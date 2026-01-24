El Palencia y el Estudiantes jugarán por el título copero

Imagen de la segunda semifinal entre el Ourense y el Estudiantes FEB

El Palencia y el Estudiantes cumplieron con los pronósticos y este domingo (20.00 horas) disputarán la final de la segunda edición de la Copa de España FEB.

El conjunto castellano, anfitrión de la Final Four, sufrió muchísimo para doblegar (69-57) a un Fuenlabrada que llegó a mandar por 2-16.

Los de Natxo Lezkano, entre los que destacaron Josip Vrankic (17 puntos) y Tobias Borg (14), nivelaron la contienda antes del descanso (24-26). La paridad se mantuvo en el tercer periodo, del que el Palencia salió con ligerísima renta (49-47).

Un parcial de inicio de 8-0 en el último cuarto dio al anfitrión el impulso definitivo ante un rival, que tuvo en Iván Aurrecoechea (14) a su máximo anotador, que no volvería a acercarse a menos de siete tantos.

Color colegial

En la segunda semifinal, el Estudiantes también tardó algo, aunque mucho menos que el Palencia, en despegarse de su rival, el Ourense, la teórica cenicienta de esta Final Four, aunque el plantel de Toni Ten acabó imponiéndose con bastante holgura (71-90).

Los del ferrolano Moncho López mantuvieron el tipo hasta prácticamente el descanso, pero un parcial final de 4-14 mandó el partido al parón grande con una diferencia de una decena favorable al conjunto madrileño (34-44).

Renta que los de Ten ampliaron en los primeros minutos de la segunda parte, gracias a un parcial inicial de 0-6. Y ahí se acabó el COB, que pronto llegó a perder por más de 20 en varias fases de los dos últimos periodos.

El Palencia tardó en despegarse del Fuenlabrada FEB

Juanpi Vaulet (15 puntos) y Tanner McGrew (14) fueron los máximos anotadores del Estudiantes, mientras que en el equipo del sur de Galicia únicamente Romaro Gill (24) alcanzó los dobles dígitos.

Este domingo se conocerá la identidad del sucesor en el palmarés del San Pablo Burgos, que en la final de la primera edición borró de la pista al Obradoiro (97-69), después de hacer lo mismo en la semifinal contra el Cartagena (101-79). Por su parte, el conjunto compostelano se había desembarazado del Real Betis (86-71).