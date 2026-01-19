Segundas partes también fueron buenas

Dídac Cuevas y Joe Cremo (detrás) festejaron la temporada pasada el ascenso con un San Pablo Burgos que firmó dos vueltas de 16-1 Cintia Cortés/FEB

Si la historia está del lado de los equipos que, como el Básquet Coruña de Carles Marco, completaron con una sola derrota en su casillero una primera vuelta de la segunda categoría del baloncesto nacional, ya que los tres precedentes ascendieron a la ACB, también ampara, aunque en menor medida, a los campeones de invierno que acabaron siéndolo de la fase regular.

La menor medida tiene truco: dos de los siete de los que lo han conseguido en liga de 18 equipos (la actual es la primera con 17) lo hicieron en temporadas sin ascenso directo.

El primero de ellos fue el Menorca 2004-05, que subió pese a perder ante el Fuenlabrada el duelo definitivo de la Final Four. Antes de los playoffs firmó un récord de 26-8.

No corrió la misma suerte el Cantabria Lobos dos campañas después. Dominó la regular con un balance de 23-11 (el peor de este grupo de siete) y se estrelló en cuartos de final de la temporada ante el Ciudad de Huelva (1-3).

Ascendieron tras los 34 partidos el San Pablo Burgos de la 2024-25 (histórico récord de 32-2), el Real Betis de la 2018-19 (30-4), el Breogán de la 2017-18 (28-6), el Tenerife de la 2011-12 (26-8) y el Zaragoza de la 2007-08 (28-6).

De los siete, solo el San Pablo y el Betis firmaron una mejor regular que el Leyma Básquet Coruña de la 2023-24, que no fue campeón de invierno, ya que el Estudiantes le aventajó en un triunfo.

Uno sin premio

De los cuatro campeones de invierno y la regular en las temporadas con 16 participantes, también se quedó sin premio solo uno. El León (23-7) del curso 2000-01, que cedió en primera ronda de playoffs ante el Menorca (1-3).

El Palencia de la 2015-16, con la misma marca, es el único que ascendió directo. El Tenerife 2002-03 (24-6) y el Manresa 2001-02 (26-4) subieron tras superar las semifinales. El conjunto canario perdió, contra el Murcia (64-78), el último partido de la Final Four, y el catalán una final a doble partido frente al Lucentum Alicante.

Las ligas con catorce equipos arrojan un balance de 2-1. Los dos son el Ford Burgos de la 2012-13 (récord de 22-4) y el Andorra de la 2013-14 (21-5). El uno, el Badajoz de la 1998-99, apeado por el Menorca (1-3) en la ronda inicial de los playoffs.

En la única campaña con trece competidores, la 1997-98, el Murcia fue campeón de invierno (10-2) y de regular (18-6), pero necesitó ganar la final de los playoffs, a doble partido contra el Fuenlabrada.

Hay, no obstante, un mayor porcentaje de éxito de campeones de la regular que han registrado las segundas mejores vueltas de la historia de la competición. Los nueve principales conquistaron el ascenso.

Encabeza la lista el San Pablo 2024-25, con el mismo 16-1 que en la primera. Le acompañan en el podio el Betis, que también clonó (15-2) en la 2018-19, y el Zaragoza 2007-08, igualmente con rondas simétricas de 14-3. Con un doble 13-4 lo logró el Menorca 2004-05. Los tres primeros ascendieron directamente.

En temporadas con 16 participantes, las mejores segundas vueltas las firmaron el Tenerife 2002-23 (13-2, 24-6 en total), el Manresa 2001-02 (12-3, 26-4 al final) y el Alicante 1999-00 (11-4, global de 22-8). Todos necesitaron de la postemporada para dar el salto a la máxima categoría.

Las dos mejores, ambas de 11-2, en campañas con catorce equipos las registraron el Andorra del curso 2013-14 (acabó con 21-5) y el Ford Burgos del 2012-13 (22-4).

Respecto al mayor margen de victorias de un campeón de invierno sobre el segundo clasificado, el tope lo ostenta, con tres, el Betis 2018-19. El Ford Burgos, primero, y el Andorra, segundo con el mismo récord (11-2), aventajaban también en tres triunfos a sus inmediatos perseguidores, el Alicante y el Palencia. El Básquet Coruña cruza el ecuador con dos de renta, una diferencia que se ha dado un total de siete ocasiones.