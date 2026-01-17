Mus Barro envida a los grandes rivales

Mus Barro pelea por la posición con Laron Smith Quintana

Llegó por sorpresa, pero Mus Barro ha caído más que de pie en la rotación del Básquet Coruña. Sus primeras actuaciones con el equipo naranja fueron discretas. Algo normal tras un mes inactivo y teniendo que adaptarse e integrarse en una rotación consolidada como la que tenía el Leyma en esos momentos. Sin embargo, el interior senegalés poco a poco ha ido ganando en importancia dentro del esquema de Carles Marco.

El pasado domingo contra Alicante, el entrenador catalán sorprendió dando entrada a Barro como el cinco titular por delante de Ilimane Diop y Abdou Thiam. La premisa estuvo clara: intentar frenar al MVP de la liga, Kevin Larsen. Entre Mus y sus dos compañeros consiguieron frenar al danés durante casi todo el partido, el cual acabó con 11 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, opacado también por la actuación estelar de su compañero Eddy Polanco.

Tras el éxito cosechado en Alicante, Carles Marco y su cuerpo técnico tuvieron a bien repetir fórmula ayer ante Palma y otro de los interiores más potentes de la categoría. Mus Barro volvió a salir como titular para contrarrestar la aportación de Pedro Bombino. Al cubano le costó entrar en el partido, en gran parte por culpa de su par. La fortaleza física de Mus Barro le permite aguantar mejor a nivel defensivo los contactos y embestidas de los pívots rivales que a sus compañeros de posición. Barro acabó el partido con 9 puntos y 7 rebotes, además de notarse la falta de su presencia defensiva cuando estaba en el banquillo.

“Mus nos da energía, como Abdou e Ily. Hemos apostados en estos dos últimos partidos por que Mus saliera de inicio por que tiene unas cualidades físicas diferentes. Los felicité la semana pasada a los tres porque no es fácil defender a un tío como Kevin (Larsen). Mus está súper integrado y estoy muy contento por él y por nosotros”, dijo sobre su jugador Carles Marco en rueda de prensa. Por su parte, Pablo Cano opinó lo siguiente sorbe la defensa a Bombino: “Creo que lo encontramos varias veces en poste alto y desde ahí repartió muy bien. En uno contra uno físicamente lo defendieron y desgastaron muy bien con en box out. Hizo un gran esfuerzo, luchó un montón y a veces perdió”.

A ritmo de Jotas

Tan solo tres jugadores del Básquet Coruña fueron capaces de anotar más de diez puntos en la noche de ayer. En común tienen una letra inicial dentro de su nombre o apellido. Guillem Jou (12), Joe Cremo (16) y Jacobo Díaz (13) fueron los máximos anotadores del equipo durante la victoria contra Palma.

Guillem y Jacobo fueron grandes protagonistas de la primera parte. El catalán acabó el primero cuarto con 9 puntos, mientras que el madrileño ayudó a dinamitar el partido en el segundo. Lo de Cremo lleva siendo recurrente ya varias semanas y encadena tres jornadas seguidas siendo el máximo anotador del equipo. Su sociedad con Cuevas está más fuerte que nunca, volviendo a sumar triples frontales con una jugada que ambos tienen más que automatizada.

En resumen. Una nueva victoria coral para un Básquet Coruña que cierra así una primera vuelta de ensueño con quince victorias y tan solo una derrota en su casillero.