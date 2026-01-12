Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Básquet Coruña

Cuevas y Cremo, dos amigos bendecidos por San Pablo

El base y el escolta del Leyma Coruña, que el curso pasado lograron el ascenso directo, están en gran momento

Chaly Novo
Chaly Novo
12/01/2026 21:20
Dídac Cuevas y Joe Cremo, en el partido contra el Palencia
Dídac Cuevas y Joe Cremo, en el partido contra el Palencia
Germán Barreiros
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

A principios de diciembre y unos instantes antes de entrevistarle, Dídac Cuevas me echó una –cariñosa– bronca por haber escrito que Joe Cremo era el jugador de la plantilla naranja que todavía estaba lejos de su mejor nivel. 

Una observación, obviamente muy respetable, mediatizada por dos aspectos subjetivos. Por un lado, la condición de co-capitán del base barcelonés, que obliga a defender a los suyos más que nadie. 

Por el otro, su amistad con el escolta neoyorquino, fraguada en las tres temporadas precedentes. En la 2022-23 y la siguiente compartieron vestuario en el Tizona. La pasada, en el otro equipo burgalés, el San Pablo, con el que consiguieron el ascenso directo con la mejor marca (32-2) de la historia de la segunda categoría del baloncesto español. Ahora, ambos están que la rompen.

Aunque entonces Cremo sí rendía bien en defensa, y así se lo detallé a Cuevas, la sensación –general– era que en ataque estaba jugando con ansia, con prisas por anotar, lo cual le estaba llevando a seleccionar mal los tiros, a precipitarse y a forzar en exceso. 

Tres días después Tres días después de aquel intercambio de opiniones en la banda del Coliseum, los de Carles Marco encararon un partido de la máxima exigencia, contra un Palencia que llegaba a la cita como segundo clasificado, con una sola victoria –aunque en un partido más disputado– que el Leyma. Y Cremo resucitó. 

Lysander Bracey entra a canasta en el duelo contra el Estudiantes

El Palma hace un poco más líder al Leyma Coruña

Más información
Joe Cremo fue el máximo anotador del Leyma en Alicante

Crónica | El Leyma Coruña gana en Alicante el título de campeón de invierno (89-96)

Más información

La exestrella a nivel de instituto en el área de New York y posterior jugador de las universidades de Albany y la prestigiosa Villanova firmó 20 puntos (5 de 7 en tiros de campo) frente al equipo castellano, siendo, con 25 créditos, el más valorado del plantel naranja. El partido que necesitaba. Porque a partir de ese punto, Cremo ha sido el Cremo que la afición coruñesa esperaba. 

Los números, como el algodón, no engañan. En los seis últimos partidos –no cuenta la visita al Cartagena, donde unas molestias solo le permitieron estar en pista siete minutos y en condiciones muy precarias–, su producción ofensiva y sus porcentajes de acierto se han disparado. Y todo ello sin merma alguna de su (siempre) muy buen rendimiento defensivo. 

Cremo promedia en esta fase 15,6 puntos, con un excelente 53,0% de puntería en los lanzamientos de campo, y 19,0 créditos de valoración media. Cifras que, de haberlas registrado desde el inicio del curso, le habrían convertido en el máximo anotador y el más valorado del ya campeón de invierno de Primera FEB. 

Actualmente, manda en ambos rankings Paul Jorgensen, con, curiosamente, 13,8 unidades tanto en puntos como el créditos. Pese a la enorme mejoría experimentada, Cremo (10,6) es tercero en anotación, superando también por Caio Pacheco (11,7), y séptimo en valoración, con 10,0 y por detrás asimismo de Pacheco (13,3), Cuevas (12,7), Ilimane Diop (11,8), Abdou Thiam (11,1) y Dino Radoncic (10,5). 

Ocho partidos de penalización

Le penalizan, y mucho, sus guarismos estadísticos previos a ese Domingo de Resurrección del día 7 de diciembre. Antes del Palencia, Joe Cremo disputó los ocho partidos del equipo (que descansó en la novena jornada), en los que promedió 8,2 puntos, con paupérrimo porcentaje del 31,8% (21 de 66) en el global de su lanzamientos de campo. 

En solo cuatro de esos encuentros alcanzó los dobles dígitos en anotación, pero con puntería deficiente en tres de ellos: 10 tantos ante el Palmer (4 de 11), 12 en la cancha del Tizona (4 de 13) y otra decena justa contra el Fuenlabrada (2 de 9). Estuvo mejor frente al Melilla, con 11 puntos y 4 de 6 en los lanzamientos. 

En cuanto a los créditos, únicamente llegó a la decena contra su exequipo. Incluso tuvo una valoración negativa, de -1, en la visita al Menorca en la tercera jornada. Su media en los ocho primeros compromisos ligueros de la temporada fue de 4,5, la segunda más baja de la plantilla que gobierna Carles Marco. Únicamente el último jugador de la rotación, Macachi Braz, valoró menos que el neoyorquino. 

En la Copa de España, dos partidos con distinto rendimiento. En dieciseisavos de final, 7 puntos (3 de 5) y 6 de valoración en la victoria en Menorca. En octavos, 17 tantos (4 de 9) y 13 créditos en el inesperado en KO en casa contra el Tizona. Este encuentro fue el penúltimo antes del Palencia, precedido del duelo con el Melilla, donde Cremo mantuvo la buena línea de ese segundo choque copero. 

Para colmo de bienes, su amigo Dídac también pasa por un momento muy dulce. El barcelonés, que en las jornadas 11, en Zamora, y 13, en Cartagena, recolectó un solo crédito de valoración en cada una de ellas, ha jugado a un altísimo nivel los tres partidos siguientes. Cuevas ha sido el más valorado del Leyma en el Coliseun contra el Cantabria, con 24, y en la derrota –única liguera hasta el momento– en la cancha del Obradoiro, con 18. El pasado domingo, en el Centro de Tecnificació d’Alacant, registró 17 créditos. Solamente le superó un compañero. Su amigo Joe, claro. 

Acción de Dídac Cuevas durante el partido en Alicante

El uno x uno del Leyma Coruña en Alicante: Cuevas y Cremo tiran del carro

Más información
´Joe Cremo lanza a canasta en el partido en la pista del Estudiantes

Joe Cremo entra en el Cinco Ideal que encabeza su 'víctima' Eddy Polanco

Más información
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Raudnei, ante Albesa en la ida de las semifinales de Copa ante el Valladolid de 1989, primera de las siete eliminaciones consecutivas del Deportivo frente a rivales de categoría superior antes de eliminar el mes pasado al Mallorca

Un listón cada vez más difícil de franquear
Lois Novo
Momento en el que Gavira se lleva por delante a Millene

Ya hay parte médico de Millene: sufre una luxación acromio-clavicular
Bea Arrizado
Juan Copa da indicaciones en un tiempo muerto de un partido de esta temporada

Juan Copa sopla velas: 200 victorias con el Liceo en la OK Liga
María Varela
Nahuel Molina y Julián Álvarez, jugadores del Atlético, celebran junto a Messi un gol ante Países Bajos en el Mundial 2022

Riazor vuelve a citarse con campeones del mundo
Eder Pereira