Jornada 17

Obradoiro-Alicante, duelo de escocidos en el Fontes do Sar

El conjunto compostelano viene de caer en la pista del Ourense, mientras que el levantino es la última víctima hasta la fecha del Leyma Coruña

Chaly Novo
Chaly Novo
15/01/2026 16:55
Imagen del derbi entre el Ourense y el Obradoiro de la jornada 16
Imagen del derbi entre el Ourense y el Obradoiro de la jornada 16
FEB
La última jornada de la primera vuelta, que se abre este viernes con Leyma Básquet Coruña-Palma y el Palencia-Ourense, cuenta con una bomba, un duelo en el que el líder también pondrá la vista: Obradoiro-Lucentum Alicante. 

Ambos llegan a la cita escocidos. El plantel que entrena Diego Epifanio (12-3) tras encajar, contra pronóstico, su tercera derrota del curso. El Pazo Paco Paz de Ourense acabó la racha de doce victorias consecutivas del conjunto compostelano –el mismo número que el Leyma en el arranque liguero–, ahora dos de distancia del grupo de Carles Marco. Un triunfo forastero este sábado en el Fontes do Sar reforzaría muy mucho la posición de privilegio del conjunto herculino.

El equipo naranja fue precisamente el verdugo de Lucentum (10-5) en la última fecha. Una labor de desgaste culminada por los de Carles Marco en la primera mitad de último cuarto. Hasta ahí pudieron soñar los de Rubén Perelló con tumbar al líder. 

Abdou Thiam, en el partido del Leyma contra el Cantabria en el Coliseum

El Básquet Coruña debuta como campeón invernal

Más información
Jugada del partido entre el Ourense y el Obradoiro disputado ayer en el Paco Paz

El Obradoiro cae en Ourense (96-93) y deja vía libre al Leyma

Más información

El tercer clasificado, el Estudiantes (11-4), también mordió el polvo, en caso contra el Palma, rival este viernes del flamante campeón de invierno, en un partido desangelado de los pupilos de Toni Ten, que no supieron aprovechar la ausencia en las filas baleares de uno de sus comandantes, el base Lucas Capalbo. Todo apunta que el Alega Cantabria (6-9), que viene de caer en casa contra uno de los colistas, el Palmer, pagará la vajilla. 

El Ourense (7-7), pletórico tras anotarse el derbi contra el Obradoiro, intentará sorprender a domicilio al irregular Palencia (9-6), cazado ya en la tabla por el Gipuzkoa, que buscará, en la cancha del Menorca (8-7), su noveno éxito encadenado. 

El Oviedo (7-8) recibe a un Melilla (2-13) ubicado como farolillo rojo en solitario al ganar la pasada semana el Palmer (3-12) y el Cartagena (3-12). El equipo mallorquín recibe al Fuenlabrada (7-7) y el murciano a un Tizona Burgos (4-11) que de repente se ha convertido en rival directo. Descansa el CB Zamora (7-9). 

