Diario de Ferrol

El próximo rival del Leyma Coruña gana a Jonas Zohore y pierde a Darel Poirier

El pívot francés era el segundo máximo anotador y el más valorado del Melilla | Su homólogo danés llega en periodo de prueba

Chaly Novo
Chaly Novo
26/01/2026 18:22
Jonas Zohore, con el Manresa en la temporada ACB 2023-24
Jonas Zohore, con el Manresa en la temporada ACB 2023-24
Carlos Castro/ACB Photo
El Melilla, farolillo rojo de Primera FEB y rival este domingo (18.00 horas, Pabellón Javier Imbroda) del Leyma Básquet Coruña, se rearma para afrontar la segunda vuelta.

El Decano de Primera FEB anunció este lunes el fichaje del pívot internacional danés Jonas Zohore Bergstedt, un trotamundos del deporte de la canasta que cuenta con experiencia previa en España.

Zohore, de 34 años y 2,10 metros, ocupa el hueco que deja la salida de homólogo francés Darel Poirier, uno de los tres jugadores del equipo norteafricano que alcanzó los dobles dígitos en el encuentro de la primera vuelta, donde los de Carles Marco se impusieron por 101-89 en el Coliseum.

El jugador galo, de 28 años, 2,08 metros y que se ha desvinculado del Melilla por motivos personales, estaba promediando 11,4 tantos (excelente 48,4% de acierto en triples), 7,3 rebotes y 14,3 créditos de valoración. Estaba siendo el segundo máximo anotador, tras el escolta Mustapha Heron (13,4); el principal recolector de balones repelidos por aros y el más valorado del plantel que entre Rafa Sanz.

Mate de Abdou Thiam en el derbi con el Obradoiro, la única derrota del Básquet Coruña en la primera vuelta

La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender

Zohore, que llega al Decano en principio en periodo de prueba, empezó su carrera profesional en la temporada 2008-09, en las filas de Horsholm 79ers de su país, equipos en la 2014-15 tuvo al frente a Miguel Ángel Hoyo, entrenador del Básquet Coruña en la 2002-03 y asistente de Juan Díaz las tres campañas anteriores.

Chipre, Lituania, Bélgica, Italia, Suiza, Serbia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Inglaterra, Indonesia y Líbano son las otras naciones donde, además de la suya y de España, ha jugado el nuevo pívot del colista.

En nuestro país debutó en la campaña 2010-12, con el Torrelodones de la Liga EBA (actual Tercera FEB). Ocho años después fue reclutado por el Lucentum Alicante, con el que promedió 7,7 puntos y 4,2 rebotes en los 35 partidos que disputó en la 2020-21. 

En la 2023-24 tuvo un paso fugaz, con contrato temporal, por la ACB. Con la camiseta del Manresa jugó 28 minutos repartidos en cuatro encuentros, registrando 2,5 tantos y 2,8 rechaces.

Hasta el pasado noviembre militó en las filas del Tadamom libanés, adonde llegó tras jugar en dos equipos la temporada pasada, el Siauliai lituano y el Manchester Giants inglés. 

