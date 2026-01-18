Mi cuenta

Diario de Ferrol

Primera FEB

El Obradoiro mantiene la distancia respecto al Leyma Coruña

El equipo entrenado por Diego Epifanio sigue a dos victorias después de imponerse en Fontes do Sar al Lucentum Alicante

Chaly Novo
Chaly Novo
18/01/2026 10:23
Mate de Felipe dos Anjos en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Mate de Felipe dos Anjos en el Obradoiro-Lucentum Alicante
Adrián Baúlde/FEB
El Obradoiro ganó por 87-75 el duelo estrella de la jornada 17, la última de la primera vuelta, que completa como segundo clasificado, a dos victorias del Básquet Coruña

El Lucentum Alicante solamente fue mejor en el primer cuarto (17-27). Los de Diego Epifanio, entre los que destacaron Felipe Dos Anjos (18 puntos, incluidos ocho de los once primeros del equipo), Alex Barcello (16) y Leo Westermann (14 y 5 asistencias) se anotaron los otros tres (27-17, 18-14 y 25-20). 

En el grupo gobernado por Rubén Perelló, que se aleja a cinco triunfos del Leyma, Deng Geu, Eddy Polanco y Tucker Richardson registraron 12 tantos por barba. 

En la víspera, el Ourense dejó escapar en Palencia un triunfo que saboreaba al final del tercer cuarto (52-65). Los locales, con el exnaranja Ingus Jakovics (26 puntos y 4 asistencias) al frente, voltearon la tortilla con un tremendo parcial de 31-12 en los diez minutos finales. Es la décima victoria de la plantilla gestionada por Natxo Lezkano. 

Dieciséis puntos, en los últimos once minutos, se dejó levantar el Tizona en la cancha del antepenúltimo clasificado, el Cartagena. Un triple de Kobe Webster cerró un parcial de 28-10 desde que el equipo burgalés mandara por 47-63. 

Mate de Abdou Thiam en el derbi con el Obradoiro, la única derrota del Básquet Coruña en la primera vuelta

La historia dice que el Leyma Coruña debe ascender

Mus Barro pelea por la posición con Laron Smith

Mus Barro envida a los grandes rivales

Dos libres Gerard Jofresa forzaron la prórroga (75-75). Cinco minutos extra cerrados con un triple de Isaiah Rivera que mandó el duelo a otros cinco (82-82), donde un libre del local Adrià Domenech (23 puntos, los mismo que su compañero Sediq Garuba) y un tiro fallado por el visitante Gabriel Gil dieron al conjunto murciano su cuarto triunfo liguero del curso (89-87). 

Además, el Oviedo dio buena cuenta (101-70) del colista, el Melilla, con, un día más, Marques Townes (23 tantos y 7 pases de canasta) como estilete, mientras que el Menorca superó por 71-64 al Gipuzkoa, dejando en ocho la racha de éxitos encadenados del equipo donostiarra. Nico Galette (15 puntos y 10 rebotes) y Fernando Zurbriggen (14 y 3 asistencias) comandaron la ofensiva del recuperado conjunto balear, que baja de la sexta plaza precisamente a su víctima de este sábado. 

El Estudiantes, tercer clasificado (11-4), recibe este domingo a un Cantabria (6-9) que acumula tres derrotas seguidas. Completa la jornada el encuentro entre el Palmer (3-12) y el Fuenlabrada (7-7). 

Chaly Novo