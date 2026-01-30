Carles Marco: "Espero que podamos competir tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos"

Carles Marco, durante una rueda de prensa Quintana

En la rueda de prensa previa al inicio de se la segunda vuelta, Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, mostró casi tanta preocupación por los posibles avatares del viaje a Melilla como el rival, un colista contra el cual, advirtió, hay que tener la máxima concentración.

El campeón de invierno de Primera FEB tiene previsto desplazarse en avión a Madrid, en el vuelo que parte a las 9.20 de mañana de Alvedro (y que compartirá con el Liceo), y luego, también por vía aérea, a la ciudad autónoma. El carrusel de borrascas que azota España en general y Galicia muy en particular, podrían hacer que despegar se convierta en una utopía.

El líder retoma la competición tras el parón por la Final Four de la Copa de España, celebrada al final de una primera vuelta que el Leyma cerró con un cómodo triunfo ante el Palma.

En lo estrictamente deportivo, Marco indicó que la plantilla "está bien. Hemos tenido dos semanas para prepararnos. Ha habido algún contratiempo, alguna gripe, pero estamos todos bien. Esperemos que con el entreno de hoy y el de mañana en Melilla estemos todos para poder jugar".

El preparador badalonés se declaró "contento con estas dos semanas", porque "hemos entrenado muy bien. Hicimos un partido de pretemporada (sic); no competimos tan bien como hemos entrenado, pero espero que podamos competir en liga tan bien como lo estamos haciendo en los entrenamientos".

A la pregunta de si algún jugador de la plantilla naranja llegó al parón con alguna asignatura física por completar, en especial Jacobo Díaz, ya que la ciática, que le hizo perderse cuatro partidos seguidos, puede ser una dolencia imprevisible y recurrente, el entrenador del líder en solitario comentó que el ala-pívot madrileño "está mejor. Es el que ha tenido un proceso vírico, pero solo se perdió un entrenamiento y está bien. Está mucho, mucho mejor, ya casi al cien por cien", subrayó respecto a la ciática.

Un partido entre el primer clasificado y el último puede conducir a cierta confianza en las filas del que está arriba. Por ello, a veces, requiere un preparación mental tan fuerte como la físico-táctica. Marco no consideró que sea el caso de su equipo. "Creo que de cara a fuera lo que piense la gente, pues posiblemente, pero los que estamos dentro... Espero habérselo transmitido así a mis jugadores y al staff", ya que "es un partido difícil, dificilísimo".

El técnico justificó la complicación del compromiso de la jornada 18 diciendo que "tienen una muy buena plantilla. Está Iván Cruz, que no jugó contra nosotros [en la primera vuelta]. Han fichado a Sergio Rodríguez, han cambiado de entrenador, ahora han fichado a Zahore. Tienen muy buenos jugadores en la plantilla, aunque no están teniendo buenos resultados. Aquí jugaron muy bien y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar. Sí que es cierto que hay un componente de que las dinámicas son las que son y puede que nos afecten a unos y a otros, pero hay mucha dificultad en el partido aunque haya tanta diferencia en la clasificación".

Marco indicó que los jugadores del Decano "no han encontrado la química aún, en determinados momentos, pero será muy difícil si no estamos concentrados. Eso es lo que hemos transmitido, y lo saben los jugadores. Empezamos la segunda vuelta, que es más ilusionante. Hay que seguir compitiendo como lo hemos hecho en la primera. Y eso pasa por empezar dando el doscientos por cien en Melilla. Creo que lo sabemos, que lo tenemos claro; las dos semanas que hemos estado entrenando, que pueden afectar a nivel de ritmo, espero que no nos afecte porque hemos entrenado bien".

Respecto a las claves puntuales, el técnico catalán apuntó que "ellos juegan muy rápido, entonces tenemos que intentar seguir con nuestro ritmo, cuidar el balón, no tener pérdidas para que no nos las castiguen, cerrar bien nuestro rebote e ir al ofensivo para que no tengan ellos opciones de correr. Y luego, focos tácticos. Ahora tienen a Iván Cruz jugando al '4' y al '5', jugadores con mucho talento en el juego exterior; y poste bajo: no hay mucho equipos en la liga que jueguen poste bajo como Melilla. Diferentes situaciones, pero sobre todo estar nosotros muy focus en hacer las cosas bien, en estar los cuarenta minutos a tope. Y empezar bien, porque si dejamos a un equipo que no está obteniendo resultados jugar bien, es muy peligroso. Y luego, los detalles de siempre: cuidar el balón, pasárnoslo bien y poder correr".

El Melilla ha perdido reciente a su segundo máximo anotador y más valorado, el pívot Darel Poirier, que ha dejado el club por motivos personales. Una ausencia más que notable que podría suponer una ventaja para el Leyma, o, en su defecto, un prejuicio para el colista. "Evidentemente es una baja sensible, pero Sergio Rodríguez lleva ya más semanas con ellos, el entrenador [Rafa Sanz], también, y en estas dos semanas sin jugar pueden haber hecho más cosas de las que les hemos visto hasta ahora. No están ni Poirier ni Stumbris, pero puede ser que cruz juegue al '5', y con jugadores más pequeños y más móviles nos pueden crear problemas. Intento ver que nos vamos a encontrar al mejor Melilla, no pensando en que le va a afectar lo que no tienen. Ver qué intentarán hacer para castigarnos y qué hacer para que no nos castiguen".

Respecto a si el cambio de Zohore por Poirier ha hecho que Carles Marco y su staff hayan tenido que retocar algunas cosas, el técnico dijo: "Si juegan con Debaut y Zohore al '5', no nos cambiará mucho, entre comillas, pero sí que puede si hacen como en el partido contra Zamora, que no tenían ni a Poirier ni a Debaut y jugó Iván Cruz al '5'. Esto sí que nos podría modificar alguna cosa", concluyó el preparador del Leyma Básquet Coruña.