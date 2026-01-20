Mi cuenta

Diario de Ferrol

Los ex del Leyma copan el quinteto ideal de la jornada

Ingus Jakovics se llevó el MVP y Phil Scrubb entró entre los cinco mejores del fin de la semana

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/01/2026 18:45
Ingus Jakovics y Phil Scrubb durante el partido contra el Barça la temporada pasada
Ingus Jakovics y Phil Scrubb durante el partido contra el Barça la temporada pasada
Archivo DXT Campeón
El Básquet Coruña no tuvo representantes en el quinteto ideal de la jornada de Primera FEB a pesar de su victoria contra Palma. Al menos, no de manera directa, ya que dos de los cinco jugadores escogidos para ese plantel cuentan con pasado naranja más que reciente: Ingus Jakovics y Phil Scrubb, ambos en la plantilla la temporada pasada en ACB.

Jugadores del Leyma celebran una canasta en el partido contra el Oviedo

El Leyma Coruña se gana el sobresaliente

Más información

El base letón, ahora en Palencia, se llevó el galardón de MVP de la jornada 17 con una gran actuación que ayudó a su equipo a imponerse al COB Ourense por 83-77. Jakovics se fue hasta los 36 tantos de valoración con 26 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 10 faltas recibidas con un acierto del 80% en los tiros de campo.

Por su parte, Phil Scrubb ha tenido rendimiento inmediato desde su llegada a Palmer hace pocas semanas. El canadiense se coló en el quinteto ideal de la jornada a pesar de que su equipo no fue capaz de ganar a Fuenlabrada (79-88). Scrubb anotó 17 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 8 asistencias para 30 tantos de valoración

Junto a Jakovics y Scrubb completaron el quinteto Adrià Domenech (Cartagena), Iván Aurrecoechea (Fuenlabrada) y Marques Townes (Oviedo). Como dato curioso, este último jugador según la web de la Federación es nacido en A Coruña, una información errónea, ya que Townes es originario realmente de Nueva Jersey, Estados Unidos. 

">
