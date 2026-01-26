El Leyma Coruña se ganó cuarto a cuarto el título de campeón de invierno

Acción de Paul Jorgensen en el duelo con el Cantabria, uno de los dos en que el Leyma ganó los cuatro cuartos Carlota Blanco

No hace falta ser matemático para contemplar la posibilidad de que un equipo que gana más periodos que sus rivales también va a ganar más partidos. Aunque en el baloncesto dos más no siempre son cuatro. La mitad de curso inicial de Primera FEB da fe de ello.

El Básquet Coruña, líder con dos victorias más que el Obradoiro, presenta los mismos número cuarto a cuarto que el conjunto compostelano. Ambos han superado al rival en 41 ocasiones, han sido superados en 20 y han igualado en tres.

El plantel entrenado por Diego Epifanio se ha anotado asimismo un 'medio cuarto', la prórroga en la cancha del Gipuzkoa, donde con un 14-15 en los cinco minutos extra redondeó un marcador de 95-96 que le dio, en la tercera jornada, su primer éxito liguero del curso.

El grupo que gobierna Carles Marco ha sido el más regular también a la hora de marcar diferencias en los distintos tramos en que se divide un encuentro. Y se ha hecho fuerte tanto en la serie media, como en la distancia corta, es decir, a la hora de cerrar partidos apretados.

Tiene la mejor marca en cuartos ganados por entre cinco y nueve puntos de margen (17) y entre uno y cuatro (doce). El Obradoiro se ha anotado doce por más de una decena, el mismo número entre cinco y nueve tantos y catorce entre uno y cuatro tantos de diferencia.

Cierta holgura

Dos registros que superan con cierta holgura los de los otros integrantes del top-5 de la tabla clasificatoria: el Estudiantes (8-18-9), el Palencia (12-9-11) y el Alicante (7-11-4).

En los periodos ganados, la mayor diferencia del Leyma fue el 25-8 en el tercero en el Coliseum contra el Palmer, a la postre el que marcó la diferencia al final (91-75). También le dio el triunfo, este de más valor, en la cancha del Estudiantes, donde tras ir a remolque durante los 30 primeros minutos golpeó con dureza en los diez últimos (21-37) para imponerse por 87-92.

Tres de los otros cuatro tienen periodos con 'goleadas' superiores. El tope de el Obradoiro es el 9-29 en el tercero del partido en la pista del Palmer, donde venció por 45-115, el triunfo más holgado de la historia de la segunda categoría nacional.

Por su parte, el Estudiantes empezó su compromiso de la segunda jornada, en casa contra el Gipuzkoa, con un lapidario 31-10, su renta más alta en diez minutos, un parcial instrumental en el triunfo por 93-88.

La más alta de los cinco es del Palencia, un devastador 10-42 en Zamora, donde venció por 77-102. El equipo morado es, curiosamente, al que le ha endosado el parcial más duro el Lucentum Alicante. Dos veces: 12-27 en el tercer cuarto y 6-21 en el último de un choque que remató con 59-79.

El Leyma Coruña tiene a tiro un set en blanco Más información

Todos para uno y uno para todos Más información

No obstante, la cosa no va solo de equilibrio y contundencia en los cuartos ganados. Ambas virtudes son tan o más importantes en los perdidos.

El Básquet Coruña ha cedido en catorce ocasiones por menos de cinco puntos, lo que justifica el hecho de atesorar quince victorias y una sola derrota. Los de Carles Marco solo han perdido uno por dos dígitos, el primero en la pista del Estudiantes, compensado con creces con la exhibición en el último.

Su parcial más duro en contra de la temporada data de los octavos de final de la Copa de España, en el Coliseum frente al Tizona, donde naufragó en el último cuarto (16-37) y acabó eliminado (83-95). En dieciseisavos, en la cancha del Menorca, se anotó tres cuartos en un duelo bastante nivelado (68-77)

El Obradoiro también tiene un buen número (diez) de cedidos por menos de media decena. Entre cinco y nueve tantos se le han escapado siete y ha perdido uno por dobles dígitos, un 12-25, que, al contrario que al Leyma, le costó el partido, en casa con el Cantabria (82-87).

El Estudiantes presenta un balance de 12-9-5, con un 12-28 en el tercero del duelo contra el Tizona como peor resultado en diez minutos. En el cuarto firmó un 36-16 y ganó por 102-85.

La marca del Palencia es 10-8-5, con los mencionados dos en su pista contra el Alicante como las mayores palizas encajadas en un cuarto, mientras que el conjunto levantino (7-11-4) recibió su correctivo más duro en el primer cuarto de la temporada liguera, donde cedió por 17-29 ante el Ourense, aunque acabaría venciendo por 87-76.

Sin rival en el tramo final

El campeón de invierno ha sido el mejor en los últimos periodos, con un balance de doce ganados y cuatro perdidos. En los segundos ha registrado once guarismos superiores y cinco inferiores. En los diez minutos iniciales acabó nueve veces por delante, un empate (22-22 en el primer cuarto ante el Palencia) y cinco por detrás, números muy similares a los del tercer cuarto: 9-2-5, con las igualadas en la cancha del Tizona (24-24) y frente al Palencia (12-12).

El Obradoiro empieza muy bien (11-1-4), pero flojea tras la reanudación (8-1-7), en tanto que los números en los cuartos pares son idénticos (9-1-6). El punto fuerte del Estudiantes son los periodos impares. En los primeros presenta un balance de (11-0-5) y en el tercero de (12-0-4). Al igual que el equipo compostelano, igualdad total en los otros dos (7-1-8).

El Palencia, único de los cinco que ha empatado al menos una vez en todos los cuartos, es el reverso del conjunto colegial. El plantel dirigido por Natxo Lezkano empieza flojo los partidos (8-2-6) y los retoma peor tras el descanso (4-3-9). El segundo mejor del top 5 en los segundos periodos, con 10-1-5, registro clavado al de sus diez minutos finales.

Segundas partes también fueron buenas Más información

La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender Más información

Por último, el Alicante es equipo de primeras partes. En el primer periodo presenta un récord de 10-2-4; en el segundo ya empieza a flojear (9-0-7) en los dos siguientes se hunde: 7-2-7 en ambos.

El Leyma ganó dos veces todos los cuartos, en la pista del Menorca y en el Coliseum contra el Cantabria. El Obradoiro lo logró una vez más, pero también tiene un 0-4, en el debut, la visita al Menorca, en tanto que el Estudiantes registró un solo 4-0 y también un 0-4, en su caso en la visita al Palencia, donde cayó por 83-52.

El equipo morado tiene ese partido como el único en que se anotó todos los parciales, mientras que el Lucentum únicamente lo consiguió en casa contra el Palmer.

Números que se resumen de una manera menos enrevesada, mucho más prosaica: el Básquet Coruña ha sido, cuarto por cuarto, el mejor equipo de la primera vuelta liguera.