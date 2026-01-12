Joe Cremo entra en el Cinco Ideal que encabeza su 'víctima' Eddy Polanco

´Joe Cremo lanza a canasta en el partido en la pista del Estudiantes Nicholas P. Jones/FEB

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha incluido a Joe Cremo en el Cinco Ideal de la jornada 16, que encabeza Eddy Polanco, MVP a pesar de la derrota del Lucentum Alicante precisamente contra el Básquet Coruña.

El escolta dominicano, reubicado como alero para la ocasión, circunstancia que beneficia a su homólogo del Leyma, se fue hasta los 40 créditos de valoración después de anotar 36 puntos (11 de 13 en tiros de campo y 11 de 13 en libres), 5 rebotes, 1 asistencias, 2 robos y 7 faltas recibidas.

La FEB coloca como mejor '2' al neoyorquino del plantel naranja, que recolectó 28 créditos en el Centre de Tecnificación d'Alacant, donde firmó 22 tantos (5 de 10 en tiros de campo y 11 de 11 desde 4,60 metros), 2 rechaces, 4 pases de canasta, 1 balón recuperado y 7 faltas recibidas.

Completan el Cinco Ideal el base Kobe Webster (Cartagena), con 31 de valoración; el ala-pívot Juanpi Vaulet (Estudiantes) y su compañero pívot el exnaranja Lotanna Nwogbo, con 31 créditos.

Polanco, que el pasado domingo jugó su segundo partido con la camiseta del conjunto levantino, ya había sido MVP de la jornada tanto en Primera FEB, donde antes militó en el Força Lleida, el Almansa y Real Betis, como en Segunda, categoría en la que jugó en las filas del Albacete.

Cremo, por su parte, cuenta con dos MVP en competiciones españolas, ambos en la ahora llamada Segunda FEB. El primero de ellos, en la octava jornada del torneo de la regularidad 2021-22, cuando defendía los colores del Zornotza vasco. El otro, en la Copa LEB Plata de la temporada 2022-23, en cuya final, que el Tizona ganó por 90-76 al Menorca, registró 22 puntos, 3 pases de canasta, 2 balones recuperados y 30 créditos de valoración.