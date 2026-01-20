El Leyma Coruña se gana el sobresaliente

Jugadores del Leyma celebran una canasta en el partido contra el Oviedo Carlota Blanco

Sobresaliente. Es la nota más repetida entre la media docena de voces autorizadas del baloncesto coruñés consultadas por este diario para valorar la primera vuelta del Leyma Básquet Coruña, detallar qué es lo que más les está gustando del equipo de Carles Marco y también qué áreas o facetas creen que necesitan una mejoría.

Alex Hernández

Alex Hernández, capitán de la plantilla naranja en las tres temporadas previas a la presente, habla de una “valoración inmejorable. Acabar con solo una derrota la primera vuelta es para estar muy satisfechos. Han conseguido victorias de mucho mérito jugando a un gran nivel y han demostrado ser un equipo muy completo, ya que prácticamente todos los jugadores han sido MVP [del equipo] en algún partido, lo cual habla muy bien del bloque y del trabajo que está haciendo el staff técnico”.

El base murciano, todavía convaleciente de una operación en la muñeca izquierda a la que sometido a finales de la campaña pasada, asegura que “me gustan muchas cosas” de este Leyma. “A nivel de baloncesto es un equipo que hace las cosas básicas a un nivel altísimo. Por destacar algo fuera del plano puramente baloncestístico, me gusta lo asimilado que tienen todos y lo rápido que se han adaptado a la forma de rotar que tiene Carles. También la confianza tan alta con la que están afrontando cada partido”.

No tiene tan claro, sin embargo, dónde hay margen de mejora. “No me sale decir nada, ya que creo que están haciéndolo muy bien tal y como reflejan los resultados. Lo que si hay que tener en cuenta es que aun queda toda la segunda vuelta y que el nivel técnico-táctico de los equipos va mejorando conforme pasan los meses. Se encontrarán con dificultades en esta segunda parte de la temporada que confío en que van a saber solucionar puesto que son un equipo con mucha capacidad física y mucho talento. También es clave que les sigan respetando las lesiones”.

Julio Flores

Julio Flores, presidente de la entidad herculina entre 2033 y 2010, considera “espectacular la primera vuelta. Han logrado borrar de un plumazo el calvario de la pasada temporada y volver a ilusionar a una Marea Naranja que hace mucho tiempo que no disfrutaba tanto. Me gusta mucho ver a cada vez más niñas y niños en las gradas y también a mucha gente que nunca había venido a ver baloncesto y ahora está muy enchufada. Hay futuro y, con este juego tan vistoso, el proyecto va a seguir creciendo”.

Al también ex teniente de alcalde de A Coruña le gustan especialmente “lo rápido que han encajado todas las piezas". "Normalmente se tarda tiempo en engrasar la maquinaria, y más en un plantel totalmente renovado. También me llama la atención la capacidad de sacrificio y la solidaridad de los jugadores. No hay lugar al egoísmo ni para los egos. Todos defienden y todos suman en ataque. El ritmo es vertiginoso gracias a las constantes rotaciones y esto hace que el juego sea muy vistoso. Los rivales se vuelven locos ante la gran variedad de recursos ofensivos. También es importante el trabajo de todo el equipo para asegurar el rebote defensivo y poder correr, y el hambre de rebote ofensivo para generar segundas opciones. Y no destacan siempre los mismos. En un partido un jugador es MVP y en el siguiente otro. Eso le da un valor añadido al equipo, por eso está arriba”.

Para Flores, “uno de los retos para la segunda vuelta será tratar de reforzar la fortaleza mental de los jugadores para que sigan jugando cada partido con la misma intensidad que han mostrado hasta ahora. No será fácil, son el rival a batir y tendrán que trabajar duro para evitar los altibajos”.

No obstante, ve algunos deberes por hacer. “Hay que seguir mejorando la defensa del bloqueo directo en la cabecera de la zona, las ayudas del lado débil, el control de los balones perdidos, afinar un poco más la puntería de algún jugador en el tiro exterior y blindar los porcentajes de los tiros libres. Además, tienen que mantener la identidad que les ha llevado hasta aquí, mantener la cabeza fría, la ambición y la solidaridad y también tener un poco de suerte para que no se produzcan lesiones”.

Nacho Rama

Nacho Rama, entrenador del Básquet Coruña en la temporada 2004-05 y analista en varios medios de comunicación, pone nota: “Sobresaliente. Con toda la dificultad que había, la construcción de un equipo donde todos tenían que conocerse. Ha ayudado que ha habido una cohesión, que para mí es una de las cosas más difíciles. Yo pedía en pretemporada paciencia y tiempo para este equipo, y estaba convencido de que seguramente en la segunda vuelta lo haría muy bien, por eso me sorprendido muy mucho, tanto por los resultados como por el juego desplegado. El método que busca el entrenador, que muchas acciones sean sobre el esfuerzo individual y colectivo, tiene su premio. Me está encantando”.

Rama enfoca sus gustos hacia otro campo. “A mí, que vengo del mundo de la preparación física, me encanta que hagan un baloncesto tan físico con jugadores de calidad. Hay que ser capaz de ejecutar con mucho lactato en las piernas, con una ida y vuelta constante, con situaciones anaeróbicas.... Hay partidos en que el plan es empezar con muchísimo ritmo y a lo mejor no buscar el mejor tiro, sino encontrarse cómodos y, sobre todo, desgastar muchísimo al contrario para llegar a los últimos diez minutos muy, muy bien. Todo va en base al sistema de rotaciones. De este modo participan más jugadores y hay menos diferencia entre suplentes y titulares”.

