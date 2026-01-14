El Básquet Coruña debuta como campeón invernal

Abdou Thiam, en el partido del Leyma contra el Cantabria en el Coliseum Carlota Blanco

Con la victoria del pasado domingo en la pista del Lucentum Alicante (89-96) el Básquet Coruña se aseguró matemáticamente el título honorífico de campeón invierno, que se otorga al equipo que lidera la clasificación al final de la primera vuelta.

Es la primera vez que lo consigue en la segunda categoría del baloncesto español. Lo tuvo muy cerca en la temporada 2023-24, la del histórico ascenso a la ACB, pero aunque ganó (97-82) al Melilla en la jornada 17, el Estudiantes hizo lo propio en la cancha del Gipuzkoa, por un ajustadísimo 83-85, y conservó su victoria de margen respecto al plantel gobernado por Diego Epifanio.

Una canasta de Alec Wintering –actualmente en el Palencia–, a falta de un segundo para la conclusión de aquel duelo en el San Sebastián Arena, dio al equipo colegial la localía en la Copa Princesa, ventaja que aprovechó para superar en el ahora llamado Movistar Arena al Leyma por 80-72.

A tiro

Fue la única ocasión en que el conjunto herculino tuvo a tiro el campeonato de invierno. Su mejor campaña antes del ascenso fue la 2020-21, pero no tuvo dicho título honorífico al jugarse la primera fase en dos grupos, de los cuales salieron los diez elegidos para jugarse un billete a la Asociación de Clubes de Baloncesto, ya que no hubo ascenso directo.

Ascendió el Breogán, que había cerrado el grupo A de la fase inicial como líder, con un balance de 13-3 y por delante del Básquet Coruña (11-5) entrenado por Sergio García. En la siguiente fase, denominada Oro-Clasificación, el equipo naranja llegó en lo más alto de la tabla a la última jornada, pero perdió en Riazor contra el Amics Castelló (90-92) y cayó a la cuarta plaza final.

Desde el regreso a la actual Primera FEB, al final de la campaña 2011-12, el Básquet Coruña no asomó por la parte más alta de la tabla hasta la mencionada pospandémica 2020-21. En la precedente, clausurada por la Covid-19 después de 24 jornadas, el Leyma acabó en la tercera posición, una mejor que al paso por el ecuador, cuando lideraba el Valladolid (14-3), seguido del Gipuzkoa (13-4) y el Palma (12-5), este último con el mismo balance que los naranjas.

Antes del ingreso oficial en la aristocracia de la antigua LEB Oro, coincidiendo con el inicio de la segunda década del siglo XXI, las primeras vueltas del Básquet Coruña no fueron para tirar cohetes. En la 2012-13 acabó séptimo, a pesar de ganar los cinco primeros partidos de una fase regular de solo 26 jornadas.

La siguiente, también con catorce equipos en liza, mejoró dos puestos, aunque a solo un triunfo del trío de cabeza que formaron, por este orden, Andorra, Palencia y Breogán. En la jornada 13, la derrota en el Palacio contra el Ourense (71-75) acabó con sus escasas opciones de clasificarse para en la Copa Princesa.

En la campaña 2014-15, el puesto al paso del ecuador fue un retrasado décimo (de quince equipos), a seis victorias de los líderes (Palencia, Breogán y Navarra) y dos por encima de la última plaza de descenso.

Caída en picado

El Leyma mejoró un puesto un año después, y dos tantos en la 2016-17 y como la 2017-18, ambas con 18 participantes, para caer en picado en la previa a la pandemia, cuando el plantel entrenado por Gustavo Aranzana era décimo segundo después de la jornada 17.

En la 2021-22, las huestes de Sergio García cerraron la primera vuelta en el quinto lugar, dos mejor que en la siguiente temporada, la primera de Diego Epifanio al timón.

En los cuatro primeros cursos en esta categoría, las posiciones fueron lo mismo que al final de la regular, entre retrasadas y muy retrasadas. El Sondeos del Norte de la 1998-99 pasó la mitad como décimo segundo de una tabla de catorce equipos. Dos más tuvo la campaña siguiente, en la que el conjunto herculino fue el cuarto peor en la primera vuelta. En la 2000-21, regreso a la antepenúltima posición; en la posterior, de nuevo cuarto por la cola.

Llegó entonces la venta de la plaza, y con ella el retorno a la EBA (actual Tercera FEB), donde había empezado la vida del club nacido de la fusión del Ventorrillo y el Arteixo. De las dos primeras, entre 1996 y 1998, no hay datos, aunque cabe pensar que, visto el récord final en la segunda de ellas (25-3), los de Javier Castroverde pudieron haber sido perfectamente campeones de invierno, aunque lo habrían sido del Grupo Norte, uno de los cuatro en que se estructuraba la competición. Lo mismo que cuando regresó en la 2002-3, donde estuvo, con ínterin en Primera Nacional de la 2004-05, hasta la 2006-07.

En su único curso en la extinta LEB Bronce, tampoco pudo ser, aunque a final de temporada dio el salto a la LEB Plata al ganar en semifinales de la Final Four al Archena.

En la actual tercera categoría española, el ya Leyma fue cuarto por la cola en el debut (2008-09). En la siguiente, la fase regular se dividió en dos grupos, para volver a la normalidad en la 2010-11, donde el Básquet Coruña registró su peor clasificación en una primera vuelta: farolillo rojo, de quince equipos, con la misma marca (4-10) que el penúltimo, el CB Illescas.

El equipo naranja se despidió de esta competición con un excelente cuarto puesto en el ecuador de la 2011-12, al término de la cual conseguiría una plaza en la LEB Oro gracias a la reestructuración de las ligas FEB.