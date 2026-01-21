La plantilla del Leyma Coruña conjurándose antes de un partido de pretemporada en el Coliseum Carlota Blanco

“Todos para uno y uno para todos”. El lema de los Tres Mosqueteros de la inmortal novela de Alejandro Dumas podrías ser perfectamente el del Leyma Básquet Coruña 2025-26. Lo dicen las voces autorizadas del baloncesto coruñés consultadas recientemente por este diario y lo refrendan los números.

Ninguno de los otros 16 equipos que componen la Primera FEB en curso ha presentado, en la primera mitad de la temporada regular, la variedad de recursos del líder en solitario, con dos victorias de margen sobre el segundo, el Obradoiro. La condición de coral de la plantilla gobernada por Carles Marco la certifican muchos detalles. Así que vamos por partes.

Parte 1: anotación. De los trece jugadores que han vestido la naranja en los 16 primeros partidos de la temporada, ocho han sido la menos una vez el máximo anotador del Leyma. Mandan en este particular ranking los dos escoltas, Paul Jorgensen y Joe Cremo, con cinco y cuatro encuentros respectivamente. Con el dato curioso de que el de New Jersey no alcanzó los dobles dígitos en puntos hasta la tercera jornada, mientras que su vecino de New York tardó una más.

Además, ambos son los únicos que han liderado la anotación naranja en dos o más encuentros consecutivos. Jorgensen lo hizo en la jornada tres (en Menorca) y la cuatro (ante el Palmer), y Cremo en los tres últimos disputados: contra el Cantabria, en Alicante y frente al Palma.

Caio Pacheco es el otro mimbre del líder que lo ha conseguido más de una vez: en la jornada ocho, contra el Melilla, y en la catorce, en la pista del Obradoiro, escenario de la única derrota liguera.

Danilo Brnovic inauguró, con 14 puntos en el San Sebastián Arena, la lista de máximos anotadores en un partido. La completan Dídac Cuevas (ante el Oviedo), Jacobo Díaz (en la pista del Tizona), Guillem Jou (ante el Fuenlabrada), Ilimane Diop (en Zamora). Solo faltan Macachi Braz, Abdou Thiam, los dos últimos en llegar, Dino Radoncic y Mus Barro, y el que se fue por un problema extradeportivo (después de tres partidos disputados), Yoanki Mencía.

Once por cabeza

No deja de ser curiosa la ausencia de Thiam, toda vez que tiene en su hoja de servicios siete partidos en dobles dígitos, la tercera cifra más alta de la plantilla. Lideran este ranking, con once encuentros cada uno, Pacheco y Cremo, seguidos de Jorgensen y Cuevas, con dos menos. Thiam comparte tercer puesto con su compatriota Diop.

En este apartado entran los trece jugadores que han pasado por las manos de Carles Marco, incluido el último de la rotación, Braz, que registró 10 tantos en el duelo de la cuarta jornada en el Coliseum contra el Palmer Basket (91-75). Mencía, con 20 créditos, inauguró el 'palmarés' en el duelo a domicilio contra el Gipuzkoa.

Los puntos tan repartidos hacen que solo cuatro veces un jugador del Leyma haya llegado a las dos decenas. Jorgensen lo hizo dos veces: ante el Palmer (22) y en Cartagena (25). Las otras dos –no podía ser de otra manera–, cortesía de Cremo: contra el Palencia (20) y en Alicante (22).

Cuevas es Míster 10, no por las veces que superó los nueve puntos, sino por las que firmó la decena justa. Un total de cinco, dos más que el segundo, su homólogo Pacheco. Por su parte, Jorgensen no se ha quedado nunca por debajo de la docena en los nueve partidos en que ha llegado a la decena. Es el único del equipo que presenta esta peculiaridad.

Paul Jorgensen ha sido cinco veces máximo anotador del Leyma Germán Barreiros

La cantidad más baja de un máximo anotador naranja en un encuentro –condición que todavía no se ha compartido– es los 14 tantos de Brnovic en la jornada inaugural. La más repetida, 18, en cinco ocasiones, una más que 16.

