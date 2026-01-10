Rubén Perelló: "Es muy justo que el Leyma Coruña sea el líder"

Rubén Perelló, durante un entrenamiento Lucentum Alicante

Rubén Perelló, técnico del Lucentum Alicante, se deshizo en elogios hacia el Leyma Básquet Coruña, al que considera un "líder muy justo", antes del duelo de este domingo (12.15 horas) en cancha levantina.

Respecto al estado de la plantilla, que recientemente perdió a uno de sus jugadores más importantes, Jordan Walker, Perelló indico que "mentalmente, todavía en el proceso de adaptación de lo que ha pasado, de los jugadores que ya no están con nosotros, del algún lesionado importante, intentando volver a coger esos automatismos, esa confianza, y, como grupo, unirse más todavía ante estas adversidades para competir ante el líder de la Primera FEB".

A la pregunta de que qué hay que hacer para ganar al Básquet Coruña,el preparador mallorquín no dudó: "Un partido perfecto. Creo que es muy justo que sea el líder; está haciendo un baloncesto muy dinámico, tiene mucha confianza, grandísimos jugadores, Carles [Marco] está haciendo un trabajo excepcional... Únicamente han perdido con el Obradoiro, en Santiago y en un final ajustado que podía haber caído del lado de cualquiera".

Un rival de la máxima exigencia ante el que Perelló también tiene claro cuál es el camino a seguir. "Ofensivamente tenemos que estar con mayor acierto que el día de Menorca [derrota por 81-68]. Jugamos en casa, tenemos que intentar hacer el partido al ritmo que nos corresponde y saber jugar a dos velocidades, dominar el rebote e intentar reducir no solo el número de posesiones que juegan ellos, sino el nivel de talento y acierto que tienen todos los jugadores".

Igualmente claro al otro lado de la cancha: "Defensivamente va a ser un partido importante para nosotros; tenemos que ser duros y esperar que el Ferrándiz no ayude, nos apoye y nos insufle esa energía para competir con un líder indiscutible, que está haciendo un grandísimo baloncesto y que, naturalmente, es un aspirante al ascenso a la liga ACB".

Tras la fuga de Walker a China, el club alicantino reaccionó rápido fichando al escolta dominicano Eddy Polanco. "Con Eddy hay una parte personal, ya que estuvo conmigo en Almansa. En este aspecto, su adaptación es más sencilla, porque yo sé cómo es él y él sabe cómo soy yo. Va a tener que adaptarse a ciertos aspectos y automatismos que tenemos como equipo y el equipo va a tener que adaptarse progresivamente a lo que es Eddy como jugador. Ha entrado en el grupo fantásticamente, conoce la liga, conoce el club, conoce la ciudad, y eso es importante para el periodo de adaptación. A nivel de juego es donde más nos va a costar. El otro día, por circunstancias de faltas de algunos jugadores, tuvo que jugar veintitrés minutos, un poco demasiado para haber llevado solo un par de entrenamientos. Físicamente todavía no está a su máximo nivel, porque llevaba un mes y medio sin competir. Me gustaría valorarle de aquí a tres semanas" detalló su nuevo entrenador.

Perelló se refirió también a la relevancia de la pérdida de Walker, junto con Kevin Larsen los pilares del actual cuarto clasificado. "Es una baja importante, no solo a nivel grupal y personal, porque es un tío excepcional, sino porque las estadísticas están para algo y Jordan era uno de los mejores jugadores de la competición en situaciones de bloqueo directo, a un nivel altísimo".

Y a la falta de ritmo de Unai Mendicote tras salir de una lesión. "No hizo mucho daño. Ha estado un mes y una semana fuera, volvió, jugó cuatro minutos y se volvió a lesionar. Estamos esperando las pruebas para ver cuánto tarda en recuperarse".

Ante estas adversidades, Perelló aboga "por ser más equipo que nunca. Que los que han llegado se adapten lo antes posible y puedan aportar lo que necesita el equipo y los que están para jugar que den un paso al frente y que hagamos un sobreesfuerzo, aunque la verdad es que el calendario no nos favorece ahora: viene Coruña, vamos a Obradoiro y viene Palencia. Dificultades máximas. Pero creo que el equipo se ha ganado el derecho a que nos respeten, porque el equipo ha rendido hasta ahora a un grandísimo nivel, quizá un poco por encima de las expectativas que teníamos. El equipo es ambicioso, y eso me gusta porque demuestra que queremos estar compitiendo con los de arriba", concluyó Rubén Perelló.