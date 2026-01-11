Mi cuenta

El uno x uno del Leyma Coruña en Alicante: Cuevas y Cremo tiran del carro

Dídac Cuevas y Joe Cremo encabezaron el valioso triunfo del ya campeón de invierno en la cancha del cuarto clasificado

Chaly Novo
Chaly Novo
11/01/2026 17:18
Acción de Dídac Cuevas durante el partido en Alicante
Acción de Dídac Cuevas durante el partido en Alicante
Nueva actuación coral de alto nivel del Leyma Básquet Coruña, en esta ocasión en casa de un peligroso rival, el Lucentum Alicante del máximo anotador y más valorado de Primera FEB, Kevin Larsen, minimizado por la excelente labor de los pívots naranjas. En ataque, brillaron especialmente Joe Cremo y Dídac Cuevas. 

9 DÍDAC CUEVAS

Partido de menos a más del barcelonés, que voló bajo el radar, pero haciendo muchas cosas, durante bastante minutos. Registró, además de una decena de puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Y defendió bien a sus pares.

7 PAUL JORGENSEN

 Compensó su horrible día de cara al aro (1 de 8 en tiros de campo) y lo mucho que sufrió en defensa contra Polanco con 8 pases de canasta (su tope como jugador del Leyma), un par de rebotes y un par de robos. 

6 GUILLEM JOU 

Un poquito como su paisano Cuevas. Muchos minutos poniendo defensa y rebote (4) y sin apenas lanzar. Lo hizo con el don de la oportunidad, en el último cuarto, donde anotó 5 puntos seguidos que hicieron el 73-82. 

8 DINO RADONCIC

Nuevo paso adelante del multiusos montenegrino. Seleccionó muy bien sus lanzamientos (3 de 4 de dos y 2 de 2 en triples) y estuvo muy activo y determinante en el rebote ofensivo: aunque no capturó ninguno facilitó que lo hiciesen sus compañeros. Cada jornada influye más en el juego del equipo. 

7 CAIO PACHECO

No tuvo tanta influencia en el ataque del Leyma como su homólogo Cuevas, pero lanzó bien (3 de 4 en tiros de dos y 2 de 4 desde el arco) y repartió 4 asistencias. Puso la puntilla al partido con un triple desde la esquina izquierda, una localización poco habitual en él. 

6 DANILO BRNOVIC 

Exprimió al máximo los seis minutos y 20 segundos que estuvo en pista: 7 puntos, con 2 de 2 en tiros de dos y 1 de 2 en triples. 

6 ILIMANE DIOP 

Partido complicado para el senegalés que, no obstante, anotó sus 7 puntos en el segundo cuarto, que ayudaron a que no se escapase el Lucentum. Ayudó en la dura labor de intentar frenar a Larsen. 

9 JOE CREMO

El neoyorquino firmó su mejor partido de naranja, pese a faltarle algo de punterñia lejana (1 de 4). Defendió a Polanco mejor que Jorgensen y se lo llevó al poste bajo para castigarlo por físico y talento. Y, por si fuera poco, regaló 4 canastas sus compañeros. 

8 MUS BARRO 

Excelente en la defensa sobre Larsen en la primera parte, en el arranque del último cuarto se soltó el pelo en ataque: 6 puntos consecutivos con los que el Leyma mantuvo distancias justo antes de demarrar. También bajó 4 rechaces del aro. Ha caído de pie en los sistemas de Carles Marco. 

6 ABDOU THIAM 

Sacrificado en la labor de parar al máximo anotador y más valorado de la liga, lo que le costó cargarse de faltas, apenas miró al aro (1 de 2). Añadió 3 rebotes. 

6 JACOBO DÍAZ 

Defensa y rebote (4) fueron la valiosa aportación del madrileño, que práctimente jugó sus 14 minutos en un puesto, el de ‘3’, que no lee va también como el de ‘4’.

