Básquet Coruña

Los 'tres tenores' del Leyma silencian a la 'prima donna' de Primera FEB

Mus Barro, Ilimane Diop y Abdou Thiam rebajaron de manera sobresaliente la aportación del temido Kevin Larsen

Chaly Novo
Chaly Novo
12/01/2026 04:10
Kevin Larsen asiste en primera fila a una canasta de Dino Radoncic
Lucentum Alicante
Carles Marco puntualizaba en la rueda de prensa previa que el Lucentum Alicante era mucho más que Kevin Larsen. Erró por poco. El equipo de Rubén Perelló fue Eddy Polanco y diez más. Gracias a la excelente defensa del trío interior naranja al temible pívot danés. 

Tal vez el técnico del líder liguero estaba jugando al despiste. Porque de inicio puso en pista su center más fuerte físicamente, Mus Barro. No cabe mayor declaración de intenciones. 

El primero de los tres senegaleses enemigos con que tuvo que bailar el máximo anotador y más valorado de la competición lo hizo a la perfección. Aguantó las embestidas del rollizo jugador nórdico hasta forzarle a lanzar en mala posición. 

De hecho, la primera canasta en juego de Larsen no llegó hasta superado el ecuador del segundo cuarto. Y ni siquiera pasó el balón por el aro. Que Diop, su segundo senegalés enemigo, tocara la red otorgó un valor de dos puntos a otro tiro defectuoso. 

Dino Radoncic anota una bandeja en la pista del Alicante

Crónica | El Leyma Coruña gana en Alicante el título de campeón de invierno (89-96)

Acción de Dídac Cuevas durante el partido en Alicante

El uno x uno del Leyma Coruña en Alicante: Cuevas y Cremo tiran del carro

No pudo ejecutar muchos Larsen –al final fueron siete, la gran mayoría molestados o punteados–, porque la otra defensa del Leyma, la que tenía que evitar que el balón llegase en ventaja hasta los rotundos 208 centímetros made in Denmark, también cumplió. 

El tercer defensor de Larsen fue el que peor lo pasó. Pero Abdou Thiam supo de la importancia del sacrificio y no escatimó en faltas sobre el MVP de lo que va de curso. Al tercer senegalés enemigo le costaría la eliminación por faltas y jugar menos de lo habitual. Nada malo si con ello se colabora al bien del equipo. 

Para poner en valor el trabajo de los ‘tres tenores’ senegaleses basta con mirar los números de Larsen en sus trece salidas a pista precedentes, en las que consiguió el MVP de la jornada hasta en tres ocasiones, algo difícil de ver incluso en una temporada entera. 

Su valoración ante el plantel de Carles Marco cayó hasta unos pobres 13 créditos, casi un tercio de ellos recolectados en una sola jugada, ya a pocos segundos del final, que solo retrasó un pelín la sentencia del Leyma. 

El danés solo acertó en tres de sus siete lanzamientos (0 de 3 en triples, faceta en la que andaba por encima del 47% de acierto), capturó 5 rebotes y repartió un par de asistencias. 

Promediaba 18.6 puntos, 5,1 rechaces, 3,2 pases de canasta y 23,5 de valoración antes de la visita del Leyma. Antes de vérselas con la batería interior más potente de la liga. 

Lo certifica la casi matrícula de honor en el duelo con un coloso que, entre otros hitos, ha superado los 19 créditos en nueve partidos y en tres ocasiones los 35, con un podio tremendo: 42 contra el Grupo Alega Cantabria, 40 ante el CB Zamora y 37 frente al Fuenlabrada. 

Carles Marco en una imagen de archivo

Carles Marco: "Hay días que lo hace bien uno y días que lo hace bien otro, y esto es ser un equipo"

