Ilimane Diop lidera en el Leyma Coruña una estadística peculiar

Diop durante el partido`de Copa de España ante el Tizona Patricia G. Fraga

En los últimos años y, como casi todo lo que atañe al baloncesto, importado de la NBA, se ha instalado en los conductos oficiales una estadística, el popular más-menos (+/- en los boxscores), que, generalmente, hay que coger con pinzas. Sobre todo porque en la mejor liga del planeta los conocidos como ‘minutos de la basura’ están (mucho) más a la orden del día que en el mundo FIBA.

No obstante, en competiciones ligueras abiertas, con ascensos y descensos, es más relevante que residual. Es el caso de Primera FEB, que no solo cuenta con esos dos aspectos, sino que también es competida como pocas. Por ello el más-menos es un apartado a tener en cuenta.

Y más, si cabe, en el caso del Leyma Básquet Coruña de Carles Marco y sus continuas rotaciones. Un equipo coral en el que cada minuto, cada punto y cada balón tienen el mismo valor.

Una diferencia de una sola canasta puede decidir un ascenso o un descenso. Lo vivió el club naranja en la histórica temporada 2023-24. De haberse dado una concatenación de resultados en la última jornada, que también encaraban con opciones de ascenso directo el San Pablo Burgos y el Força Lleida, el equipo castellano podría haber subido gracias a un punto de diferencia en el averaje particular con el Leyma, después de haber ganado en su Coliseum por 77-75 y perdido en el Palacio de los Deportes de Riazor por 104-103.

Historia al margen, el presente dice que Ilimane Diop es el jugador que domina el más-menos en el actual líder y campeón de invierno de Primera FEB. El pívot senegalés no es el que más juega, ni el que más anota, ni el que más rebotea, pero sus minutos en pista arrojan un saldo muy positivo en el marcador.

Diop presenta un superávit de 180 en los dieciséis encuentros ligueros que ha disputado. Todos los de la primera vuelta. La media de ventaja sobre el rival con él sobre el parqué es de 11,2 tantos.

El asterisco de Cremo

Segundo en saldo positivo neto es Joe Cremo, con 140, también en todos los partidos, aunque con un asterisco: en Cartagena solo pudo jugar siete minutos y medio a causa de unas molestias físicas que lo habían convertido en duda. Sin embargo, su media es notablemente inferior: 8,9 puntos de margen con el escolta neoyorquino en cancha.

Tercero en neto figura Dídac Cuevas, con 134, asimismo sin faltar a un solo compromiso liguero, pero su promedio, 8,3 es el quinto mejor de la plantilla. Le superan, además de Diop y Cremo, Dino Radoncic y Jacobo Díaz. Ambos con 9,9 y, curiosamente, disputando el mismo número de encuentros, doce. El montenegrino, que suma una renta neta de 119, por ser el hombre que llegó para cubrir el despido de Yoanki Mencía. El madrileño, a causa de una ciática que le tuvo en el dique seco entre las jornadas diez y trece.

Guillem Jou, el único jugador que Carles Marco ha alineado de inicio en todos los partido de liga y en los dos de Copa de España, es quinto en el total con 124, pero su media es de 7,7. El alero de Llagostera presenta una peculiaridad: su más-menos en la sexta jornada, 23, fue el mismo que en las cinco primeras juntas.

Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio Más información

La pareja más estable Más información

Únicamente hay un jugador, Radoncic, sin un sola actuación en números rojos. Cremo cuenta con uno, el citado en la cancha del Cartagena, donde la precariedad física le condujo a un -3. Con uno está también Jacobo Díaz. El último de la primera vuelta, contra el Palma en el Coliseum, a pesar de ser, con 13 puntos, el segundo máximo anotador del Leyma.

Con dos figuran Cuevas y Diop, este también en el duelo de jornada 17 ante el conjunto mallorquín. Paul Jorgensen, máximo anotador y jugador más valorado del plantel naranja, presenta tres partidos en negativo, entre ellos un -12, frente al Palencia. Es la segunda marca más baja del equipo, solo superada por el -14 de Macachi Braz en la cancha del Estudiantes.

Los otros tres peores guarismos se dieron en el mismo encuentro, la visita al Obradoiro, donde los de Carles Marco encajaron su única derrota liguera. Danilo Brnovic registró un -9 (en solo dos minutos y un segundo de juego) y -8 tanto Caio Pacheco como Mus Barro.

El derbi en el Fontes do Sar es el partido con más jugadores naranjas en saldo negativo, seis. Además de los tres mencionados, Jorgensen (-5), Jou (-3) y Abdou Thiam (-2). En lado contrario de la balanza están los encuentros en el Coliseum contra el Fuenlabrada y el Alega Cantabria, los únicos con todos los jugadores con más-menos positivo. Uno solo hubo en tres compromisos a domicilio. Y tres apellidos distintos: Braz (Gipuzkoa), Brnovic (Tizona Burgos) y Jou (Alicante).

Tope positivo

El tope positivo de un jugador lo registró Radoncic, con 26 (en 15:15 en cancha), contra el Cantabria. Lo secundan en este ranking Diop, con 24 en Menorca (19:48); Jou, con 23 frente al Fuenlabrada (17:58); Jorgensen, con 21 ante el Ourense (21:24), y el propio escolta de New Jersey y Abdou Thiam, ambos con 20 frente al Cantabria, en 19:50 y 19:14 en pista respectivamente.

Braz, además del tope por abajo con el -14 en el Antonio Magariños, encabeza la lista de más partidos en números rojos. El interior angoleño, el jugador menos utilizado por Carles Marco, suma ocho en los catorce partidos que ha disputado.

Sorprende el segundo puesto de Thiam, con media docena en dieciséis encuentros. Y no tanto el tercero de Brnovic, el segundo con menos minutos, con cinco encuentros de más-menos en negativo. Jou, con cuatro, y Jorgensen y Barro, ambos con tres (el senegalés en solo siete salidas a pista), figuran a continuación.

En la media de saldo por minuto en pista dominan Diop y Jacobo Díaz, con 0,56 puntos, seguidos de Radoncic (0,48), Cuevas (0,39) y Jou (0,38). Braz es, lógicamente, el único en negativo (-0,28).

Estadísticas que ni cuentan ninguna verdad absoluta, básicamente por dos motivos. Uno, lo importante es que el Básquet Coruña luce un estupendo balance de 15-1. Dos, hay demasiados condicionantes en el más-menos. Pero si está ahí, es para algo. Aunque solo sea para generar un poquito de debate. Y alguna que otra duda más acerca.

Cinco partidos en veinte días: El duro mes de febrero del Básquet Coruña Más información