Diario de Ferrol

Básquet Coruña

El Básquet Coruña jugará un amistoso en Gijón este viernes

El equipo herculino descansa de la competición liguera este fin de semana

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/01/2026 14:37
Un acción de Dino Radoncic contra Ourense
Un acción de Dino Radoncic contra Ourense
Carlota Blanco
El Básquet Coruña no tiene jornada de Primera FEB esta semana, ya que la competición liguera se interrumpe para la disputa de la Final Four de la Copa de España. El equipo herculino quedó apeado de dicha competición en octavos de final, cuando cayó con Tizona Burgos en la que fue su primera derrota oficial de la temporada. Las semifinales enfrentarán a Palencia y Fuenlabrada por un lado y a Ourense y Estudiantes por otro, con el premio de asegurar el segundo puesto de la temporada regular para el vencedor.

Jugadores del Leyma celebran una canasta en el partido contra el Oviedo

El Leyma Coruña se gana el sobresaliente

Más información

Con el objetivo de no perder el ritmo competitivo, el Básquet Coruña ha organizado un partido amistoso para este viernes, cuando se medirá al Círculo Gijón de Segunda FEB en la ciudad asturiana. La liga de Segunda FEB también se interrumpe, por lo que el equipo gijonés tampoco tenía compromiso este fin de semana. 

El encuentro se disputará el viernes 23 de enero a las 19.30 horas en el Palacio de los Deportes de Gijón con entrada gratuita para abonados del club asturiano y menores de edad. El resto de público que desee asistir deberá pagar diez euros.

El Básquet Coruña llega a este parón tras terminar la primera vuelta de la liga como líder indiscutible de Primera FEB. El equipo dirigido por Carles Marco ha finalizado el primer tramo de la temporada de una manera casi inmaculada, con quince victorias y tan solo una derrota en su casillero, la del derbi contra el Obradoiro en el Fontes do Sar. 

El Leyma no tardará en volver a desplazarse a tierras asturianas, ya que el 7 de febrero se mide a Oviedo de nuevo en competición liguera. El club ovetense ya ha sacado a la venta las entradas para el encuentro, habilitando tres sectores de la grada Este (E11, E13 y E15) para la afición naranja, que ya está organizando el desplazamiento. Las entradas tienen un precio de 20,60 euros y se pueden adquirir en este enlace.

