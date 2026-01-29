El Básquet Coruña recluta cerca de 200 nuevos abonados

La masa social naranja se acerca a las 5.800 personas Quintana

Según fuentes de la entidad naranja, el Básquet Coruña cuenta con cerca de 200 nuevos abonados gracias a la campaña de captación de invierno, iniciada el pasado 18 de diciembre, de fieles para las jornadas entre la 15 y la 33 (el equipo descansa en la 34).

El club presidido por Pablo de Amallo comenzó la presente temporada con 5.564 socios, con lo cual la cifra total roza los 5.800, solamente poco más de millar medio menos que la campaña de debut en la ACB.

Los precios de los carnés para los partidos disputados a partir del 1 de enero (diez alberga el Coliseum) oscilan entre los 63 euros para la zona de tendido bajo y los 40 del anfiteatro fondo. Hay descuento familiar, de 10 euros por cada hijo menor de 25 años, así como para los padres con jugadores en la cantera del club. La campaña sigue abierta en https://venta.basquetcoruna.t2v.com/.