Para el extécnico “es muy difícil decir algo que mejorar; lo difícil, de una dificultad extrema, va a ser mantenerlo. Si nos vamos a una segunda vuelta igual, ojo. Creo que hay mimbres para hacerlo, pero al final va a haber más scouting, los rivales van tener mejor preparados los partidos, pero está en sus manos conseguir otra vuelta como esta y lograr un ascenso que era impensable el 1 de agosto”.

Ales Tejera

Ales Tejera, uno de los tres integrantes del equipo del podcast ‘Tirando de tres’, opina lo mismo que Rama. “No puede ser otra que un sobresaliente. Un equipo con doce, trece caras nuevas, más los vinculados, con un entrenador nuevo. Un recién descendido, arrastrando esa ‘depresión’ por haber podido seguir en la ACB, que es nuevo hasta el diseño de la camiseta, y que aun así logra tener un 12-0 inicial, que no pierde el foco tras la derrota en Santiago, a pesar de cómo se produjo, por un marcador tan corto, y seguir ganando, para cerrar una primera vuelta histórica con 15-1, la verdad es que la valoración no puede ser otra que un sobresaliente”.

Al miembro del colectivo Nordés Naranja le está agradando especialmente “la capacidad de competir, incluso en partidos en los que ha jugado peor o el equipo ha sido menos reconocible. Me gusta mucho esa resiliencia. Luego está que en 16 partidos de liga ha habido once jugadores que han sido MVP, lo que demuestra lo bien configurada que está la plantilla. También me gustó mucho la rapidez con que el club y la dirección deportiva reaccionaron al caso Mencía, y cómo se reforzó el equipo con la llegada de Mus Barro, que ha dado al equipo un salto de calidad y físico”.

Y ve “complicado” poner algún pero a “un equipo que va 15-1”. Por ello, “pediría dos deseos. Que lo que hemos ensalzado durante estos meses, que esas buenas actuaciones se digan produciendo y que se siga trabajando como se ha hecho hasta hoy. Y que vaya más público al Coliseum, que se vaya quedando cada vez más pequeño y que podamos llegar a tener un lleno”.

José Manuel Calvelo

José Manuel Calvelo, exjugador coruñés de, entre otros equipos, el Bosco y el Obradoiro, va un poco más allá en la valoración. “Raya la excelencia. Han sido muy contundentes en los partidos de casa y muy solventes en los de fuera. Alcanzar la excelencia sería hacer una segunda vuelta igual y devolverle la derrota al Obradoiro con un marcador contundente”.

Al expívot le gusta, sobre todo, “la falta de egos. Buscando opciones rápidas y asumiendo los errores de los compañeros. A la vez, han asumido muy bien y durante toda la primera vuelta el carrusel de cambios. Es muy difícil que día tras día, tras día..., la plantilla esté preparada para tantos cambios y solventar el juego en los que minutos que les toca a cada uno. No todos los equipos de baloncesto, ni ahora ni históricamente, jugan con un número tan alto de cambios”.

Por último, Calvelo cre mejorable “la defensa individual de los pívots, sobre todo las defensas por detrás”.

Y aprovecha la tesitura para una reivindicación social: “La ruptura en la transmisión de lo que es la escala de la cantera, que es la mayor de Galicia en número de chavales, porque no llegan jugadores al primer equipo. No concibo que en un club que trabaja con tantos equipos no accedan, cada dos o tres años, al menos uno o dos jugadores al primer equipo. O que exporte jugadores a otros equipos y categoría, pero que sean canteranos del Básquet Coruña”. Ahí queda.

Raúl López

Raúl López es uno de los originals del Básquet Coruña, del que fue capitán y cuya camiseta vistió entre los años 1996 y 2000. Su valoración general "es muy positiva. Con los resultados que se están dando, como para no ser optimistas. El equipo está compitiendo a muy alto nivel, está siempre plantando cara en todos los partidos y tiene muy buena pinta. La verdad es que apunta a poder quedar primero. Ya veremos cómo va la segunda vuelta, que no haya ninguna complicación, pero con el margen de puntos que han ido sacando y plantando cara hasta el final en la derrota ante el Obradoiro, es de esperar que la segunda vuelta sea similar. Ojalá sea así".

El exalero coruñés destaca que "es un equipo súper equilibrado, realmente hay diez titulares, se nota en que se mueven los cincos iniciales y el equipo sigue dando la cara. Tiene mucha movilidad en todos los puestos, se ve que los jugadores están muy bien compenetrados, a pesar de prácticamente juegan por primera vez juntos. Se nota que hay buena química entre ellos, que no hay nadie por encima de los demás, que no hay egoísmo en la pista. Y la dirección técnica está siendo muy buena. Hay mucha rotación de jugadores, mucha intensidad en todo el campo, mucha lucha en rebotes, no se da un balón por perdido. Y aunque ha habido partidos que se les han complicado, han estado peleando hasta el último minuto y siempre con fe en ganar. Más no se puede decir"

Raúl López considera cubierta la principal carencia de la plantilla. "Le faltaba un poco de peso interior, por lo que pueda venir en la segunda vuelta. El fichaje de Mus Barro lo demuestra. Le va a venir muy bien. Sobre todo de cara a los días que no estén acertados de fuera, tener opciones dentro para anotar, aunque hay buenos penetradores y un buen juego interior de los exteriores".