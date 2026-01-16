El Leyma Coruña cierra de manera imperial una primera vuelta incontestable (94-72)

Acción ofensiva de Dídac Cuevas en el partido contra el Palma Quintana

El Leyma Básquet Coruña no dio pie a la sorpresa, ante un rival con bajas, y cerró de manera imperial (94-72) una primera vuelta imperial: quince victorias y una sola derrota. Es el cuarto equipo en 30 años de vida de la actual Primera FEB que completa la primera mitad de la fase regular con un único encuentro perdido.

El equipo mallorquín se presentó en el Coliseum con un par de ausencias. Una muy importante, la del base titular, el uruguayo Lucas Capalbo. Mucho menos relevante la de Jorge Martínez, tercer director de juego de Pablo Cano, quien salió con un combo guard, Lysander Bracey, al timón, en vez de con Alessandro Scariolo.

En nuevamente muy frío, por la temperatura ambiente, Coliseum, el marcador también estuvo congelado durante un rato. En la primera posesión, la buena defensa naranja forzó a Brian Vázquez a lanzar un triple sobre la bocina que pasó a medio metro de aro.

El Palma se la jugó desde lejos y el Leyma lo hizo desde cerca. Pero con el mismo resultado. Primero Jorgensen, tras una finta rompepiernas, y luego Pacheco, en una penetración plena de potencia, se quedaron cortos en la bandeja.

Inauguró el cubo del Coliseum, con un solitario tiro libre, un jugador visitante, Jon Ander Aramburu, hermano de uno que defendió el escudo de la Torre de Hércules, Joseba. Y el líder de Primera FEB pasó a jugársela desde lejos. Con más acierto que desde cerca.

Jou y Radoncic clavaron los dos primeros intentos desde los 6,75 metros. Pero también atinó el Palma. Desde la esquina derecha, un agujero que habitualmente les cuesta tapar a los de Carles Marco. Triple a triple, el electrónico se mantuvo nivelado (12-9). Pero tras la tercera diana local, de Jacobo Díaz, el Palma encadenó seis puntos y recuperó una renta de tres.

Los mejores minutos

Un 2+1, tras rebote ofensivo, y un triple, ambos de Jou, encendieron los mejores minutos de Leyma en el primer cuarto. Cuevas subió una marcha el ritmo que había marcado Pacheco, la defensa mejoró con él y Cremo, y este, además, cerró el periodo con un triple que dio a los anfitriones su máxima renta (23-18) en los diez minutos inaugurales.

Al Palma empezó a hacérsele de noche entre el tramo final del primer acto y el inicial del segundo. Curiosamente halló luz en un jugador poco pródigo en anotación, el pívot reserva LaRon Smith, autor de ocho puntos seguidos. Poco, no obstante, ante un Básquet Coruña más entonado, pronto bordeó la ventaja de dos dígitos.

La alcanzó por primera vez (35-25) con un acierto de media distancia de Thiam, que dos jugadas antes había firmado un impresionante alley-oop a pase de Cuevas. Jacobo Díaz, muy activo en este periodo en los dos lados de la pista, sumó un tanto más a la renta. Y dos libres de Cremo la hicieron rebasar la media docena (40-27).

Pablo Cano no tuvo más remedio que pedir tiempo muerto. Como si nada. Los suyos se estrellaron contra un bosque de brazos en la primera posesión después del parón. Y poco después, con un triple de Jou, desde el rincón izquierdo, que disparó el superávit por encima de la decena y media (43-27).

Minutos de casi excelencia, en toda la cancha, del líder y de claros síntomas de impotencia en el octavo clasificado. Más por la imposibilidad de lanzar que por los tiros fallados. Del segundo tiempo muerto en un corto lapso de Cano salió su equipo con una canasta de Matulionis. Un mate. Lo (casi) nunca visto en el veterano alero lituano, otro que también vistió la naranja.

Locomotora naranja

Una mera paradita de la locomotora naranja. Que volvió a la carga con dos libres de convertidos por Cuevas y un triple, posiblemente lanzado en la última décima de segundo del segundo cuarto, que Brnovic pasó por la red. Y que el Coliseum, y sus propios compañeros celebraron como si fuera la canasta del ascenso o de un título. Ah, y que mandó el choque al descanso con un rotundo 52-31.

La segunda mitad arrancó de manera peculiar. Con un tiro libre, que anotó Pacheco, producto de una técnica señalada al Palma en el descanso o cuando los equipos volvían a la pista. Un libre, de Bombino, fue lo único que se echó al coleto el mejor de los ascendidos en los tres primeros minutos, donde encajó nueve puntos (61-32).

Barro abrió fuego con dos canastas de oficio bajo el aro. Radoncic le secundó con un floater que cayó dentro del mismo modo que esas bolas de golf que quedan literalmente colgadas al borde del hoyo. Al líder le entraba todo. Otra muestra es el afortunado palmeo de Diop que llevó la ventaja naranja hasta la frontera de la treintena (61-32).

Inevitable levantar el pie. El Leyma lo hizo durante unos minutos. Y el Palma se reencontró, después de muchos minutos, con tiros cómodos o liberados. La ventaja del campeón de invierno mermó hasta la veintena justa (62-42), con un triple de Matulionis y las primeras canastas de Bracey.

Curiosamente, fue un tiempo muerto de Cano lo que revivió la defensa del Leyma. Que completó el periodo con un parcial de 9-2. La penúltima canasta, a mate a la carrera de Thiam, coló en el cubo un bonito capicúa (74-47).

El episodio final arrancó con 76-49 y todo el pescado vendido. Y parte del marisco. Quedaron para los últimos diez minutos varias delicatessen. Como un matazo de Bombino colándose por el centro de la pintura y que volvió del revés la red. O dos triples seguidos de un Cremo que amenaza con caminar sobre el agua.

El partido quedó para esas cosas. Y, lamentablemente, para otra de dudoso gusto. Como tres árbitros intentando ser protagonistas. Lo consiguieron, a costa de varios abucheos de la grada. No hay nada peor que te haga la afición de un equipo que tiene la victoria en el bolsillo.

Así languideció el partido que bajó el telón de la primera vuelta y precede al segundo parón de la temporada. El provocado por el segundo torneo oficial, ahora una de Copa de España de la que el Básquet Coruña se despidió en octavos de final. Un objetivo secundario. Ni siquiera un objetivo en sí. Solo hay uno. Y para él va lo mejor encaminado posible.