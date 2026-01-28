Mi cuenta

Básquet Coruña | Rivales

El Obradoiro se refuerza con la llegada de Travis Munnings

El alero bahameño coincidió la temporada pasada con Paul Jorgensen en Fuenlabrada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/01/2026 15:15
Travis Munnings durante un partido de esta temporada con Granada
Travis Munnings durante un partido de esta temporada con Granada
acb Photo Fermin Rodriguez
El Obradoiro de Diego Epifanio sigue sumando piezas a una plantilla ya de por sí cargada de jugadores de primer nivel para Primera FEB. El equipo santiagués ha anunciado este miércoles la llegada del alero bahameño Travis Munnings, procedente de Granada, donde no ha gozado de muchos minutos en ACB.

A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla

Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio

Más información

Munnings fue uno de los jugadores más destacados del Fuenlabrada la pasada temporada, donde compartió vestuario con el ahora naranja Paul Jorgensen y promedió 8,8 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias en cerca de 25 minutos de juego por encuentro. Su buen hacer con el equipo madrileño le valió para recibir la llamada de un Granada que decidió mantener al jugador tras consolidarse su permanencia en Liga Endesa.

Sin embargo, Munnings no ha terminado de cuajar en el conjunto andaluz. En poco más de 12 minutos de juego por partido ha promediado 2,6 puntos y 1,3 rebotes, prestaciones muy inferiores a las mostradas la pasada temporada en Primera FEB. Este martes, Granada anunciaba en su página web que había llegado a un acuerdo con el jugador para la rescisión de su contrato con el club.

El Obra buscaba un refuerzo en las alas tras la lesión de larga duración del ex del Básquet Coruña Olle Lundqvist, que no volverá a jugar esta temporada. Los santiagueses, dirigidos por Epi, suman así un nuevo arma a su ya de por sí potente arsenal. Munnings aportará talento ofensivo y defensivo, así como un físico privilegiado para dar aún más opciones a la rotación obradoirista.

