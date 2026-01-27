Lo que Melilla te quitó, Melilla te lo dio

A la izquierda, una acción del quinto partido en el playoff de ascenso de 2016. A la derecha, el equipo celebra el ascenso sobre la pista en 2024. Ambas en el pabellón de Melilla Nuria Rioja/Alfaquí

El Básquet Coruña regresa este domingo a la competición después del parón de este fin de semana por la disputa de la Final Four de la Copa de España. El retorno a la Primera FEB será también a un lugar especial para el club, el pabellón Javier Imbroda de Melilla, donde se terminó de dar la mayor gesta de la historia del Básquet Coruña: el ascenso a ACB en 2024.

Pero esa misma instalación había sido testigo también ocho años antes de una de las eliminaciones que más daño hicieron a la afición naranja. En la temporada 2015-16, Melilla firmó el segundo mejor récord de la temporada regular de la entonces LEB Oro con 22 victorias y 8 derrotas, solo mejorado por el 23-7 de Palencia. El club norteafricano superó con comodidad a Cáceres (3-0) en la primera ronda de playoff. Por su parte, el Básquet Coruña, entrenado por Tito Díaz, fue quinto en la fase regular (17-13) y se enfrentó en una eliminatoria fratricida al Breogán en primera ronda.

La serie fue espectacular. Ambos equipos se fueron alternando las victorias, robándose entre sí el factor cancha hasta llegar al quinto y decisivo partido en el Palacio de Riazor, que presentó un ambientazo durante los tres choques. Un encuentro en el que el Leyma no dio opción y se impuso por un contundente 99-63.

Tras ‘descansar’ tan solo un día, el equipo naranja puso rumbo a Melilla, donde acusó el cansancio e inició la serie de semifinales con una derrota por 101-83 y en la que perdió para ese encuentro y al siguiente al escolta Ben Stelzer por lesión. En aquel momento, la plantilla melillense estaba plagada de exjugadores naranjas: Asier Zengotitabengoa, Pablo Almazán, Eduard Gatell, Marcos Suka-Umu y Edu Hernández-Sonseca formaban parte del núcleo de un equipo más que potente en la categoría de plata del baloncesto español. A ellos se unía Jorge Sanz, que más tarde vestiría también de naranja. Además, el duelo entre ambos equipos venía caliente ya desde enero del propio año 2016, cuando protagonizaron una espectacular tangana sobre la pista de Riazor desencadenada por una dura falta antideportiva sobre Beqa Burjanadze.

El segundo partido, también a domicilio, fue en el que el Básquet Coruña consiguió robar el factor cancha gracias a una exhibición ofensiva de Zach Monaghan, que firmó 25 puntos y 9 asistencias para que su equipo, que llegó a ir perdiendo de 11 puntos, terminase ganando por 97-99.

Después de unos días de merecido y necesario descanso, el Leyma volvió a A Coruña y recuperó a Stelzer para la causa. Más de 4.000 personas alentaron al equipo en el Palacio para conseguir el 2-1 (82-71) en una actuación coral de los de Tito Díaz. El Básquet Coruña estaba a una victoria más de plantarse en la final por el ascenso a ACB y el siguiente partido volvía a ser en Riazor, apenas dos días más tarde. Pero ese choque fue muy distinto. Melilla pisó el acelerador desde el principio y, como dijo al acabar el partido Tito Díaz, al Leyma le “fallaron as forzas”. “Temos xogadores lesionados e outros teñen que disputar máis minutos do habitual. É o que hai, o equipo non dá para máis”, añadió el técnico.

El equipo norteafricano se llevó la victoria por un contundente 61-81 y todo se iba a decidir dos días después en el Javier Imbroda de Melilla. Los locales salieron mejor al partido y lograron una renta de 12 puntos, pero el Básquet Coruña llegó vivo a los últimos 35 segundos: 83-80 y posesión, pero en esa ocasión la moneda salió cruz y los norteafricanos se llevaron el encuentro (88-82) y la eliminatoria.

Una eliminación que dejó marcada a mucha gente, entre otros a un Beqa Burjanadze que regresó en 2023 para terminar lo que había empezado en 2016. El destino quiso que Beqa y el Leyma, 2.916 días después de aquella eliminación, se jugasen el ascenso a ACB en el Javier Imbroda el 10 de mayo de 2024. Aquel día, el equipo naranja no falló y escribió una de las páginas más bonitas de toda su historia, una que será difícil de olvidar aunque algún día se pueda llegar a repetir algo similar.

Este domingo (18.00 horas), el club vuelve al lugar de los hechos, aunque en esta ocasión sin posibilidades (directas) de ascenso. El Leyma va primero con 15 victorias y 1 derrota, con un margen de dos triunfos con su principal perseguidor, el Obradoiro. Melilla y el Javier Imbroda serán el escenario en el que el Básquet Coruña abrirá la segunda vuelta de una temporada que, al menos hasta el momento, va muy bien.