (87-75) los platos rotos de la derrota en el derbi disputado en Ourense (96-93), es claro favorito en el duelo de este sábado.

De pronóstico mucho más incierto se presenta el Cantabria-Cartagena. El equipo montañés (6-10) llega a la cita con cuatro derrotas seguidas, mientras que el murciano (4-12) respira con algo de menos de dificultad después de ganar sus dos últimos partidos, aunque sigue en puesto de descenso.

El segundo por la cola, el Palmer (3-13), necesita un golpe en la mesa que demuestre que empiezan a funcionar los cambios de jugadores (media plantilla; ) y de entrenador (va ya por el tercero).

En la penúltima jornada de la primera vuelta ganó en Torrelavega (73-76), pero en la siguiente cayó en casa contra el Fuenlabrada (79-88). Este domingo recibe al CB Zamora (7-9), que se ha descolgado de la zona playoffs al perder cinco de los últimos siete compromisos.