Obradoiro-Alicante, duelo de escocidos en el Fontes do Sar

La última jornada de la primera vuelta, que se abre este viernes con Leyma Básquet Coruña-Palma y el Palencia-Ourense, cuenta con una bomba, un duelo en el que el líder también pondrá la vista: Obradoiro-Lucentum Alicante.

Ambos llegan a la cita escocidos. El plantel que entrena Diego Epifanio (12-3) tras encajar, contra pronóstico, su tercera derrota del curso. El Pazo Paco Paz de Ourense acabó la racha de doce victorias consecutivas del conjunto compostelano –el mismo número que el Leyma en el arranque liguero–, ahora dos de distancia del grupo de Carles Marco. Un triunfo forastero este sábado en el Fontes do Sar reforzaría muy mucho la posición de privilegio del conjunto herculino.

El equipo naranja fue precisamente el verdugo de Lucentum (10-5) en la última fecha. Una labor de desgaste culminada por los de Carles Marco en la primera mitad de último cuarto. Hasta ahí pudieron soñar los de Rubén Perelló con tumbar al líder.

El tercer clasificado, el Estudiantes (11-4), también mordió el polvo, en caso contra el Palma, rival este viernes del flamante campeón de invierno, en un partido desangelado de los pupilos de Toni Ten, que no supieron aprovechar la ausencia en las filas baleares de uno de sus comandantes, el base Lucas Capalbo. Todo apunta que el Alega Cantabria (6-9), que viene de caer en casa contra uno de los colistas, el Palmer, pagará la vajilla.

El Ourense (7-7), pletórico tras anotarse el derbi contra el Obradoiro, intentará sorprender a domicilio al irregular Palencia (9-6), cazado ya en la tabla por el Gipuzkoa, que buscará, en la cancha del Menorca (8-7), su noveno éxito encadenado.

El Oviedo (7-8) recibe a un Melilla (2-13) ubicado como farolillo rojo en solitario al ganar la pasada semana el Palmer (3-12) y el Cartagena (3-12). El equipo mallorquín recibe al Fuenlabrada (7-7) y el murciano a un Tizona Burgos (4-11) que de repente se ha convertido en rival directo. Descansa el CB Zamora (7-9).