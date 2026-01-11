Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Primera FEB

El Palma hace un poco más líder al Leyma Coruña

El próximo rival de los de Carles Marco sorprende en Son Moix a un irregular Estudiantes

Chaly Novo
Chaly Novo
11/01/2026 20:27
Lysander Bracey entra a canasta en el duelo contra el Estudiantes
Lysander Bracey entra a canasta en el duelo contra el Estudiantes
FEB
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El Leyma Básquet Coruña recibió su segundo favor del fin de semana: la sorprendente victoria (80-76) de su próximo rival, el Palma Bàsquet, ante un Estudiantes que queda a tres victorias de distancia del conjunto naranja tras un duelo en Son Moix donde a remolque durante casi los 40 minutos. 

El equipo mallorquín jugó sin su base titular –y uno de los mejores de la liga– Lucas Capalbo. Dominó en la primera mitad (43-35), donde llegó a ganar por un máximo de once puntos mediado el segundo cuarto (36-25). Reaccionó el cuadro colegial, de la mano del exnaranja Lotanna Nwogbo (19 puntos y 9 rebotes), en el tercer acto (57-55). 

Un parcial de 9-2 en el inicio del último lanzó a los pupilos de Pablo Cano, entre los que sobresalieron Lysander Bracey (24 tantos) y Alessandro Scariolo (10, 6 rechaces y 6 asistencias), que lograron resistir el arreón final de los de Toni Ten. 

Del resto de la segunda tanda de partidos de la décimo sexta jornada llama la atención el triunfo (84-91) del Cartagena ante el Melilla, que deja al Decano como farolillo rojo en solitario tras la victoria el sábado del Palmer ante el Cantabria (73-76). 

Kobe Webster (28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) lideró el primer éxito del equipo murciano en los trece últimos encuentros disputados. 

Joe Cremo fue el máximo anotador del Leyma en Alicante

Crónica | El Leyma Coruña gana en Alicante el título de campeón de invierno (89-96)

Más información

Además, el Menorca superó con solvencia (85-102) la visita al verdugo del líder liguero en octavos de final de la Copa de España, el Tizona Burgos, mientras que el Fuenlabrada tampoco pasó por excesivos apuros para deshacerse (79-61) del CB Zamora. 

Thad McFadden (22 puntos) lideró la ofensiva del cuadro balear y Vitor Benite (19), la de la plantilla del sur de Madrid. 

Por último, el Gipuzkoa, con Jalen Tate (16 tantos) al frente, sumó su octavo triunfo consecutivo, al batir (74-69), en el tramo final, a un Oviedo que aspiraba a igualarle el balance, ahora de 9-6 para el conjunto donostiarra. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Denis, delantero del San Tirso, inició el camino de la remontada

Remontada épica del San Tirso ante el Victoria y gol del portero del Sofán
Santi Mendoza
Cabezazo de Rodri Alonso en un duelo de este curso

Empate en Noia que deja mal sabor a un Silva que pudo ganar de penalti (0-0)
Santi Mendoza
Álvaro Fernández, en el momento en el que para el penalti a Jonathan Viera

Álvaro Fernández acaba con el maleficio del Dépor con los penaltis
Lois Novo
Nájera marcó el primer gol en la victoria en el añadido ante el Coruxo (2-1)

El Fabril, abonado a la épica: tres victorias en el tiempo añadido
Eder Pereira