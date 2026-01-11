El Palma hace un poco más líder al Leyma Coruña

Lysander Bracey entra a canasta en el duelo contra el Estudiantes FEB

El Leyma Básquet Coruña recibió su segundo favor del fin de semana: la sorprendente victoria (80-76) de su próximo rival, el Palma Bàsquet, ante un Estudiantes que queda a tres victorias de distancia del conjunto naranja tras un duelo en Son Moix donde a remolque durante casi los 40 minutos.

El equipo mallorquín jugó sin su base titular –y uno de los mejores de la liga– Lucas Capalbo. Dominó en la primera mitad (43-35), donde llegó a ganar por un máximo de once puntos mediado el segundo cuarto (36-25). Reaccionó el cuadro colegial, de la mano del exnaranja Lotanna Nwogbo (19 puntos y 9 rebotes), en el tercer acto (57-55).

Un parcial de 9-2 en el inicio del último lanzó a los pupilos de Pablo Cano, entre los que sobresalieron Lysander Bracey (24 tantos) y Alessandro Scariolo (10, 6 rechaces y 6 asistencias), que lograron resistir el arreón final de los de Toni Ten.

Del resto de la segunda tanda de partidos de la décimo sexta jornada llama la atención el triunfo (84-91) del Cartagena ante el Melilla, que deja al Decano como farolillo rojo en solitario tras la victoria el sábado del Palmer ante el Cantabria (73-76).

Kobe Webster (28 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) lideró el primer éxito del equipo murciano en los trece últimos encuentros disputados.

Además, el Menorca superó con solvencia (85-102) la visita al verdugo del líder liguero en octavos de final de la Copa de España, el Tizona Burgos, mientras que el Fuenlabrada tampoco pasó por excesivos apuros para deshacerse (79-61) del CB Zamora.

Thad McFadden (22 puntos) lideró la ofensiva del cuadro balear y Vitor Benite (19), la de la plantilla del sur de Madrid.

Por último, el Gipuzkoa, con Jalen Tate (16 tantos) al frente, sumó su octavo triunfo consecutivo, al batir (74-69), en el tramo final, a un Oviedo que aspiraba a igualarle el balance, ahora de 9-6 para el conjunto donostiarra.