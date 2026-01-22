El mundanal ruido de los doce héroes del Leyma Coruña

Beqa Burjanadze defiende a Kendrick Perry en un partido entre su Granada y el Unicaja ACB Photo/Mariano Pozo

El ascenso directo del Básquet Coruña en la temporada 2023-24 lo consiguió el grueso de un grupo humano formado un año antes, el primero de Diego Epifanio al timón del equipo naranja. Aunque el experimento de llevar a ocho jugadores a la ACB salió rana, tres se quedaron: Atoumane Diagne, Beqa Burjanadze y Aleix Font. El resto siguen en Primera FEB.

Salvo Sean McDonnell y Pablo Hernández, el elemento que menos jugó en la histórica campaña, perjudicado por el tardío fichaje de Burjanadze, el resto encontró acomodó esta temporada en equipos destinados a poblar la zona noble de la tabla.

El ala-pívot compostelano está jugando en el Alega Cantabria, conjunto ubicado en la décimo tercera posición, nueve por debajo de la última que da pasaporte para los playoffs, de los que lo separan solamente dos victorias. Hernández, que empezó la temporada ayudando en los entrenamientos primero al Breogán y luego al Palencia, está promediando 7,7 puntos (magnífico 49,1% de acierto en triples) y 2,3 rebotes en 20 minutos de media en pista.

Un puesto por encima del conjunto de Torrelavega anda el Ourense de Sean McDonnell, aunque con un partido menos, el aplazado de la undécima jornada por una intoxicación alimentaria masiva en la plantilla gobernada por el ferrolano Moncho López. El ala-pívot californiano, recibido con ovación cuando jugó en el Coliseum, está firmando 8,3 tantos y 3,7 rebotes. Y es uno de los que este fin de semana disputará la Final Four de la Copa de España. El COB se medirá en semifinales al Fuenlabrada.

En Palencia, de donde Pablo Hernández salió a principios del pasado octubre, encontró acomodo Ingus Jakovics, el otro que jugará por el título de mitad de temporada. El base letón, flamante MVP de la última jornada de la primera vuelta, las 17, está colaborando con 10,1 tantos, 2,2 rechaces y 2,5 asistencias al cuarto puesto que ocupa el conjunto entrenado por Natxo Lezkano, que buscará el pase a la final del torneo del KO contra el Estudiantes.

Naranja claro

Dos plazas por encima navega un Obradoiro que ha perdido buena parte del color naranja con que comenzó el curso y que le dio el propio Diego Epifanio. Primero cayó, en la jornada inaugural, Goran Huskic. El Jokic de los pobres, que pasó de ser uno de los jugadores más queridos y apreciados por la afición coruñesa a uno de los principales enemigos a causa de una publicación en redes sociales, jugó siete minutos y 34 segundos en la pista del Menorca antes de destrozarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Once jornadas después cascó Olle Lundqvist. El sueco, que ya se había perdido cinco partidos a causa de su sempiternos problemas de hombro, se rompió el tendón rotuliano izquierdo en el duelo contra el Zamora. Estaba aportando 8,1 puntos, 1,9 rebotes y 1,4 asistencias.

Entre los sanos destaca Yunio Barrueta. ‘El Papi’, que no pudo alcanzar el objetivo de encontrar otro hueco en la ACB, está en su mejor porcentaje de acierto de la larga distancia (43,8%) desde que aterrizó en España. Sus medias son de 11,8 tantos, 3,8 capturas y 1,2 pases de canasta.

El otro obradoirista de salud intacta es Alejandro Galán, uno de los que no se subió al avión naranja a la ACB. El ‘4’ extremeño, la quintaesencia del jugador de equipo, está en 7,1 puntos (33,3% en triples) y 2,3 rebotes.

Al igual que Galán, en aquella plantilla para la historia hacía muy poco ruido Sebastian Aris. El base danés, renovado el pasado verano por el Lucentum Alicante, al que llegó a finales de noviembre de 2024, está aportando 5,5 puntos (33,3% desde el arco), 1,8 rebotes y 3,0 asistencias a la buena marcha del equipo dirigido por Rubén Perelló, quinto clasificado, a cinco victorias del líder y a solo dos del segundo, el Estudiantes.

El capitán del plantel del ascenso, Alex Hernández, también está fuera de circulación. El base murciano, que sigue viviendo en A Coruña, fue intervenido quirúrgicamente el pasado abril de una lesión en la muñeca izquierda.

De los tres que permanecen en la ACB, buena situación colectiva para Atoumane Diagne y Aleix Font, y la peor posible para Beqa Burjanadze, cuyo Granada es farolillo rojo, con un solo triunfo en 16 partidos.

Aleix Font, en un partido del Bilbao Basket ACB Photo/Aitor Arrizabalaga

El ala-pívot internacional georgiano promedia, 5,2 puntos y 2,4 rebotes en 13 minutos de media en cancha, por 7,5, 4.6 y 21 la pasada temporada. También ha caído en picado la aportación del escolta barcelonés: 2,0 tantos en siete minutos, mientras que en la 2024-25 registró 5,6 y 1,2 rechaces en casi el doble de tiempo en el rectángulo de juego (13). Eso sí, el Bilbao Basket navega por una desahogada novena posición, a una victoria de la zona de playoffs.

Dos puestos más abajo figura el Força Lleida, el equipo que acompañó al Leyma Básquet Coruña a la ACB. Los números de su pívot senegalés son los que menos han mermado de los tres héroes del ascenso. Diagne colabora con 5,8 puntos y 2,9 rebotes en 14 minutos; la pasada campaña, 6.3 y 3,5 en un minuto menos en cancha.