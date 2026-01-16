El uno por uno del Leyma Coruña contra el Palma

Los jugadores del Leyma celebran la última canasta de la primera parte ante el Palma Quintana

7 DÍDAC CUEVAS

Compensó un mal día en los lanzamientos de campo (0 de 3) con 11 canastas regaladas a sus compañeros. Además, el equipo se entonó atrás cuando él entró en pista.

5 PAUL JORGENSEN

No atraviesa por su mejor momento el de New Jersey, que se fue del partido con un feo 1 de 8 en tiros de campo, aunque en defensa estuvo muy acertado.

8 GUILLEM JOU

Tiró de la ofensiva naranja en un primer cuarto sensacional a nivel individual. Y, como siempre, colaboró en el rebote (5), repartió un par de asistencias y en defensa anuló a Brian Vázquez.

7 DINO RADONCIC

Nuevo partido completísimo del montenegrino, que firmó 10 puntos, con muy buenos porcentajes de tiro, bajó 3 rechaces del aro y dio otros tantos pases de canasta.

5 CAIO PACHECO

El brasileño, que estaba lanzando muy bien últimamente, no tuvo su día. Y por ello celebró con cierto enfado el primer y único triple que pasó por el aro.

6 DANILO BRNOVIC

Más activo y contundente en defensa de lo habitual, miró al aro en cuatro ocasiones y acertó en dos, ambas desde la larga distancia, y además capturó 5 rebotes.

5 MACACHI BRAZ

Un par de rebotes, un tapón y mucha brega bajo los aros en los apenas cinco minutos que estuvo sobre el parqué.

7 ILIMANE DIOP

Actuación bastante completa del senegalés, máximo reboteador, con una decena, del campeón de invierno. También estuvo acertado en el poste bajo.

8 JOE CREMO

Por tercer partido seguido el neoyorquino lideró el ataque naranja. Está viendo el aro como una piscina (4 de 6 en triples) y además sigue rindiendo a un gran nivel en defensa y colaborando en el rebote (4).

8 MUS BARRO

Nuevo paso adelante del último en llegar. Segunda titularidad consecutiva. Anuló a Bombino, tiró poco y bien y bajó 8 rechaces.

6 ABDOU THIAM

Más fallón de lo que suele (4 de 11), pero cerrando bien el rebote (4 defensivos) y corriendo la pista para finalizar.

7 JACOBO DÍAZ

Muy acertado de cara al aro el madrileño, que registró 13 puntos (5 de 6 en tiros de campo) en catorce minutos de juego.