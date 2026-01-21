El Básquet Coruña mina la moral de sus víctimas

Caio Pacheco deja en el suelo a Matulionis durante el triunfo ante Palma Quintana

Quince victorias y tan solo una derrota. Esos son los números de la hasta ahora excelsa temporada del Básquet Coruña en Primera FEB. El equipo herculino está siendo un rodillo sobre las pistas de la categoría y ha terminado la primera vuelta como líder absoluto de la misma, con un margen de dos victorias sobre su principal perseguidor, el Obradoiro, y tres sobre el Estudiantes. De hecho, el Leyma suma más triunfos él solo que los últimos cuatro clasificados (Tizona, Cartagena, Palmer y Melilla) juntos, que cuentan con un total de trece.

Además, se podría decir que el Básquet Coruña mina la moral de los equipos a los que derrota. El 79% de las víctimas de los naranjas esta temporada han perdido también su encuentro de la semana inmediatamente siguiente. Tan solo Tizona, Estudiantes y Melilla fueron capaces de ganar. A esta ecuación se une también el Obradoiro, que hasta ahora posee el título de único equipo que ha conseguido derrotar al Leyma en la presente edición de Primera FEB.

Los casos más sonados fueron los de dos de los máximos aspirantes a terminar logrando el ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Palencia llegó al Coliseum como segundo clasificado con un récord de 7-2 y una racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, tras caer por 82-75 contra el Básquet Coruña, los palentinos cedieron de nuevo una semana más tarde, en esta ocasión en casa contra Gipuzkoa por 64-76. La derrota en el Coliseum fue el inicio de una mala racha para Palencia, que desde entonces ha firmado un récord de 3-4 para ser cuarto con 10 victorias y 6 derrotas en su casillero. Por otro lado, Alicante fue una de las últimas víctimas de la máquina creada por Carles Marco. En esta ocasión, el equipo alicantino venía de perder su anterior partido con Menorca y la derrota con el Leyma supuso la segunda seguida. Una racha negativa que todavía sigue viva después de que el Lucentum cayera el pasado fin de semana contra el Obradoiro.

Rodillo

Este Básquet Coruña da la sensación de ser un rodillo y aplastar a sus rivales allá donde va. De hecho, el Leyma ha ganado sus partidos por una media de 15,7 puntos de diferencia en lo que va de temporada. La renta más amplia la logró hace unas pocas semanas, cuando se impuso por 35 puntos a Cantabria (102-67) en el Coliseum.

Pero los datos a destacar de la campaña naranja no cesan ahí. El Leyma lidera la liga en puntos anotados, tanto totales como de media, con 92,9 por encuentro. Es segundo en porcentaje de tiros de dos puntos y de tiros de campo, además de en asistencias. Es el equipo más destacado en el número total de rebotes, aunque por separado sea cuarto en ofensivos y segundo en los defensivos. El Básquet Coruña es el tercer equipo que más balones roba de la liga, así como el tercero que menos pierde. Como guinda, el Leyma lidera toda la Primera FEB en la suma de las valoraciones de sus jugadores con una media de 106,1 tantos por encuentro.

Pero ese dato no llega por un solo jugador que destaque sobremanera por encima del resto, sino que el éxito de este Leyma está llegando de la manera más coral posible. Para ver al primer jugador naranja en el ranking de valoración de la liga hay que bajar hasta el puesto número 20, donde aparece Paul Jorgensen con 13,19 tantos por partido. Jorgensen lidera la lista del equipo, pero hasta ocho jugadores del primer equipo superan los diez créditos de media: Paul Jorgensen, Dídac Cuevas, Caio Pacheco, Ilimane Diop, Abdou Thiam, Dino Radoncic, Joe Cremo y Mus Barro.

Un equipo con mayúsculas que está firmando una temporada sensacional se mire por donde se mire y que, además, está haciendo disfrutar a sus aficionados con su juego.