Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Copa de España

El Palencia y el Estudiantes jugarán por el título copero

El anfitrión sufrió para deshacerse del Fuenlabrada, mientras que el equipo colegial superó con holgura al Ourense

Chaly Novo
Chaly Novo
24/01/2026 22:25
Imagen de la segunda semifinal entre el Ourense y el Estudiantes
Imagen de la segunda semifinal entre el Ourense y el Estudiantes
FEB
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Palencia y el Estudiantes cumplieron con los pronósticos y este domingo (20.00 horas) disputarán la final de la segunda edición de la Copa de España FEB. 

El conjunto castellano, anfitrión de la Final Four, sufrió muchísimo para doblegar (69-57) a un Fuenlabrada que llegó a mandar por 2-16. 

Los de Natxo Lezkano, entre los que destacaron Josip Vrankic (17 puntos) y Tobias Borg (14), nivelaron la contienda antes del descanso (24-26). La paridad se mantuvo en el tercer periodo, del que el Palencia salió con ligerísima renta (49-47). 

Un parcial de inicio de 8-0 en el último cuarto dio al anfitrión el impulso definitivo ante un rival, que tuvo en Iván Aurrecoechea (14) a su máximo anotador, que no volvería a acercarse a menos de siete tantos. 

Color colegial

En la segunda semifinal, el Estudiantes también tardó algo, aunque mucho menos que el Palencia, en despegarse de su rival, el Ourense, la teórica cenicienta de esta Final Four, aunque el plantel de Toni Ten acabó imponiéndose con bastante holgura (71-90). 

Los del ferrolano Moncho López mantuvieron el tipo hasta prácticamente el descanso, pero un parcial final de 4-14 mandó el partido al parón grande con una diferencia de una decena favorable al conjunto madrileño (34-44). 

Renta que los de Ten ampliaron en los primeros minutos de la segunda parte, gracias a un parcial inicial de 0-6. Y ahí se acabó el COB, que pronto llegó a perder por más de 20 en varias fases de los dos últimos periodos.

El Palencia tardó en despegarse del Fuenlabrada
El Palencia tardó en despegarse del Fuenlabrada
FEB

 Juanpi Vaulet (15 puntos) y Tanner McGrew (14) fueron los máximos anotadores del Estudiantes, mientras que en el equipo del sur de Galicia únicamente Romaro Gill (24) alcanzó los dobles dígitos. 

Este domingo se conocerá la identidad del sucesor en el palmarés del San Pablo Burgos, que en la final de la primera edición borró de la pista al Obradoiro (97-69), después de hacer lo mismo en la semifinal contra el Cartagena (101-79). Por su parte, el conjunto compostelano se había desembarazado del Real Betis (86-71). 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Diego Gómez, jugador del Deportivo cedido al Cartagena, durante un partido con el Efesé

Diego Gómez abandona el Cartagena y terminará el curso cedido en Pontevedra
Sergio Baltar
Álvaro Rey presiona a Remeseiro durante el partido de la primera vuelta en A Lomba

Un Silva mermado en defensa recibe a un peso pesado como el Arosa
Raúl Ameneiro
Óscar Cano entrena al Zamora esta temporada

Óscar Cano, entregado al proyecto del Celta tras empatar en Balaídos: "Es una envidia"
Esther Durán
Una acción del Zalaeta 3-2 Chamberí

El Zalaeta reacciona a tiempo para ganar en el quinto set al Chamberí
Raúl Ameneiro