Los 5.000 fieles del Básquet Coruña en el Coliseum

Aficionados del Leyma en las gradas del Coliseum en el partido contra el Cantabria

El Básquet Coruña vuelve mañana al Coliseum (20.45 horas) para llegar contra el Palma al ecuador de la Primera FEB y puede hacerlo con un doble liderato. El de la clasificación ya lo ha asegurado, campeón de invierno desde la semana pasada gracias a sus dos victorias de ventaja sobre el Obradoiro. Pero aún le falta otro, el de la asistencia. Después de lograr frente al Cantabria la mejor entrada de la temporada, el equipo naranja alcanzó los 5.000 espectadores de media y superó, por un escaso margen, al Palencia (4.998). Solo tiene por delante al Estudiantes, que se destaca en esta categoría al meter en el Movistar Arena un promedio de 5.887 seguidores por jornada y con el récord de esta temporada, los 8.356 que registró en la decimotercera jornada contra el Zamora.

Cuando el Leyma descendió de la ACB la temporada pasada, una de las primeras dudas que surgieron fue la de en qué recinto jugaría. Era cuestión de números y los aficionados dictaron pronto sentencia. La demanda de abonos era superior al aforo del Palacio de los Deportes de Riazor. Así que no quedaba otra. Se quedaba en el Coliseum, ya convertido en su segunda casa. Los datos de asistencia siguen dándole la razón al Leyma, prácticamente de menos a más según ha ido avanzando la competición y siempre por encima de los 4.425 espectadores que caben en su anterior hogar, que no cumplía con las exigencias de la ACB.

De momento, el partido contra el Cantabria, el último en el Coliseum, fue también en el que más espectadores se reunieron. La afición naranja no dejó solo a su equipo después de que este sufriera una semana antes su primera derrota del curso contra el Obradoiro en Santiago y fueron 5.720 los que se sentaron en las gradas del recinto. También coincidió en plenas fechas navideñas, vacaciones de pequeños y mayores. Y con una de las iniciativas más esperadas todos los años: la lluvia de peluches.

La mejor entrada hasta entonces era la del partido contra el Palencia en la jornada número 10, un duelo directo en lo alto de la clasificación de la categoría que citó en el Coliseum a 5.402 espectadores. También hubo por encima de la barrera de los 5.000 en el duelo frente al Melilla, en la octava jornada (5.082). El Leyma abrió la temporada como local en la segunda jornada contra el Oviedo con 4.972 espectadores; frente al Palmer, en la jornada cuatro, se reunieron 4.814 y en el derbi contra el Ourense, en la decimosegunda, se juntaron hasta 4.525. La peor entrada fue la del partido con el Fuenlabrada, en la sexta fecha, que se quedó en 4.482.

Ranking de Primera FEB

De media, 5.000 fieles seguidores naranjas en el Coliseum cada partido. Un número que le permite al Leyma superar al Palencia, que roza esos 5.000, es más, se queda a solo dos espectadores con 4.998. Su mejor entrada fue de 5.200, en la visita del Oviedo, y la peor de 4.931, frente al Gipuzkoa, lo que habla de una asistencia muy parecida en todos sus partidos como local. Prácticamente lleno cada jornada en el Municipal de Palencia con un aforo de 5.204 según datos oficiales.

El ranking de asistencia lo lidera claramente el Estudiantes, no solo con la mejor media, de 5.887, sino con las cinco mejor entradas de la temporada. Y eso teniendo en cuenta que no pudo enfrentarse al Leyma en el Movistar Arena. En Magariños reunió a 1.244 espectadores según el acta oficial del partido, una cifra que a buen seguro hubiese podido mejorar ampliamente de haberlo podido disputar en su recinto habitual. Fue la única jornada, de hecho, que bajó de 5.000. En las siete restantes estuvo por encima de esa barrera. El récord del curso lo tiene en 8.356 y lo registró contra el Zamora, todavía lejos de los 12.779 del 2023 que es el récord absoluto de la categoría). A ese partido le siguen los 7.642 frente al Burgos; los 7.305 en el encuentro contra el Gipuzkoa; los 6.237 en el derbi madrileño ante el Fuenlabrada y los 6.027 contra el Ourense.

La siguiente mejor entrada, la sexta, ya sería la del derbi en el Fontes do Sar entre el Obradoiro y el Leyma, con 6.011 espectadores. Estos fueron los únicos seis partidos de la temporada que superaron la cifra de 6.000 y por encima de 5.000 solo hay los tres del Leyma (Cantabria, Palencia y Melilla), el del Palencia contra el Oviedo; dos más del Estudiantes (5.135 contra el Obradoiro y 5.152 frente a Alicante) y entra en la lista el Oviedo, que estrenó su nuevo Palacio de los Deportes de la ciudad contra el Estudiantes con 5.037 personas en la grada.

El equipo asturiano es la gran sorpresa porque en la media de asistencia se sitúa cuarto con 4.540 superando los 4.530 del Obradoiro. A ellos les siguen, según datos de las actas oficiales, Fuenlabrada (3.386), Ourense (3.258), Alicante (2.660), Tizona Burgos (2.092), Palma (2.050), Menorca (1.919), Gipuzkoa (1.911), Cartagena (1.602), Cantabria (1.541), Zamora (1.535), Palmer (1.427) y Melilla (273).