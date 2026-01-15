Carles Marco: "Tenemos que jugar todos los partidos al doscientos por cien"

Carles Marco, en la rueda de prensa previa al partido contra el Palencia Germán Barreiros

Carles Marco declaró en la rueda de prensa previa al duelo de este viernes (20.45 horas) en el Coliseum contra el Palma Bàsquet, el último de la primera vuelta liguera, que el equipo mallorquín, uno de los tres ascendidos, entraña una dificultad más de lo que pueda sugerir su octavo puesto en la clasificación

El técnico del ya campeón de invierno de Primera FEB apuntó que toda su plantilla "está bien. Hemos entrenado todos desde que volvimos de Alicante. Ha sido una buena semana de entrenamientos, a falta del de hoy y el de mañana antes del partido. Con alguna molestia, pero bien, todos al cien por cien".

Uno de los que ha tenido problemas físicos en las últimas semanas es Jacobo Díaz. Una ciática, siempre molesta y de imprevisible curación. la que Marco puntualiza que "está entrenando bien, como todos, al cien por cien. Lo que sí que es cierto es que no está recuperado del todo, le falta algún porcentaje de fuerza en la pierna, cuando tiene que hacer un cambio de ritmo y cuando tiene que hacer una frenada. Pero a poco a poco se está encontrando mejor, y lo bueno es que una lesión que, dentro de lo malo, no tiene dolor y puede entrenar. Esperemos que mañana nos pueda ayudar y la semana que viene, que no jugamos y podemos entrenar quince días, tengamos el tiempo necesario para encarar los partidos siguientes hasta las ventanas FIBA con él ya al cien por cien".

Hicimos detalles bien en Alicante y otros no tan bien

A la pregunta de si el de este viernes podría ser uno de esos partidos 'trampa' al venir de una victoria importante, el badalonés se mostró tajante: "Esperemos que no. Sabemos de la dificultad de la liga, sabemos de la dificultad de jugar contra el Palma, que está jugando muy bien, que viene de ganar al Estudiantes; esta será la décima jornada, de dieciséis, que juega fuera de casa, y ha ganado ocho partidos. No deberíamos... Y más jugando en casa, delante de nuestra afición, que es donde tenemos que dar siempre un plus. No creo... Creo que el equipo está concienciado de que es un partido complicado y tenemos que jugar todos los partidos al doscientos por cien. De eso se trata: estamos entrenando para jugar al máximo nivel y para hacer las cosas lo mejor posible".

Entre las cosas que el líder hizo (muy) bien en Alicante está la defensa sobre Kevin Larsen, máximo anotador y más valorado de la competición. El Palma no tiene un referente tan marcado. Podría serlo el base Lucas Capalbo, ausente en el encuentro de la pasada semana contra el Estudiantes. "Es un equipo que juega muy coral, aunque sí que es verdad que Capalbo, que no sabemos si jugará, nos parece un excelente jugador. Sin él, tiene tres focos de atención con puntos, pero todo el mundo aporta. Vázquez, Bombino y Bracey son los máximos anotadores, pero Aramburu hace muchas cosas, Smith también, Scariolo... Vamos a intentar prepararnos lo mejor posible, pero no un sistema para un determinado jugador, sino de saber las capacidades que tiene cada uno de ellos y que ponen al servicio de un equipo que se pasa bien el balón y juega duro. Hay que que estar durante los cuarenta minutos con una buena intensidad si queremos ganar el partido".

Ganando al Palma, el Básquet Coruña cerraría una primera vuelta casi perfecta (15-1) antes del segundo parón del curso, algo que, en principio, no le gusta demasiado a Carles Marco. "A mí me gustaría jugar, porque significaría que estamos en la Final Four de la Copa. Viene como viene, no podemos hacer más. En el primer parón, después de la octava jornada, sí estábamos un poco ahogados porque había más lesiones, tocados, éramos un jugador menos... En esta ocasión estamos todos bien, entrenando en perfectas condiciones y no me gusta mucho parar. Ya no me gusta de por sí. Pero vamos a cogerlo como un reto más, porque viene un mes de febrero, hasta el siguiente parón, muy exigente, con cinco partidos en veinte días. Si no es por una cosa, es por otra; si jugáramos, pues bien, si no jugamos, pues a prepararnos para el próximo partido".

Respecto a lo que puede mejor el equipo, el preparador catalán habló de "detalles. Hicimos detalles bien en Alicante y otros no tan bien. Hay momentos en que nos hacen algún punto en contraataque porque no hacemos nuestra presión y no vamos al rebote; tenemos que ser más consistentes en eso. Y más consistencia en la responsabilidad en el uno contra uno. Son cosas que trabajamos a diario y que podemos hacer mejor defensivamente. En ataque, tenemos que seguir jugando con ese ritmo, perder menos balones, que ya lo estamos haciendo. Siempre hay cosas que podemos mejorar, como la comunicación y la intensidad en la pista", concluyó Carles Marco.