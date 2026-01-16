Previa | El Leyma Coruña apunta a cerrar una primera vuelta histórica

Paul Jorgensen lanza a canasta en el derbi contra el Obradoiro Adrián Baúlde/FEB

El Leyma Básquet Coruña completa este viernes (20.45 horas) en casa la primera vuelta liguera, que aspira a cerrar con una sola derrota, algo que solamente ha pasado tres veces en los años de historia de la segunda categoría del baloncesto español.

Tratará de impedirlo el mejor de los tres ascendidos, un Palma Bàsquet que viene de poner su récord en positivo (8-7) con un triunfo de prestigio contra el Estudiantes. Un 'favor' al ya campeón de invierno que contó con el mérito añadido de la ausencia de Lucas Capalbo.

El hijo de Marcelo Capalbo, exjugador de, entre otros, el Fuenlabrada, el León y el Murcia, se ha convertido, en su debut en España, en uno de los bases más destacados de Primera FEB. Lo atestiguan 11,3 puntos, 2,6 rebotes, 4,5 asistencias 1,5 robos de media.

El técnico del Palma, el también uruguayo Pablo Cano, dijo en la rueda de prensa previa que viajan con bajas. No dio nombres, pero uno de ellos podría ser el de su compatriota.

El director de juego internacional uruguayo no es el único jugador del equipo mallorquín con historia familiar. Alessandro Scariolo, hijo del actual técnico del Real Madrid y de Blanca Ares, una de las grandes leyendas del baloncesto femenino español, pasó, hace poco más de un mes, de un equipo al otro de la principal isla de las Baleares.

El base internacional con España en categorías de base será el único jugador visitante que pise el parqué del Coliseum en dos ocasiones durante la primera vuelta. No lo hizo mal con la camiseta del Palmer y muy bien la semana pasada ante el Estudiantes: 10 tantos, 6 rechaces y 6 pases de canasta.

Scariolo fue contratado a principios de diciembre, tras la salida de Patrick Spencer. A finales de 2025 también abandonó la disciplina del equipo balear Loïc Menuge. El ala-pívot francés había firmado a mediados de octubre para sustituir a Xabi Beraza, pero el club decidió no prolongar la vinculación pese a que el jugador vasco no volverá a jugar esta temporada.

Hermano pequeño

Más historia familiar. Jon Ander Aramburu es hermano de Joseba Aramburu, quien defendió el escudo del balón y la Torre de Hércules en la temporada 2009-10, en LEB Plata. El parentesco no va unido a las características del uno y el otro. El mayor, ya retirado, era un pívot nada físico pero muy listo; el pequeño es un '4' tremendamente dinámico y muy atlético.

Joan Ander forma una pareja interior más que interesante con otro debutante en nuestro país, el cubano Pedro Bombino. No demasiado alto (2,06 metros), pero al igual que su compañero vasco, muy atlético. Su carta de presentación, 12,8 puntos, 5,8 rebotes y 1,7 asistencias, es para tener muy en cuenta.

Los otros dos jugadores que conforman el núcleo duro de Pablo Cano proceden de Segunda FEB. El escolta dominicano Brian Vázquez es uno de los supervivientes de la plantilla del ascenso. Y el máximo anotador del equipo mallorquín, con 15,2 tantos (excelente 43,4% de acierto en triples).

Su homólogo –también puede jugar al '1'– Lysander Bracey, que ya había probado la entonces LEB Oro con el Cáceres, en la 2022-23, regresa a Primera FEB tras jugar las dos campañas precedentes en el Zornotza y el Peñas Huesca. Está promediando 13,1 tantos, 1,8 rechaces, 2,1 pases de canasta y 1,3 balones recuperados.

Completan la nómina de efectivos de aportación relevante el pivot LaRon Smith, buen defensor que no suele mirar demasiado al aro; el alero argentino –canterano del Obradoiro– Juan Bocca y un viejo conocido de la afición coruñesa, Osvaldas Matulionis. El alero lituano, que vistió la naranja en la 2020-21, está colaborando, a sus 34 años, con más experiencia que puntos (4,7). El curso pasado compartió vestuario en el Fuenlabrada con Paul Jorgensen.

Además de la ubicación en la tabla clasificatoria, las diferencias estadísticas entre el Leyma y el Palma son más que notables. Solo en un apartado son mejores los de Pablo que los de Carles Marco: faltas cometidas.

Una gotita en un mar de superioridad de los naranjas, de nuevo al frente de los rankings de anotación y valoración, lideratos que habían perido a manos del Obradoiro. También encabezan el de rebotes totales, clave en todas sus victorias, mientras que el conjunto balear es farolillo rojo, con 27,1 de media, casi diez capturas menos que el líder de Primera FEB.

Ingredientes que deberían dar como resultado una victoria del Básquet Coruña. Claro que, seguramente, el Estudiantes pensó algo parecido el pasado domingo. Una victoria que haría del Leyma el cuarto miembro de un selecto club de una segunda categoría nacional que este año cumple, al igual que el club herculino, tres décadas.