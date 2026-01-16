El uno por uno del Leyma Coruña contra el Palma
Joe Cremo encabezó, por tercer partido consecutivo, la repartida anotación del campeón de invierno
7 DÍDAC CUEVAS
Compensó un mal día en los lanzamientos de campo (0 de 3) con 11 canastas regaladas a sus compañeros. Además, el equipo se entonó atrás cuando él entró en pista.
5 PAUL JORGENSEN
No atraviesa por su mejor momento el de New Jersey, que se fue del partido con un feo 1 de 8 en tiros de campo, aunque en defensa estuvo muy acertado.
8 GUILLEM JOU
Tiró de la ofensiva naranja en un primer cuarto sensacional a nivel individual. Y, como siempre, colaboró en el rebote (5), repartió un par de asistencias y en defensa anuló a Brian Vázquez.
7 DINO RADONCIC
Nuevo partido completísimo del montenegrino, que firmó 10 puntos, con muy buenos porcentajes de tiro, bajó 3 rechaces del aro y dio otros tantos pases de canasta.
5 CAIO PACHECO
El brasileño, que estaba lanzando muy bien últimamente, no tuvo su día. Y por ello celebró con cierto enfado el primer y único triple que pasó por el aro.
6 DANILO BRNOVIC
Más activo y contundente en defensa de lo habitual, miró al aro en cuatro ocasiones y acertó en dos, ambas desde la larga distancia, y además capturó 5 rebotes.
5 MACACHI BRAZ
Un par de rebotes, un tapón y mucha brega bajo los aros en los apenas cinco minutos que estuvo sobre el parqué.
7 ILIMANE DIOP
Actuación bastante completa del senegalés, máximo reboteador, con una decena, del campeón de invierno. También estuvo acertado en el poste bajo.
8 JOE CREMO
Por tercer partido seguido el neoyorquino lideró el ataque naranja. Está viendo el aro como una piscina (4 de 6 en triples) y además sigue rindiendo a un gran nivel en defensa y colaborando en el rebote (4).
8 MUS BARRO
Nuevo paso adelante del último en llegar. Segunda titularidad consecutiva. Anuló a Bombino, tiró poco y bien y bajó 8 rechaces.
6 ABDOU THIAM
Más fallón de lo que suele (4 de 11), pero cerrando bien el rebote (4 defensivos) y corriendo la pista para finalizar.
7 JACOBO DÍAZ
Muy acertado de cara al aro el madrileño, que registró 13 puntos (5 de 6 en tiros de campo) en catorce minutos de juego.