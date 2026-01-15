Caio Pacheco, último Jugador Estrella del año 2025

Caio Pacheco posa con el galardón de diciembre CH.N

Caio Pacheco recibió este jueves en el Coliseum el premio al Jugador Estrella del Básquet Coruña en el último mes del año 2025, uniendo su nombre en el palmarés de la presente temporada a los de Dídac Cuevas (octubre) y Jacobo Díaz (noviembre).

El base internacional brasileño certificó el pasado diciembre que la lesión de tobillo que lo tuvo apartado de las canchas durante casi un mes (se perdió cuatro de cinco partidos) no es más que un mero recuerdo. Pacheco promedió 12,8 puntos (excelente 45,8% de acierto en triples), 2,0 rebotes, 5,2 asistencias y 1,4 balones recuperados en los cinco partidos que disputó el ya campeón de invierno de Primera FEB.

Su actuaciones más completas coincidieron con los derbis gallegos. Ante el Ourense firmó 12 tantos (3 de 3 desde el arco), 5 rechaces, 6 pases de canasta y 1 robo. En la cancha del Obradoiro, donde el Leyma encajó su hasta ahora única derrota liguera del curso, registró 15 puntos (3 de 5 en triples), 1 rebote, 4 asistencias y 2 recuperaciones.

Números que aseveran la legitimidad de un premio del que el brasileño está "contento", así como de "estar saludable". Un reconocimiento que, subraya, "se da a un jugador, pero sin la ayuda de todos mis compañeros obviamente no habría jugado bien y ganado este premio. Estoy contento personalmente pero también por el equipo".

Caio admitió que de aquella molesta lesión de tobillo "ya estoy recuperado. Me incomodó por un tiempo un poco largo, intenté forzar un poco la vuelta antes de tiempo, porque quería ayudar al equipo, y volví a sentir la lesión. Pero con todo el trabajo de los fisios y los médicos del club he podido recuperarme bien. Así que tengo que darles las gracias también a ellos".

Pacheco admitió encontrarse "muy bien" en el seno del Básquet Coruña. "Es cierto que las victorias ayudan a que el proceso sea más llevadero, más tranquilo. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo, y personalmente creo que voy adaptándome cada vez más y sintiéndome más cómodo en la cancha con los compañeros. Como dije, ganando se hacen más fáciles las semanas. Yo estoy tratando de jugar, no de ganar premios, pero lo que venga, bienvenido sea".

"Esperaba, conociendo a los compañeros con los que ya había compartido equipo, que seríamos ese equipo competidor que somos", contestó a la pregunta de si le ha sorprendido el alto rendimiento desde el primer día de un equipo completamente nuevo y con nuevo entrenador. "Conociendo la mentalidad de Carles sabía que nuestro equipo iba a salir cada noche a competir. Las victorias, obviamente, no se pueden predecir, pero cuando llegué, que fui de los últimos en llegar, y vi al equipo competir en la Copa [Galicia] y las primeras semanas de entrenamiento, vi que había algo especial. Yo soy solo una pieza más, importante como todas, de este rompecabezas que es el Leyma, del que estoy contentísimo de ser parte, no solo por ser un equipo ganador, sino porque compite y lo da todo cada noche. Me identifico mucho con la manera en que jugamos".

De cara a la segunda mitad de la fase regular, el de Río Claro deseó que "ojalá podamos hacer el mismo récord. Sería algo increíble. Pero creo que nosotros, como equipo e individualmente, vamos a enfocarnos siempre en el próximo partido, en el día a día. Paso a paso, partido a partido", concluyó Caio Pacheco.