La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender

Mate de Abdou Thiam en el derbi con el Obradoiro, la única derrota del Básquet Coruña en la primera vuelta Adrián Baúlde/FEB

Con la autoritaria victoria del este viernes (94-72) contra el Palma, el Leyma Básquet Coruña completó una primera vuelta casi perfecta. Una sola derrota encajó el plantel dirigido por Carles Marco, que a cambio sumó quince éxitos en la primera edición de la segunda categoría nacional que cuenta con 17 equipos en liza.

Este último dato le confiere a la gesta un ligero barniz de exclusividad, de hecho histórico. Tal vez sea exagerado, pero lo que sí es irrebatible es que el equipo naranja entra en un selecto club, el de conjuntos que han perdido un solo partido en una primera mitad de la fase regular de la ahora llamada Primera FEB.

El precedente más cercano data de la temporada pasada. El San Pablo Burgos, en el que militaban Dídac Cuevas y Joe Cremo, solo hincó la rodilla en la jornada 8, por 90-89 en la pista del Real Betis. El equipo castellano firmó una segunda vuelta igual, casi calcada en varios aspectos, en la que perdió, en la jornada 22, ante el Lucentum Alicante, encajando los mismos puntos que en Sevilla y anotando uno menos.

Vueltas simétricas

Vueltas simétricas que antes habían registrado siete equipos. El Betis de la 2018-19 (15-2), el Zaragoza de la 2007-08 (14-3), el Menorca de la 2004-05 (13-4), el Alicante de la 1999-00 (11-4), el Breogán de la 2014-15 (10-4), el Palencia de la 2013-14 (10-3) y el Ford Burgos de la 2012-13 (11-2). Cinco de ellos ascendieron directamente y uno como campeón de los playoffs.

El 32-2 del San Pablo es el mejor balance final de la historia de la competición. No pudo alcanzarlo el Palencia de la campaña 2022-23, el otro que acabó con una sola derrota una primera vuelta en liga con 18 equipos. Su récord final fue 27-7, el mismo que le valió al Básquet Coruña la temporada siguiente para dar el salto directo a la ACB. A los morados solo les valió para acabar segundos. Subieron al ganar el partido definitivo de la Final Four de los playoffs al... San Pablo.

El tercer miembro del club, primero por orden cronológico, es el Manresa, que en la temporada 2001-02, con 16 equipos en liza, llegó al ecuador con 14-1. Entonces no había ascenso directo. Lo consiguió al ganar por 3-2 la serie de semifinales al Tenerife. Luego perdió la final, a doble partido, contra el Lucentum Alicante.

El 15-1 otorga al Básquet Coruña, lógicamente, el título honorífico de campeón de invierno. Diez de los 16 en campañas con 18 equipos, consiguieron el ascenso directo o vía playoffs. No cuentan las temporadas 2019-20, parada por la pandemia después de 24 jornadas, y la 2020-21, cuya primera fase se jugó en dos grupos.

Con 16 equipos en competición, el porcentaje está cerca del pleno: cuatro de cinco. La excepción es el León de la 2000-01, campaña sin ascenso directo. El equipo castellano cayó eliminado en cuartos de final de los playoffs frente al Menorca (1-3).

En las dos únicas ligas con quince protagonistas, uno sí y otro. Subió el Murcia de la 1997-98, al ganar la final de los playoffs, disputada a doble partido, al Fuenlabrada. La 2014-15 destaca por una curiosa, casi imposible, peculiaridad. Tres equipos, Palencia, Breogán y Navarra, compartieron liderato al final de la primera vuelta, con récord de 10-4. El conjunto castellano acabó la regular octavo (14-14), el lucense fue tercero (20-8) y el navarro terminó séptimo (15-13). El Breo perdió ante el Ourense (2-3) la final de los playoffs de un curso con ascenso directo, conquistado por el Tizona (entonces Ford Burgos).

Cuatro campañas ha contado con 14 equipos. Tres de los campeones de invierno, Andorra (2013-14), Ford Burgos (2012-13) y Cantabria Lobos (1996-97), lograron el ascenso. No lo hizo el Badajoz de la 1998-99, eliminado por el Menorca (1-3) en primera ronda de los playoffs de un curso sin ascenso directo.

En total, 20 de los 28 campeones de invierno que han tenido la actual Primera FEB en sus temporadas completas o sin fase de grupos acabaron subiendo al avión de la Asociación de Clubes de Baloncesto. Algunos de ellos se quedaron en tierra por problemas económicos, circunstancia esta que, salvo contadísimas excepciones, parece haber pasado a la historia con el cambio de las condiciones de ingreso.