Copa de España

El Palencia y el Estudiantes, favoritos para conquistar el primer título del curso

El equipo morado, anfitrión de la Final Four de la Copa de España, se enfrenta en semifinales al Fuenlabrada; el colegial, al Ourense

Chaly Novo
Chaly Novo
23/01/2026 13:05
Sean McDonnell, ex del Básquet Coruña, en el duelo liguero entre el Ourense y el Estudiantes
Sean McDonnell, ex del Básquet Coruña, en el duelo liguero entre el Ourense y el Estudiantes
Nicholas P. Jones/FEB
El Palacio de los Deportes de Palencia acoge este sábado y este domingo la Final Four de la segunda edición de la Copa de España, competición que sustituyó a la Copa Princesa, que hasta la temporada 2023-24 disputaban los dos primeros clasificados al final de la primera vuelta. 

El torneo actual se estructuró en una fase de grupos, en la que entraron en juego los 28 equipos de Segunda FEB, de los cuales quince se clasificaron para los cruces (en principio eran catorce, pero la Primera FEB con 17 participantes dio un billete más a la tercera división nacional), a partido único en la pista del conjunto de categoría inferior, donde se unieron los de Primera FEB. 

Una ronda de dieciseisavos de final que el Básquet Coruña salvó con un apurado 68-77 en Menorca. El campeón de invierno pegó el gatillazo del curso en octavos, en casa contra el Tizona Burgos, un duelo que controló durante los tres primeros cuartos antes de naufragar en el últimos (16-37). 

El plantel entrenado por Carles Marco es el gran ausente de una batalla por el título que librarán el Palencia, el Estudiantes, el Fuenlabrada y el Ourense. Al equipo del sur de Madrid, que ocupa la décima posición –con un partido menos disputado– le toca bailar en semifinales con el anfitrión, en tanto que el de sur de Galicia lo hará con el otro favorito, un equipo colegial que, al igual que el Palencia, se está mostrando bastante irregular. 

Cuenta pendiente

Se podría dar una circunstancia muy curiosa. Una final entre el Fuenlabrada y el Ourense, equipos que tienen pendiente el duelo liguero, perteneciente a la undécima jornada, aplazado por una intoxicación alimentaria de diez jugadores del plantel de Moncho López. 

El técnico ferrolano es uno de los tres gallegos que estarán en la cita palentina. Los otros son dos pupilos suyos, Martín Iglesias y Martín Fernández. 

Más amplia es la nómina de exjugadores del Básquet Coruña, presente en los cuatro competidores: Ingus Jakovics (Palencia), Lotanna Nwogbo y Goran Filipovic (Estudiantes), Sean McDonnell (Ourense) y Romaric Belemene (Fuenlabrada).

Beqa Burjanadze defiende a Kendrick Perry en un partido entre su Granada y el Unicaja

El mundanal ruido de los doce héroes del Leyma Coruña

La plantilla del Leyma Coruña conjurándose antes de un partido de pretemporada en el Coliseum

Todos para uno y uno para todos

Los precedentes ligueros arrojan un triunfo del teórico débil, el Fuenlabrada contra el Palencia, por 73-67 el 21 del pasado diciembre, y uno del teórico fuerte, el Estudiantes, ante el COB, por 92-75, el 4 de enero, un duelo que los de Toni Ten decantaron de su lado en un demoledor tercer cuarto (32-14), después de llegar al descanso por debajo en el marcador (42-43). 

Abre el fuego, a las 17.00 horas de este sábado, el enfrentamiento entre el inquilino del escenario de la Final Four y el Fuenlabrada. A las 20.00 saltarán a la cancha el COB y el Estudiantes. Dos duelos con dos aparentes muy favoritos. Pero la Copa es otra cosa. Si no, que se lo digan a un equipo que en la primera vuelta liguera presentó un casi impecable balance de 15-1. 

Se busca sucesor para el primer campeón de esta competición, el ascendido San Pablo Burgos, que hace un año trituró en la final (97-69) al otro gran ausente en Palencia, el Obradoiro. Completaron aquel cartel el Real Betis –cuyo ascenso, vía playoffs, se frustró en los despachos– y el Cartagena, que representó el mismo papel de –teórica– cenicienta que ahora le corresponde al Ourense. 

