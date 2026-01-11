Crónica | El Leyma Coruña gana en Alicante el título de campeón de invierno (89-96)

Dino Radoncic anota una bandeja en la pista del Alicante Lucentum Alicante

El Leyma Básquet Coruña sobrevivió a un enorme Eddy Polanco (36 puntos, 40 de valoración) y consiguió en la pista del cuarto clasificado, el Lucentun Alicante, una victoria (89-96) que lo corona matemáticamente campeón de invierno a falta de una jornada para el final de la primera vuelta. Un décimo cuarto éxito liguero ganado, una vez más, desde la defensa.

Carles Marco sorprendió alineando de inicio a Barro, titular por primera vez, seguramente con la intención de agobiar al más valorado de la liga, Larsen. Y logró. En el primer balón que tuvo el danés, el senegalés le aguantó el posteo y le forzó un airball al también máximo anotador de Primera FEB.

Fue lo único realmente bueno del líder en unos primeros cinco minutos a muchas menos revoluciones de lo habitual. Y con muchos errores, de todo tipo (los naranjas malgastaron sus cuatro primeros lanzamientos desde la larga distancia), de ambos equipos (7-6).

Lo que no tuvo el Leyma le dio al Lucentum su primera renta de dos canastas. Jordá regresó caliente al rectángulo y enroscó dos triples consecutivos. El segundo, a la contra tras un taponazo de Coulibaly a Cuevas, con posible falta no señalada. El 13-5 obligó a Carles Marco a llamar a capítulo a sus dormidas huestes.

Funcionó el tiempo. Despertó la piernas para defender y la puntería desde el arco. Cremo y Brnovic hicieron diana. El neoyorquino, con dos libres, y Cuevas, con una penetración, pusieron por delante al Leyma (16-18). Pero la entrada de Polanco, en su segundo partido con el Alicante, reanimó al anfitrión.

Dos canastas del dominicano bajaron el telón del acto inaugural con 23-20. La segunda de ellas con asistencia de... Radoncic, tras salvar el montenegrino un balón que se iba por el fondo.

Pesadilla dominicana

Después del primer respiro, el protagonista siguió siendo Polanco. Aprovechó su superioridad física sobre Jorgensen para atacar al de New Jersey en penetración, anotando o rascando tiros libres. Al otro lado, el protagonismo lo acaparó la hiperactividad de Radoncic, especialmente a la hora de cargar el rebote, facilitando segundas oportunidades que mantuvieron al Leyma cerca o por delante.

Diop, con una lección de claqué en el poste bajo, un triple y dos libres, tomó el testigo del montenegrino y dio al líder su primera ventaja de dos canastas (35-39), después de que Larsen se anotase su primer acierto en juego. Un tiro, que no obstante, no pasó por el aro, pero que subió al electrónico porque Diop tocó la red.

Cremo y Thiam, quien también defendió de cine a Larsen en esta fase del encuentro, añadieron un punto más a la renta naranja (40-45). La mantuvo Pacheco con un tiro de tres metros desde la línea de fondo, a 30 segundos para el descanso.

El técnico local, Rubén Perelló, pidió un tiempo muerto, con medio minuto exacto en el crono, del que solo sacaría un libre convertido por Polanco. Doce segundos después, Marco hizo lo propio para preparar los últimos 18. Y no sacó nada, ya que Jacobo Díaz, muy forzado, cerró la primera mitad con un airball.

Veinte intensos minutos en los que el líder en solitario de Primera FEB cumplió un par de objetivos: minimizar el efecto Larsen (5 puntos, con 1 de 6 en tiros) de campo y mandar en el marcador. Ambos, evidentemente, parciales. Porque Polanco se fue al vestuario con 13 tantos –uno menos que un brillante Cremo– y un 4 de 4 en lanzamientos de dos. Deberes para la segunda mitad.

Geu, que en la primera parte hizo daño anotando desde la esquina derecha o partiendo desde ella hacia el aro, lo hizo de nuevo en la primera jugada del tercer cuarto. Esa penetración del ugandés –máximo anotador del AfroBasket del pasado verano– fue la única canasta de dos antes de una lluvia de triples: dos locales (Polanco y Richardson) y dos visitantes (Radoncic y Pacheco).

Un contraataque de Polanco y dos puntos fáciles de Barro bajo el aro, gracias a un despiste de Larsen, frenaron el intercambio de bombazos lejanos. Aunque solo provisionalmente. Porque, justo a continuación, se repitió la secuencia. Por este orden: Geu, Cuevas, Geu, Cuevas (59-63).

De la batalla de triples, al duelo entre Polanco y Cremo, que anotaron de todas las maneras, con Brnovic y Aris como actores (muy) secundarios. Al primer fallo en el tiro en este cuarto del escolta del Leyma le siguió el primer error, en el partido, del dominicano. Con semejantes intercambios golpe por golpe, el margen en el marcador solo varió en dos puntos respecto al final del segundo cuarto (69-71).

Esbozos de defensa líder

Barro, con una diana desde cuatro metros, devolvió al Leyma un +4 que en el tercer acto se había repetido continuamente. Un error de Geu desde 4,60 metros rompió esa simetría, que recuperó un exnaranja, Aris, con un triple a continuación de un mate de Barro. El senegalés, tras rebote ofensivo, recuperó el +4, segundos antes de que el segundo triple de Radoncic otorgase una nueva máxima (73-80) a un Básquet Coruña ya con esbozos defensivos del equipo que suele convertir en pesadilla para los rivales los últimos periodos de los partidos.

Un error arbitral, convertir en pasos de Barro una falta clamorosa de Aris, impidió que el líder aumentase la brecha. Lo hizo dos posesiones después, con una bandeja al contraataque Jou nacida de un robo de Radoncic. Con 73-82 tuvo que gastar Perelló su segundo tiempo muerto en este cuarto. Polanco, con un triple con el defensor en la cara y dos libres de una falta inventada por el trío del silbato, metió al Alicante en la pelea.

Enfrió el ambiente Jou, con una diana lejana, también con su par en los fuciños. Y Cremo, desde el 4,60, firmó una nueva renta superior (78-87). Con 3:45 por delante. Polanco, una vez más, sostuvo al Lucentum. Con un triple, su punto número 32, que llevó a Carles Marco a parar el duelo. Cero confianzas del badalonés.

Pacheco, en penetración, falló para sentenciar. Tocaba aplicarse atrás. Y el líder lo hizo. Una enorme defensa que acabó acogotando a Larsen en la esquina izquierda y obligándole a lanzar cayendo hacia atrás, sin ángulo. Y sin tocar ni la red por fuera. Desde el mismo rincón, pero al otro lado de la pista, Pacheco se redimió con el triple que aplicaba el descabello (81-91).

Aun así, el Lucentum no bajó lo brazos. Canasta de Larsen, robo de Richardson y otro acierto local, rozando el triple, para hacer el 87-92 a falta de 40 segundos. Cuevas, con dos libres amarró el título de campeón de invierno de un Leyma Básquet Coruña que completará la primera vuelta el próximo viernes en el Coliseum contra el Palma Bàsquet.