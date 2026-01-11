Mi cuenta

Diario de Ferrol

Básquet Coruña

Carles Marco: "Hay días que lo hace bien uno y días que lo hace bien otro, y esto es ser un equipo"

El técnico del Leyma valora muy positivamente el esfuerzo de sus jugadores en un partido que, admite, costó mucho ganar

Chaly Novo
Chaly Novo
11/01/2026 16:25
Carles Marco en una imagen de archivo
Carles Marco, en una imagen de archivo
Patricia G. Fraga
Carles Marco comenzó la rueda de prensa posterior al valioso triunfo en Alicante felicitando a su equipo "porque en esta cancha y ante es equipo es muy difícil ganar".

El técnico del ya campeón de invierno de Primera FEB subrayó que les costó muchísimo vencer. "Ha sido un partido de tú a tú todo el rato. En el primer cuarto nos ganaron un poco la batalla, nos hicieron siete puntos muy fáciles al contraataque, incluso un triple de Jordá. Nosotros no hicimos bien nuestro trabajo en el rebote ofensivo, y encajamos muchos puntos", explicó.

El badalonés indicó que en el segundo cuarto vio mejor a su equipo:  "Intentamos hacer una buena defensa con Kevin [Larsen], que sabemos que juega mucho para él y para los demás, y estuvimos otra vez en el partido, y por delante". Del tercer cuarto, el badalonés destacó que "tuvimos momentos buenos y malos. Nos costó mucho defender el uno contra uno de Mike [Torres] y de Eddy [Polanco], que jugaron muy bien y nos desbordaron. Si anotaban, nos sacaban falta. En el tercer y cuarto cuartos nos mantuvo con vida nuestro rebote ofensivo, aunque fallamos en alguna ocasión en segundas opciones. Cuando las aprovechamos, cogimos una ventaja que fue definitiva".

La mejoría de Joe Cremo, en la imagen en el partido contra el Palencia, se postula como instrumental para vencer en Alicante

La previa | Choque de alto octanaje entre Básquet Coruña y Lucentum Alicante

Por ello, Marco se declaró "muy contento, porque es una cancha muy difícil, cada partido fuera de casa es la hostia, igual que en casa, y felicito al equipo por el esfuerzo; hay días que lo hace bien uno y hay días que lo hace bien otro, y esto es ser un equipo y competir cada jornada. Viaje de vuelta, y el viernes, a por la próxima".

A la hora de hablar de los detalles decisivos, el preparador catalán se decantó por "el rebote ofensivo, con el que pudimos tener segundas opciones, sobre todo al final. Y luego tres o cuatro buenas defensas, que si estás acertado te permiten coger ventaja. Y otras cosas, como Joe Cremo jugando en el poste bajo, algún tiro de Guillem, Dídac y Caio con tempo... Todo el mundo ha sumado. Y hemos estado muy bien defendiendo a Kevin Larsen en el poste bajo". 