Parte 2: valoración. La variedad va incluso más allá en este apartado estadístico de, valga la redundancia, gran valor. Macachi Braz es el único de los trece jugadores que no ha sido hasta la fecha el MVP del equipo. Aunque el angoleño sí tiene un partido en dobles dígitos, el citado contra el Palmer, donde sumó 16 créditos.

Manda Cuevas

Aquí manda Cuevas, con cuatro, uno más que Jorgensen. Cremo y Diop suman dos por barba. El resto, todos una vez. Los últimos en sumarse a la lista fueron Mus Barro y Guillem Jou, que, con 17 créditos por barba, compartieron el MVP naranja en el partido de la jornada final de la primera vuelta, el triunfo por 94-72 ante el Palma Bàsquet. Hay otro MVP compartido, en el derbi en casa contra el Ourense, en el que Jorgensen y Dino Radoncic recolectaron 18 unidades cada uno.

Vamos con las peculiaridades. Diop ha sido dos veces MVP sin haber liderado esos días (jornadas 3 y 6) la anotación; en las cinco primeras jornadas hubo cinco MVP distintos (Mencía, Cuevas, Diop, Jorgensen y Jacobo Díaz); únicamente Cuevas lo ha sido en fechas seguidas (14 y 15, en Santiago y ante el Cantabria), además del que más veces, tres, ha encabezado la valoración sin ser el máximo anotador (jornadas 8, 14 y 15).

Por el contrario, hasta en ocho ocasiones el que más puntos metió no fue el que más créditos acumuló. Dos veces le ocurrió a Pacheco (jornadas 8 y 14) y a Cremo (15 y 17). Thiam también destaca en esta sección. Solo Cuevas y Diop, con once, suman más partidos con dobles dígitos en valoración. Una vez menos lo ha logrado el jugador formado en el Santo Domingo Betanzos, pero solo ha sido MVP en una ocasión, en el triunfo, en la jornada trece, en Cartagena, donde recolectó 25 créditos.

La variedad también tiene reflejo en una cantidad. La máxima de valoración. Únicamente Jorgensen (30) ha llegado a las tres decenas (Cuevas logró 36 en el duelo copero de dieciseisavos en la pista del Menorca). Y en solo siete ocasiones el MVP naranja llegó a las dos. Curiosamente, el guarismo más repetido es el mismo que en puntos, 18. En este apartado, gracias al mencionado MVP compartido por Jorgensen y Radoncic.

Dídac Cuevas es, con cinco, el jugador con más MVP del equipo naranja Javier Alborés

La media de jugadores naranjas por partido con más de nueve créditos de valoración es un altísimo 5,4.

Si bien el Leyma no es el plantel con más jugadores en dobles dígitos en anotación, en valoración no hay color. Ocho (por este orden, Jorgensen, Cuevas, Pacheco, Diop, Thiam, Radoncic, Cremo y Barro) superan los nueve créditos y el noveno jugador, Jacobo Díaz, tiene muy cerca la decena (9,42). El décimo, Jou, supera los ocho. El segundo de la lista es el Obradoiro, con seis elementos en dobles dígitos. Los siguientes son, con 7,0 créditos, Diogo Brito y Micah Speight.

En anotación solamente alcanzan las dos cifras Jorgensen (13,1), Pacheco (11,3) y Cremo (11,0). Pero hay otros seis jugadores entre siete y nueve puntos.

Dominan este ranking, con cuatro, Palma, Obradoiro, Estudiantes y Palencia. El quinto elemento del conjunto mallorquín promedia 8,2. El sexto, 5,4. El quinto del equipo compostelano, no llega a nueve. El sexto está en ocho pelados. En el colegial, hay dos más que superan los nueve y uno que los roza. En el conjunto morado, el quinto está en 8,5 y el sexto supera por tres décimas los seis.

Los números no engañan. No hay equipo más completo, equipo más equipo, que el Leyma Básquet Coruña de Carles Marco. En la variedad está el gusto, claro, pero también el secreto de un liderato muy sólido y de una primera vuelta para el libro de oro.