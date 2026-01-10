Mi cuenta

La previa | Choque de alto octanaje entre Básquet Coruña y Lucentum Alicante

El Leyma visita al equipo liderado por Kevin Larsen, máximo anotador y más valorado de la competición liguera 

Chaly Novo
Chaly Novo
10/01/2026 21:28
La mejoría de Joe Cremo, en la imagen en el partido contra el Palencia, se postula como instrumental para vencer en Alicante
La mejoría de Joe Cremo, en la imagen en el partido contra el Palencia, se postula como instrumental para vencer en Alicante
Germán Barreiros
Después de la contundente victoria (102-67) contra el Alega Cantabria, con la que se sacudió la única derrota liguera del curso, en la cancha del Obradoiro, el Leyma Básquet Coruña encara este domingo (12.15 horas) otro duelo a domicilio de alto octanaje.

El plantel de Carles Marco visita a un posible rival directo por el ascenso directo, un Lucentum Alicante que, no obstante, dio un paso atrás hace siete días al perder (81-68) en Menorca. Una derrota que lo baja a la cuarta posición, a tres triunfos de distancia del líder en solitario.

El equipo balear fue el cuarto verdugo del entrenado por Rubén Perelló, que había encadenado cuatro éxitos antes de jugar en las islas. Racha que arrancó después de verse sorprendido (88-89) en casa por el Oviedo, un duelo decidido con dos libres anotados por el visitante Marques Townes a cinco segundos de agotar el minuto 40.

Antes del equipo carbayón y del Menorca se habían pasado por la piedra al Lucentum el Estudiantes (88-82, en la cuarta jornada) y el redivivo Gipuzkoa (77-70, en la décima).

Kevin Larsen, esta temporada en la pista del Palencia

El doble líder que amenaza al líder en solitario

Más información

Kevin Larsen es el termómetro del rendimiento del cuarto clasificado. Ya lo era antes de la fuga del segundo mejor elemento del Alicante, el escolta Jordan Walker, que dejó ‘tirado’, hace solo un par de semanas, al club al que llegó tras jugar la temporada 2024-25 en el CB Zamora para irse a ganar bastante más dinero a China. Con él perdió el Alicante 16,8 puntos, 3,0 rebotes, 3,2 asistencias y 1,4 robos por encuentro.

La entidad levantina no tardó en mover ficha. Se hizo con los servicios de un jugador de dilatada experiencia en España, el escolta dominicano Eddy Polanco. El ex de Albacete Basket, Força Lleida, Almansa y Real Betis –donde compartió vestuario, brevemente, con Caio Pacheco– debutó en Menorca ya con galones: 13 puntos (3 de 4 en tiros de dos, 1 de 3 en triples y 4 de 4 en libres), 2 rechaces, 1 pase de canasta y 1 balón recuperado. Números que le proyectan como un aliado de quilates para el todopoderoso Kevin Larsen.

Caio Pacheco y Dídac Cuevas durante el partido del pasado domingo contra Cantabria en el Coliseum de A Coruña

Pacheco, Cuevas y el control total del juego del Básquet Coruña

Más información

El pívot internacional danés está viviendo la temporada de su vida. Lidera tanto el ranking liguero de anotación (18,6) como el de valoración (23,5). Y además se ha convertido en una seria amenaza desde la larga distancia. Promedia un fabuloso –incluso para el tirador más acreditado– 47,6% de acierto (20 de 42). Un arma más para un arsenal ya de por sí muy bien dotado.

Peligro lejano

La puntería de Larsen es instrumental en la segunda posición de su equipo en el ranking liguero de triples, faceta en la que también destacaba el fugado Walker (44,3%). Y lo siguen haciendo Alex Jordá (47,1%), Unai Mendicote (37,5%), el veterano Sergio Llorente (35,7%), el exnaranja Mike Torres (38,1%) y el máximo anotador del AfroBasket del pasado verano, el ala-pívot ugandés Deng Geu (37,0%).

Sin Walker, y a falta de comprobar la progresión de Polanco, la segunda opción ofensiva es Torres (10,1 tantos de media), quien no guarda un buen recuerdo de su paso por el Básquet Coruña. Gustavo Aranzana no supo o no pudo sacarle partido a un chico que acabaría convirtiéndose en uno de los bases importantes de la segunda categoría.

Sebastian Arias baila en la celebración del ascenso a la ACB del Leyma
Sebastian Arias baila en la celebración del ascenso a la ACB del Leyma
Archivo DXT

Héroe del ascenso

Mucho mejor recuerdo guarda el otro exnaranja a las órdenes de Rubén Perelló, a pesar de ser uno de los cuatro jugadores que Diego Epifanio no montó en el avión de camino a la ACB. Sebastian Aris, aquel base algo cohibido en la pista y bailón fuera de ella (inolvidable su coreografía en las celebraciones del ascenso), que cumple su segundo año en Alicante, adonde llegó a finales de noviembre de 2024. El internacional danés está promediando 5,4 puntos (33,3% desde el arco), 1,7 rebotes y 3,1 asistencias en catorce minutos en pista.

Larsen y Torres son los únicos que alcanzan los dobles dígitos en anotación. En 8,9 puntos está Jordá, en 7,6 se mueve Geu y 7,0 promedia Tucker Richardson. Los principales argumentos ofensivos de un Lucentum que flojea bastante en los tiros de dos (52,7%, décimo en un ranking liguero en el que el Leyma figura segundo con el 55,9%) y también es muy fuerte desde los 4,60 metros (83,4%, el porcentaje más alto, de largo, de los 17 equipos). Un detalle este último a tener muy en cuenta en caso de final apretado, ya que los pupilos de Carles Marco están en un modesto 74.9%, el sexto mejor de la competición.

Rubén Perelló, durante un entrenamiento

Rubén Perelló: "Es muy justo que el Leyma Coruña sea el líder"

Más información

El líder en solitario de Primera FEB es muy superior a su décimo quinto rival liguero del curso en la faceta reboteadora: 36,1 capturas por partido, por 31,8 del Alicante. Un dato nada baladí, puesto que el Básquet Coruña solo ha perdido los dos encuentros en los que no ganó la batalla reboteadora, en Copa de España contra el Tizona y en la cancha del Obradoiro.

En principio, Carles Marco tiene a todos sus mimbres disponibles mientras que Perelló perdió a Mendicote para encarar el indiscutible partido estrella de la decimosexta jornada. Uno de esos compromisos de valor doble, ya que un triunfo naranja dejaría al conjunto levantino demasiado descolgado, aun quedando media liga regular por delante, de la batalla por el ascenso directo. 

