La pareja más estable

Guillem Jou y Carles Marco, durante el primer entrenamiento de la pretemporada Carlota Blanco

Si el staff técnico del Básquet Coruña eligió como capitán de la plantilla a Guillem Jou es por algo. Y si los jugadores se decantaron por Dídac Cuevas, también. Aunque es el primer algo lo que de verdad importa. Por mucho que el segundo (una mezcla de carisma, arrojo, liderazgo y diversión) tampoco sea baladí.

Y es que el alero nacido en la localidad gerundense de Llagostera es el favorito de Carles Marco y sus colaboradores. Es el único jugador, de los trece que han vestido esta temporada la camiseta naranja, que ha sido titular en todos los partidos. En los 16 de liga y en los dos de Copa de España.

Nunca se sabrá si Jou habría tenido como pareja a Yoanki Mencía, ya que el ala-pívot cubano partió de inicio en las tres primeras jornadas. Y ya no jugó más a causa de la salida a la luz de unos problemas extradeportivos con una mujer, que le costaron salir de la entidad naranja.

Fidelidad heredada

La fidelidad que dejó huérfana Mencía la resucitó el preparador badalonés con su sustituto, Dino Radoncic. El montenegrino debutó en la quinta jornada, en la pista del Tizona donde jugó casi 16 minutos. Entre el despido del cubano y la llegada del balcánico, el ‘4’ titular fue Macachi Braz. En Burgos, Danilo Brnovic.

Después del duelo en El Plantío, el canterano del Real Madrid ha visto en primera línea el salto inicial en los once restantes hasta el ecuador de la fase regular, cifra que lo coloca segundo en este particular ranking.

El angoleño y el compatriota de Radoncic tiene una única titularidad por cabeza. Y solo hay un jugador que todavía no ha formado parte del cinco inicial, ni en liga ni en Copa: Jacobo Díaz, el que más partidos se ha perdido por lesión. Cuatro entre las jornadas diez y trece.

Tras Jou y Radoncic figuran Paul Jorgensen y Caio Pacheco, ambos con nueve titularidades. El base brasileño estuvo fuera de circulación tres jornadas. Comparten el cuarto puesto, con siete por barba, Abdou Thiam, Joe Cremo y Dídac Cuevas.

Todos para uno y uno para todos Más información

El Leyma Coruña se gana el sobresaliente Más información

Carles Marco usó dos backcourts titulares en los cuatro primeros partidos ligueros. En los de fuera de casa salieron de inicio Pacheco y Jorgensen; en el Coliseum, Cuevas y Cremo. Este último empalmó cuatro titularidades entre las jornadas cuatro y siete; su vecino de New Jersey ha sido el elegido para el ‘2’ en los seis últimos encuentros disputados.

También ha fluctuado bastante el puesto de ‘5’ titular. En los tres primeros encuentros lo tuvo Thiam. Ilimane Diop no enlazó tres hasta las jornadas once, doce y trece. A partir de ahí, dos cincos iniciales para Abdou, uno para Ilimane y dos, los últimos, para Mus Barro, cuya incidencia en el equipo va subiendo semana a semana desde de debutó, con unos modestos cuatro minutos y medio exactos, en la fecha once, la visita al CB Zamora.

Diez quintetos titulares

En cuanto a los quintetos más elegidos, hay cinco que se repiten en liga. Ningún jugador, salvo el intocable Jou, figura en todos ellos. El que más ha usado Marco es el compuesto por Cuevas, Cremo, Jou, Radoncic, Diop, en las jornadas seis, siete, diez y once.

De los otros cuatro, en tres ha tirado en dos ocasiones de cada uno. Pacheco, Jorgensen, Jou, Mencía, Thiam (jornadas uno y tres); Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic, Diop (doce y quince), y Pacheco, Jorgensen, Jou Radoncic, Barro (16 y 17). Una vez más salieron desde el comienzo Pacheco, Jorgensen, Jou, Radoncic, Thiam (ocho, trece y catorce).

En los dos encuentros de la Copa de España solamente cambió el sustituto de Mencía. En Menorca fue Braz quen formó de inicio junto con Cuevas, Cremo, Jou y Diop. En el Coliseum contra el Tizona Burgos, el puesto de ‘4’ lo ocupó ya Radoncic.

El técnico badalonés ha usado diez equipos titulares distintos, ocho en liga y dos en Copa, con el único denominador común del alero de Llagostera. No obstante, más titularidades no implican, al menos en este Básquet Coruña, más minutos que nadie.

El Leyma Coruña tiene a tiro un set en blanco Más información

Segundas partes también fueron buenas Más información

Jou es el quinto jugador del plantel naranja que permanece más tiempo en pista, con una media de 20 minutos y 20 segundos. Encabeza la lista Jorgensen (23:04), seguido de Pacheco (21:38), Cremo (21:27) y Cuevas (21:15). La cierra Braz, con solo 6:31, prácticamente la mitad de lo que está jugando Barro, cuya relación minutos-rendimiento está resultando excelente después de siete partidos.

El angoleño es el que más veces (trece) ha jugado menos. Todos los partidos en que ha saltado a la pista. En la jornada cuatro, contra el Palmer, incluso le superó el Carlos Varela, jugador del vinculado Xiria.

De los habituales en las rotaciones, Cremo jugó 7:51 en Cartagena (a causa de unos problemas físicos) y Brnovic solamente 2:01 en Santiago (en ese tiempo el Leyma encajó un parcial de 9-0). Sin condicionantes (físico, castigo, recién llegado), la menor cantidad son los 6:20 del propio Brnovic en Alicante, a pesar de que metió 7 puntos, con 3 de 4 en tiros de campo.

Un top-3 de escoltas

El top-3 de mayor tiempo en pista en un partido de liga lo copan Jorgensen y Cremo. El de New Jersey jugó 29:21 en Cartagena. El de New York, 28:03 en Zamora y 27:58 en la cancha del Estudiantes.

Un dato curioso, Cremo y Cuevas jugaron el mismo tiempo exacto en dos encuentros: 20:10 frente al Cantabria y 21:13 ante el Palma. Son las cifras máximas más bajas de lo que va de curso, contando liga y Copa.

El tope de minutaje en el grueso de la temporada lo ostenta el base barcelonés, con 31:19 en el partido de dieciseisavos de final de la Copa de España, en el que también alcanzó otro, el de créditos de valoración, con 36. En liga, la cifra más alta son 30 de Jorgensen.

Cuevas es tercero en el ranking naranja de más veces permaneciendo más tiempo en pista, con cuatro, dos de ellas las compartidas con Cremo, que manda, con seis, en este apartado. Segundo es, con cinco, el omnipresente Jorgensen. Jou y Radoncic son los otros a los que Carles Marco les ha dado más minutos que al resto en al menos un encuentro.