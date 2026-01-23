El Leyma Coruña tiene a tiro un set en blanco

Caio Pacheco lanza a canasta en el partido de la primera vuelta ante el Melilla Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña está inmerso en el segundo parón de los tres de esta temporada (dos por ventanas FIBA y uno por la fase final de la Copa de España, este fin de semana). Después de ello buscará su sexta victoria seguida tras al menos una jornada sin competición, una racha que comenzó el 5 de noviembre de 2022, en la entonces llamada LEB Oro, con un 73-64 contra el Valladolid, y tuvo continuidad en la ACB y en la presente temporada.

El equipo naranja retomará la acción por segunda vez como líder liguero. La primera fue el pasado 7 de diciembre, cuando superó por 82-75 al Palencia después del primer frenazo por ventanas FIBA. Después de la disputa de la Final Four de la Copa de España, el campeón de invierno volverá a la liga contra el equipo que está en el otro extremo de la tabla clasificatoria, el Melilla, que solo ha ganado dos de los 16 encuentros de la primera vuelta.

Su séptima derrota, en el Coliseum (101-89), cayó en la octava fecha, la previa al primer parón, que para los de Carles Marco fue doble, puesto que en la nueve vivieron su jornada de descanso de la primera mitad del calendario.

El siguiente y último ínterin de esta campaña, a causa de las segundas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027, llegará después de la jornada 22, en la que el Leyma recibirá al Estudiantes, en principio el 20 de febrero. Para el 8 de marzo está programada su vuelta a la competición, también en el Coliseum, con otro hueso duro enfrente, el Lucentum Alicante.

Pleno en la ACB

A pesar de ganar solo siete partidos en su debut en la ACB, el equipo herculino hizo pleno tras los parones por ventanas FIBA y la Copa del Rey. Curiosamente, contra el mismo equipo, el Força Lleida, el que le acompañó en el viaje a la primera categoría nacional.

A mediados de noviembre de 2024, el plantel dirigido por Diego Epifanio ganó por 101-106 (tras prórroga) en Barris Nord, la pista foránea que mejor se le ha dado históricamente al Básquet Coruña. La segunda parada fue a principios de febrero. A la vuelta, 97-84 en el Coliseum. Esta última victoria, en la vigésimo primera fecha, fue la única del Leyma entre las jornadas doce y 27.

El equipo naranja presenta superávit después de las fases de interrupción competitivo. Por los pelos. El balance de victorias derrotas en 21 temporadas en categorías nacionales –excluida la EBA (actual Tercera FEB)– es de 17-15. Únicamente vivió un curso sin parón, el 2023-24, el del histórico ascenso a la ACB, al no haber ventana FIBA de noviembre y disputar la Copa Princesa, que perdió en Madrid contra el Estudiantes.

El desglose de los éxitos tras parón es el siguiente: 10 de 20 en Primera FEB, 2 de 7 en LEB Plata (Segunda FEB) y 2 de 2 en la extinta LEB Bronce y en la Asociación de Clubes de Baloncesto.

En la primera aventura en la actualmente llamada Primera FEB, el entonces conocido como Sondeos del Norte tuvo que esperar hasta la cuarta temporada, tras la que vendió la plaza al Zaragoza, para anotarse un triunfo después del parón, que en los pasos iniciales de la nueva segunda división nacional, creada en 1996, era solo por las fiestas navideñas.

Regalo de Reyes

Ese éxito llegó, además, en la última fecha señalada de esta fase festiva del año, el día de Reyes. En la pista del Lucentum Alicante, el plantel entrenado por Juan Díaz se regaló un inesperado 76-78. Inesperado porque el equipo levantino acabó ascendiendo como campeón de los playoffs y el herculino jugándose la salvación en una serie al mejor de cinco partidos, que ganó (3-1) al Córdoba.

En la LEB Plata (Segunda FEB), donde el equipo naranja militó entre 2008 y 2012, los parones eran navideño y copero. El primero de los dos triunfos del Básquet Coruña no llegó hasta la tercera campaña. El 9 de enero de 2011, contra el Tíjola (82-78).

En la LEB Bronce, competición con solos dos temporadas de vida, el conjunto herculino disputó la primera de ellas, la 2007-08. Hizo pleno tras la Navidad (76-73 al Guadalajara) y después de la Copa Bronce (72-74 en Córdoba).

Entre la 2013-14 y la (incompleta) 2019-20, ambas ya en la LEB Oro, solamente hubo paréntesis por el torneo que a mitad de temporada disputaban los dos primeros clasificados al final de la primera vuelta.

En la 2020-21 entraron juego las ventanas FIBA de selecciones nacionales. El Leyma firmó el doblete esa primera campaña, con un 66-64 al Palencia y un 68-46 al Cáceres, y en la 2022-23, ganando tras la ventana FIBA al Almansa (100-66) y en Ourense (70-80) después de la Copa Princesa.

En los ejercicios con dos parones, el Básquet Coruña únicamente ha registrado un 0-2 en el 2008-09, al caer en las canchas del Huesca (79-76) y el Navarra (76-66), y en el 2021-22, también con ambas derrotas a domicilio, ante el Força Lleida (84-83) y el Palma mallorquín (91-88).