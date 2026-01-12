Cuevas y Cremo, dos amigos bendecidos por San Pablo

Dídac Cuevas y Joe Cremo, en el partido contra el Palencia Germán Barreiros

A principios de diciembre y unos instantes antes de entrevistarle, Dídac Cuevas me echó una –cariñosa– bronca por haber escrito que Joe Cremo era el jugador de la plantilla naranja que todavía estaba lejos de su mejor nivel.

Una observación, obviamente muy respetable, mediatizada por dos aspectos subjetivos. Por un lado, la condición de co-capitán del base barcelonés, que obliga a defender a los suyos más que nadie.

Por el otro, su amistad con el escolta neoyorquino, fraguada en las tres temporadas precedentes. En la 2022-23 y la siguiente compartieron vestuario en el Tizona. La pasada, en el otro equipo burgalés, el San Pablo, con el que consiguieron el ascenso directo con la mejor marca (32-2) de la historia de la segunda categoría del baloncesto español. Ahora, ambos están que la rompen.

Aunque entonces Cremo sí rendía bien en defensa, y así se lo detallé a Cuevas, la sensación –general– era que en ataque estaba jugando con ansia, con prisas por anotar, lo cual le estaba llevando a seleccionar mal los tiros, a precipitarse y a forzar en exceso.

Tres días después Tres días después de aquel intercambio de opiniones en la banda del Coliseum, los de Carles Marco encararon un partido de la máxima exigencia, contra un Palencia que llegaba a la cita como segundo clasificado, con una sola victoria –aunque en un partido más disputado– que el Leyma. Y Cremo resucitó.

La exestrella a nivel de instituto en el área de New York y posterior jugador de las universidades de Albany y la prestigiosa Villanova firmó 20 puntos (5 de 7 en tiros de campo) frente al equipo castellano, siendo, con 25 créditos, el más valorado del plantel naranja. El partido que necesitaba. Porque a partir de ese punto, Cremo ha sido el Cremo que la afición coruñesa esperaba.

Los números, como el algodón, no engañan. En los seis últimos partidos –no cuenta la visita al Cartagena, donde unas molestias solo le permitieron estar en pista siete minutos y en condiciones muy precarias–, su producción ofensiva y sus porcentajes de acierto se han disparado. Y todo ello sin merma alguna de su (siempre) muy buen rendimiento defensivo.

Cremo promedia en esta fase 15,6 puntos, con un excelente 53,0% de puntería en los lanzamientos de campo, y 19,0 créditos de valoración media. Cifras que, de haberlas registrado desde el inicio del curso, le habrían convertido en el máximo anotador y el más valorado del ya campeón de invierno de Primera FEB.

Actualmente, manda en ambos rankings Paul Jorgensen, con, curiosamente, 13,8 unidades tanto en puntos como el créditos. Pese a la enorme mejoría experimentada, Cremo (10,6) es tercero en anotación, superando también por Caio Pacheco (11,7), y séptimo en valoración, con 10,0 y por detrás asimismo de Pacheco (13,3), Cuevas (12,7), Ilimane Diop (11,8), Abdou Thiam (11,1) y Dino Radoncic (10,5).

Ocho partidos de penalización

Le penalizan, y mucho, sus guarismos estadísticos previos a ese Domingo de Resurrección del día 7 de diciembre. Antes del Palencia, Joe Cremo disputó los ocho partidos del equipo (que descansó en la novena jornada), en los que promedió 8,2 puntos, con paupérrimo porcentaje del 31,8% (21 de 66) en el global de su lanzamientos de campo.

En solo cuatro de esos encuentros alcanzó los dobles dígitos en anotación, pero con puntería deficiente en tres de ellos: 10 tantos ante el Palmer (4 de 11), 12 en la cancha del Tizona (4 de 13) y otra decena justa contra el Fuenlabrada (2 de 9). Estuvo mejor frente al Melilla, con 11 puntos y 4 de 6 en los lanzamientos.

En cuanto a los créditos, únicamente llegó a la decena contra su exequipo. Incluso tuvo una valoración negativa, de -1, en la visita al Menorca en la tercera jornada. Su media en los ocho primeros compromisos ligueros de la temporada fue de 4,5, la segunda más baja de la plantilla que gobierna Carles Marco. Únicamente el último jugador de la rotación, Macachi Braz, valoró menos que el neoyorquino.

En la Copa de España, dos partidos con distinto rendimiento. En dieciseisavos de final, 7 puntos (3 de 5) y 6 de valoración en la victoria en Menorca. En octavos, 17 tantos (4 de 9) y 13 créditos en el inesperado en KO en casa contra el Tizona. Este encuentro fue el penúltimo antes del Palencia, precedido del duelo con el Melilla, donde Cremo mantuvo la buena línea de ese segundo choque copero.

Para colmo de bienes, su amigo Dídac también pasa por un momento muy dulce. El barcelonés, que en las jornadas 11, en Zamora, y 13, en Cartagena, recolectó un solo crédito de valoración en cada una de ellas, ha jugado a un altísimo nivel los tres partidos siguientes. Cuevas ha sido el más valorado del Leyma en el Coliseun contra el Cantabria, con 24, y en la derrota –única liguera hasta el momento– en la cancha del Obradoiro, con 18. El pasado domingo, en el Centro de Tecnificació d’Alacant, registró 17 créditos. Solamente le superó un compañero. Su amigo Joe, claro.

