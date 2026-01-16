Mi cuenta

Diario de Ferrol

Jornada 17

El uno por uno del Leyma Coruña contra el Palma

Joe Cremo encabezó, por tercer partido consecutivo, la repartida anotación del campeón de invierno

Chaly Novo
Chaly Novo
16/01/2026 23:52
Los jugadores del Leyma celebran la última canasta de la primera parte ante el Palma
Los jugadores del Leyma celebran la última canasta de la primera parte ante el Palma
Quintana
7 DÍDAC CUEVAS

Compensó un mal día en los lanzamientos de campo (0 de 3) con 11 canastas regaladas a sus compañeros. Además, el equipo se entonó atrás cuando él entró en pista.

5 PAUL JORGENSEN

No atraviesa por su mejor momento el de New Jersey, que se fue del partido con un feo 1 de 8 en tiros de campo, aunque en defensa estuvo muy acertado. 

8 GUILLEM JOU

Tiró de la ofensiva naranja en un primer cuarto sensacional a nivel individual. Y, como siempre, colaboró en el rebote (5), repartió un par de asistencias y en defensa anuló a Brian Vázquez.

7 DINO RADONCIC

Nuevo partido completísimo del montenegrino, que firmó 10 puntos, con muy buenos porcentajes de tiro, bajó 3 rechaces del aro y dio otros tantos pases de canasta.

5 CAIO PACHECO

El brasileño, que estaba lanzando muy bien últimamente, no tuvo su día. Y por ello celebró con cierto enfado el primer y único triple que pasó por el aro.

6 DANILO BRNOVIC

Más activo y contundente en defensa de lo habitual, miró al aro en cuatro ocasiones y acertó en dos, ambas desde la larga distancia, y además capturó 5 rebotes.

5 MACACHI BRAZ

Un par de rebotes, un tapón y mucha brega bajo los aros en los apenas cinco minutos que estuvo sobre el parqué.

7 ILIMANE DIOP

Actuación bastante completa del senegalés, máximo reboteador, con una decena, del campeón de invierno. También estuvo acertado en el poste bajo. 

8 JOE CREMO

Por tercer partido seguido el neoyorquino lideró el ataque naranja. Está viendo el aro como una piscina (4 de 6 en triples) y además sigue rindiendo a un gran nivel en defensa y colaborando en el rebote (4).

8 MUS BARRO

Nuevo paso adelante del último en llegar. Segunda titularidad consecutiva. Anuló a Bombino, tiró poco y bien y bajó 8 rechaces. 

6 ABDOU THIAM

Más fallón de lo que suele (4 de 11), pero cerrando bien el rebote (4 defensivos) y corriendo la pista para finalizar. 

7 JACOBO DÍAZ

Muy acertado de cara al aro el madrileño, que registró 13 puntos (5 de 6 en tiros de campo) en catorce minutos de juego. 

