Carles Marco: "Hoy creo que hemos sido un martillo pilón"

Carles Marco da instrucciones durante el partido Quintana

El Básquet Coruña puso punto final a la primera vuelta de la temporada 2025-26 con una nueva victoria por 94-72 contra Palma. El equipo naranja cierra la primera mitad del curso como campeón de invierno con 15 victorias y tan solo 1 derrota. Carles Marco y Pablo Cano analizaron el encuentro.

Carles Marco

Análisis de juego: "Felicitar al equipo porque queda la mitad de la temporada, pero creo que desde el primer día se esfuerzan, trabajan y a hacer una primera vuelta como la que hemos hecho hay que darle el valor que se merece. El partido ha sido difícil. Ellos siempre empiezan fuerte. Nosotros hemos empezado bien defensivamente, pero con poca eficacia en el tiro de dos, pero hemos sobrevivido a partir del triple. No hemos jugado con la fluidez que normalmente jugamos en ataque. A nivel defensivo el equipo ha estado muy bien y en ataque no, pero el tiro de tres y el rebote ofensivo nos han puesto 20 arriba en el descanso y lo hemos mantenido".

Momento de confianza: "Creo que no nos marcamos objetivos muy lejanos. Tenemos un mes de febrero con 5 partidos en 20 días, pero el lunes empezaremos a hablar de Melilla. Hay momentos mejores y peores, va fluctuando, pero es lo normal y lógico de una temporada larga. Tenemos a 12 jugadores que está bien físicamente y no nos gustaría parar. Entrenaremos para ser mejores el próximo partido".

Su intensidad: "Activo estoy siempre, soy bastante nervioso, pero intento ayudar a los jugadores en lo que podemos. Nosotros estamos para pegar un toque, animar o darle un abrazo si hace falta. Hoy me debe haber salido así".

Modelo de juego al extremo: "Dídac ha pedido el cambio y eso me alegra porque significa que lo que juega lo juega a tope. La idea era jugar con nuestra identidad e intentar imponerla. Ellos venían con ocho jugadores sénior, nosotros con doce. La idea era que todo el mundo participara y lo diera todo en pista, que es normalmente nuestro plan de partido. Hoy creo que hemos sido un martillo pilón, con mucha actividad defensiva"

Dominio del rebote: "Eso es un poquito nuestra idiosincrasia. Vamos a tirar, pero lo que sí que sí es ir al rebote. Eso lo hemos hecho bien, hemos tenido algo de superioridad física por las rotaciones. Mus nos hace más grandes, Ily al 4 nos hace más grandes, tenemos fondo de armario".

Barro titular otra vez: "Mus nos da energía como Abdou e Ily. Hemos visto que Abdou e Ily se adaptan muy bien. Hemos apostado estos dos últimos partidos por que Mus saliera de inicio. Tiene unas cualidades físicas diferentes y los felicité la semana pasada a los tres porque no es fácil defender a un tío como Kevin (Larsen). Es un trabajo de equipo que le tenemos que estar agradecidos los entrenadores y los pequeños. Mus está súper integrado y estoy muy contento por él y por nosotros".

Pablo Cano

Análisis del partido: "Coruña hizo un gran partido, sobre todo del segundo cuarto para delante. Creo que ese segundo cuarto condicionó todo el juego. Son líderes en muchos aspectos y también en la forma de jugar, que a veces no se pone en valor. Es un baloncesto con una idea clara y una identidad propia. Por otra parte, pese a la derrota, quiero resaltar el trabajo y el esfuerzo de los jugadores. Hacen un trabajo en el día a día brillante y el equipo sigue unido pese a algunos resultados. Estoy seguro de que esa es la línea para pelear el objetivo que es permanecer en la liga".

Igualdad: "La igualdad intento que esté dentro de la cancha. Creo que el equipo salió a jugar bien el tercer cuarto y no lo dejó de intentar y pelear cada posesión".

La respuesta del Leyma: "Hicieron un gran trabajo. En el primer cuarto respondimos muy bien, pero creo que a partir de ahí fallamos sobre todo nosotros defensivamente en la transición con la forma en que defendemos. Son cosas parecidas a las de Coruña, pero ellos las hacen con un acierto más grande".

Solo 8 jugadores sénior: "Seguramente tiene que ver con eso (el físico y poca rotación). Hicimos un buen primer cuarto, muy inteligente. En el segundo creo que ellos contestaron muchísimo mejor tácticamente nuestra propuesta defensiva. Fallamos en la ejecución. Hoy perdimos mucha cantidad de 1 contra 1. Quiero destacar dentro de la actitud que Dídac me pregunta si la última posesión la jugamos o no. Lo felicito también".

Falta de acierto: "Al % de triples siempre le doy crédito al trabajo defensivo. Coruña hizo un gran trabajo en la primera línea y con los interiores".

Planteamiento de salida: "Fue claro que vinimos a tratar de bajar el ritmo de Coruña e hicimos cosas que no tienen que ver con especular. Mientras defendíamos tratar de 'ofender' al rival, que tengan mucho tiempo el balón los bases".

Defensa a Bombino: "Creo que encontramos varias veces a Bombino en poste alto y desde ahí repartió muy bien. En 1vs1 físicamente lo defendieron muy bien y lo desgastaron muy bien en box out. Hizo un gran esfuerzo, luchó un montón y a veces perdió".

Balance de la primera vuelta: "Hoy se cierra la primera vuelta. Estamos haciendo una tremenda temporada. Sé que hay muchísimo respeto por nosotros. Nos daban como candidatos a ir para abajo. Perdemos hoy, pero somos grandes triunfadores de la primera vuelta. Me voy dolorido, pero se cierra una etapa hermosa de este equipo y se abre una puerta llena de posibilidades".