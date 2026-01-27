Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Cinco partidos en veinte días: El duro mes de febrero del Básquet Coruña

Tres viajes y dos partidos en el Coliseum están fijados en el calendario naranja

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
27/01/2026 19:41
El equipo se abraza tras ganar a Palma en el Coliseum
El equipo se abraza tras ganar a Palma en el Coliseum
Quintana
Enero, un mes relativamente tranquilo para el Básquet Coruña en cuanto a partidos, llega a su fin. El Leyma disputó tres encuentros en el primer  mes de 2026, durante el que logró un pleno de triunfos ante Cantabria, Alicante y Palma para cerrar una extraordinaria primera vuelta.

Acción de Paul Jorgensen en el duelo con el Cantabria, uno de los dos en que el Leyma ganó los cuatro cuartos

El Leyma Coruña se ganó cuarto a cuarto el título de campeón de invierno

Más información

Sin embargo, el mes de febrero será bastante más intenso para el equipo dirigido por Carles Marco, ya que jugará cinco partidos en apenas veinte días, lo que implica una media de un partido cada cuatro días. El punto de partida será este domingo día 1, cuando el Básquet Coruña inaugurará el mes y la segunda vuelta de Primera FEB en el pabellón Javier Imbroda de Melilla contra el actual colista de la competición (18.00 horas), que tan solo ha sido capaz de ganar dos encuentros hasta el momento.

El sábado 7 (19.00 horas), el Leyma repetirá a domicilio, aunque en esta ocasión con un desplazamiento bastante más amable a nivel de distancia y facilidades a la hora de viajar, aunque históricamente complicada a nivel deportivo: Oviedo. La capital asturiana acogerá al equipo naranja, así como a varios centenares de seguidores que no perderán la oportunidad de apoyar a su equipo lejos del Coliseum.

Cuatro días después, el miércoles 11, regresan las jornadas intersemanales, así como el baloncesto al feudo coruñés, con la visita de Zamora (20.45 horas). Ese mismo fin de semana, el domingo 15, el Básquet Coruña viajará hasta Mallorca para medirse a Palmer (18.00 horas). 

El equipo naranja cerrará el mes de febrero el viernes siguiente, el día 20, recibiendo a uno de los cocos de la competición como es el Estudiantes (20.45 horas) en el Coliseum. Será entonces cuando el Leyma vuelva a descansar hasta el 8 de marzo debido a un nuevo parón, en esta ocasión generado por las ventanas FIBA.

