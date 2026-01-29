Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Campaña de invierno

El Básquet Coruña recluta cerca de 200 nuevos abonados

El club que preside Pablo de Amallo comenzó la presente campaña con 5.564 afiliados

Sergio Baltar
29/01/2026 17:40
La afición se lo volvió a pasar en grande con el equipo naranja
La masa social naranja se acerca a las 5.800 personas
Quintana
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Según fuentes de la entidad naranja, el Básquet Coruña cuenta con cerca de 200 nuevos abonados gracias a la campaña de captación de invierno, iniciada el pasado 18 de diciembre, de fieles para las jornadas entre la 15 y la 33 (el equipo descansa en la 34). 

El club presidido por Pablo de Amallo comenzó la presente temporada con 5.564 socios, con lo cual la cifra total roza los 5.800, solamente poco más de millar medio menos que la campaña de debut en la ACB. 

Los precios de los carnés para los partidos disputados a partir del 1 de enero (diez alberga el Coliseum) oscilan entre los 63 euros para la zona de tendido bajo y los 40 del anfiteatro fondo. Hay descuento familiar, de 10 euros por cada hijo menor de 25 años, así como para los padres con jugadores en la cantera del club. La campaña sigue abierta en https://venta.basquetcoruna.t2v.com/. 

Trebón Laranxa

Un Trebón de color Laranxa en el Coliseum

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Diop durante el partido

Ilimane Diop lidera en el Leyma Coruña una estadística peculiar
Chaly Novo
Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta

Lucas Noubi y el reto de mantener la exuberancia
Xurxo Gómez
sedemundial-21_14092139_17512260

La Comisión para el seguimiento del Mundial 2030 se constituye este viernes en María Pita
Jorge Lema
Unai Peón golpea el balón en el Montañeros-Compostela

El Compostela deja al Montañeros sin Unai Peón
Raúl Ameneiro